“พาณิชย์” จับมือ “เต่าบิน” วางตู้ "เต่าปั่น" บนเซ็นทรัลเวิลด์ เสิร์ฟเมนูผลไม้ปั่น ช่วยเหลือเกษตรกร

“พาณิชย์” จับมือ “เต่าบิน” เปิดจุดตู้เต่าปั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำผลไม้ทำเมนูปั่น-น้ำผลไม้ ช่วยเหลือเกษตรกร
กรมการค้าภายใน ร่วมกับ กับบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด หรือเต่าบิน รับซื้อผลไม้สดจากเกษตรกร 1,000 ตัน นำไปทำเมนูผลไม้ปั่น จำหน่ายผ่านตู้เต่าปั่น นำร่องพื้นที่กรุงเทพฯ ในห้างชื่อดัง ก่อนเพิ่มเมนูน้ำผลไม้ขายผ่านตู้เต่าบิน 7,500 ตู้ทั่วประเทศ ชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรไทย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ในการช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาด จึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้ฤดูการผลิตปี 2568 อย่างเป็นรูปธรรม
โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันโครงการสนับสนุนการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายใหม่ให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด หรือเต่าบิน ในการรับซื้อผลไม้ และจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ผ่าน “ตู้เต่าปั่น” (TAO PUN) ซึ่งเป็นตู้จำหน่ายน้ำผลไม้อัตโนมัติปั่นสด ๆ หรือ สมูทตี้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาจับต้องได้ ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2568
สำหรับเมนูเด่น จะมีเมนูเครื่องดื่มจากมะม่วงน้ำดอกไม้ สร้างสรรค์หลากหลายเมนู เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค จำหน่ายในราคา 65 บาท โดยมอบโปรโมชั่น 8.8 แจกส่วนลด 50% เฉพาะเมนูตู้เต่าปั่นเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 ส.ค. 68 เพียงใส่โค๊ต “C43994C5" เมนูที่ร่วมรายการ มะม่วงเต่าปั่น , มะม่วงลิ้นจี่เต่าปั่น ,มะม่วงสตรอเบอรีเต่าปั่น ,มะม่วงสละเต่าปั่น , มะม่วงมัทฉะเต่าปั่น , มะม่วงชาไต้หวันเต่าปั่น เป็นต้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ชวนเพื่อนและครอบครัวมาทดลองชิมสินค้าดีต่อสุขภาพและได้ช่วยเหลือเกษตรกร
“กรมการค้าภายใน ขอขอบคุณเต่าบิน ที่ร่วมมือรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร และพันธมิตรรายใหญ่ที่ร่วมมือกันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ในเครือเซ็นทรัล บิ๊กซี และโลตัส ในการสนับสนุนพื้นที่จัดวางตู้จำหน่าย เต่าปั่น เต่าบิน เพื่อเสิร์ฟผลไม้ปั่นสดๆ คุณภาพดี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันบริโภคน้ำผลไม้ปั่น น้ำผลไม้ ที่เริ่มจำหน่ายแล้วในเดือนสิงหาคมเพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกร”
อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่กรมได้เข้าไปเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เข้าไปรับซื้อผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายออกสู่ตลาดใหม่ ๆ ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี 2568 ทำให้ราคามะม่วงน้ำดอกไม้ภาคเหนือ ทั้งในเขตพื้นที่ จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก มีราคาดีขึ้น เกษตรกรจะสามารถมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น และมั่นใจว่าจะสามารถจำหน่ายได้ราคาดีตลอดสิ้นสุดฤดูการผลิตปีนี้