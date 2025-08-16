“พาณิชย์”ลงนาม TGO ช่วยผู้ประกอบการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

“จตุพร”เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน เผยหลังจากนี้ จะเดินหน้าฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ความรู้ แนะนำการนำคาร์บอนเครดิตใช้ประโยชน์ มั่นใจช่วย SME เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ปรับตัวสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้ทันสถานการณ์โลก
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา ได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือTGO เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้ เมื่อการค้ายุคใหม่ได้กำหนดให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัว การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การมีข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ชัดเจน หรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจโดยตรง หากใครปรับตัวก่อน เข้าใจระบบก่อน ก็มีแต้มต่อในการเจรจาธุรกิจและขยายตลาดก่อน และความร่วมมือครั้งนี้ ได้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ในการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้บริบทใหม่ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวแปรสำคัญของความสำเร็จ
สำหรับขอบเขตความร่วมมือสำคัญภายใต้ MOU ฉบับนี้ ครอบคลุมทั้งการจัดฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การพัฒนาสื่อเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning ผ่านระบบ DBD Academy การสนับสนุนเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางการนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยปูทางให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และสามารถนำคาร์บอนเครดิตมาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เครื่องมือ และโอกาสไปถึงผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้าน Carbon Credit , Carbon Footprint และเป้าหมาย Net Zero และเสริมความรู้การนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
“กรมจะร่วมกับ TGO พัฒนาหลักสูตรอบรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning ผ่านระบบ DBD Academy เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและศักยภาพในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นระบบให้กับผู้ประกอบการ และนำไปสู่การได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในเวทีการค้าสากล”
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO กล่าวว่า ภาคธุรกิจที่เข้าใจและบริหารจัดการคาร์บอนได้ดี จะมีแต้มต่อในการสร้างความน่าเชื่อถือ ขยายตลาด และเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ในระดับสากล TGO พร้อมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ บุคลากร และเครื่องมือในการวัดและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงแนวทางการนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีสามารถก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้จริงและยั่งยืน
“คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เป็นหน่วยวัดปริมาณการลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล สามารถซื้อขายได้ในตลาดซื้อขายคาร์บอน ภาคธุรกิจสามารถใช้คาร์บอนเครดิตเป็นกลไกในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่สามารถลดได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero หรือใช้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแต้มต่อทางธุรกิจในเวทีการค้าสากล ดังนั้น การสร้างคาร์บอนเครดิตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาด หากธุรกิจใดมีความพร้อมก่อน ย่อมคว้าโอกาสทางธุรกิจได้ก่อนเช่นกัน