xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. เศรษฐกิจ-ธุรกิจ 
  3. การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม 

การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

x

“พาณิชย์”ลงนาม MOU สกสว. หนุนงานวิจัย-นวัตกรรมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงนาม MOU ร่วมกันส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมไทย การคุ้มครองสิทธิ์ การต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

น.ส.นุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันในการพัฒนาระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับนักวิจัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ต่อไป

“ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กรมพร้อมเดินหน้าร่วมกับ สกสว. ในการมุ่งผลักดันให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนให้นำผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงเชื่อมโยงศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการวิจัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เข้าสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมครบวงจร ตั้งแต่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ การคุ้มครองสิทธิ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ยกระดับขีดความสามารถของประเทศในเวทีโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

สำหรับ สกสว. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ พร้อมบริหารและจัดสรรกองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กำลังโหลดความคิดเห็น