ใช้ FTA ส่งออก 5 เดือนปี 68 มูลค่า 37,314.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 8.60%

กรมการค้าต่างประเทศเผยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA ช่วง 5 เดือน ปี 68 มีมูลค่า 37,314.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.60% อาเซียนนำโด่ง ตามด้วยอาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ออสเตรเลีย ยานยนต์ใช้สิทธิสูงสุด ตามด้วยทุเรียนสด แพลทินัม ยางสังเคราะห์ และน้ำตาล จับตาใช้สิทธิไปเกาหลีใต้มาแรง เพิ่มทั้ง 2 กรอบ FTA
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในช่วง 5 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 37,314.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.60% คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 79.39% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิทั้งหมด โดยการใช้สิทธิส่งออก 5 อันดับแรก ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 13,127.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการใช้สิทธิ 67.19% รองลงมาคือ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มูลค่า 10,145.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 92.29% ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) มูลค่า 5,051.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 78.80% ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มูลค่า 2,520.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 73.03% และความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) มูลค่า 2,354.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 58.49%
สำหรับสินค้า 5 อันดับแรกที่มีการใช้สิทธิ FTA ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ 1. ยานยนต์สำหรับขนส่งของอื่นๆ (ที่มีเครื่องดีเซล หรือกึ่งดีเซล) น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน มูลค่า 2,728.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. ทุเรียนสด มูลค่า 2,255.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นผง มูลค่า 1,655.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4. ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ มูลค่า 1,492.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 5. น้ำตาลที่ได้จากอ้อย มูลค่า 792.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ ยังมีการใช้สิทธิ FTA ที่น่าสนใจ คือ เกาหลีใต้ ซึ่งไทยและเกาหลีใต้มี FTA ร่วมกัน 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยทั้งสองฉบับมีมูลค่าการใช้สิทธิในช่วง 5 เดือนของปี 2568 เพิ่มขึ้นทั้งคู่ แบ่งเป็น AKFTA มูลค่า 1,525.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.72% และ RCEP มูลค่า 568.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.72% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ได้แก่ ยางธรรมชาติ (ทีเอสเอ็นอาร์) มูลค่า AKFTA อยู่ที่ 77.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 307.89% และน้ำตาลที่ได้จากอ้อย 130.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.29%
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยและเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-เกาหลีใต้ (KTEPA) โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายการเจรจาให้ได้ข้อสรุปภายในปี 2568 เพื่อให้สามารถลงนามความตกลงหรือประกาศความสำเร็จในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ในเดือน ต.ค. 2568
นอกจากนี้ กรมมีแผนที่จะส่งเสริมการค้าและขยายโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA โดยในปีนี้ได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลมาแล้วรวม 9 ครั้งทั่วประเทศ มีผู้สนใจเข้าร่วม 1,171 คน และมีกำหนดจัดงานสัมมนาครั้งที่ 10 ที่ จ.ชลบุรี วันที่ 25-26 ส.ค. 2568 ณ โนโวเทล มารีน่า ศรีราชา ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA” และ “การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ DFT SMART C/O” รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอตรวจต้นทุนผ่านระบบ ROVERs PLUS” ด้วย
การติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ดังกล่าวเป็นการติดตามการใช้สิทธิจาก FTA จำนวน 12 ฉบับ จาก 14 ฉบับทั้งหมดของไทย ไม่รวมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ที่ใช้การรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Self-Declaration) ลงบนเอกสารทางการค้า โดยไม่ผ่านกรม และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) เนื่องจากฮ่องกงเป็น Free Port มีอัตราภาษีนำเข้าที่ 0% ทุกรายการ