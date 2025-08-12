สนค. ระดมความเห็นทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนสินค้าสมุนไพรไทย

สนค.จับมือศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร และศูนย์กลางความรู้ต้นแบบด้านสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพร เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนสินค้าสมุนไพรไทย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติขับเคลื่อนต่อไป
น.ส.ณัฐิยา สุจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา สนค.ได้ร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์กลางความรู้ต้นแบบด้านสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพร” เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนสินค้าสมุนไพรไทย ภายใต้ Key Message คิดถึงสุขภาพ คิดถึงสมุนไพรไทย
ทั้งนี้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เป็นภาคส่วนที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์แล้วกว่า 2,000 ชนิด และมีตำรับยาแผนไทยที่บันทึกไว้มากกว่า 16,000 ตำรับ ท่ามกลางการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Wellness) ทั่วโลก
ขณะเดียวกัน มีข้อมูลจาก McKinsey & Company พบว่า ตลาด Wellness ทั่วโลก มีมูลค่าถึง 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และข้อมูลจาก Euromonitor ตลาดสมุนไพรในประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 44,800 ล้านบาทในปี 2567 จึงเป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเมื่อผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและต้องได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนโยบายสมุนไพร Herbal Champions ของภาครัฐ ได้วางรากฐานเพื่อผลักดันสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกอย่างเต็มกำลัง
อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยยังเต็มไปด้วยความท้าทาย ตั้งแต่ปัญหาการจัดการคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต ยังมีข้อจำกัดด้านมาตรฐานการปลูก การแปรรูป การผลิต และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ประกอบกับกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และการจดสิทธิบัตรที่ยังสามารถส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งได้เปิดพื้นที่รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่มาร่วมกันสะท้อนปัญหาและต่อยอดความคิด เพื่อร่วมสร้างสรรค์นโยบายที่ตอบโจทย์ นำไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง โดย สนค. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาและจากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป”น.ส.ณัฐิยากล่าว