MKสื่อบอกรักแม่ผ่านขวดน้ำจิ้ม

MK Restaurants แบรนด์ที่ยืนหนึ่งทุกเทศกาลสำคัญ ชูกลยุทธ์เชื่อมโยงช่วงเวลาพิเศษ ตอกย้ำภาพแบรนด์ร้านอาหารแห่งครอบครัว ซึ่งวันแม่ปีนี้ MK Restaurants ส่งแคมเปญอบอุ่น โดยแจกฟรี! น้ำจิ้มสุกี้สูตรต้นตำรับที่ใคร ๆ ก็รัก นำมาออกแบบใหม่ ผ่านศิลปินรุ่นใหม่กับไอเดียสุดน่ารัก “แม่คือน้ำจิ้มของบ้าน” เพราะ MK เชื่อว่า “บ้าน” คือ “หม้อสุกี้” และ “แม่” ก็คือ “น้ำจิ้ม” ที่ทำให้ทุกอย่างกลมกล่อม เข้ากัน และน่าอยู่
หยิบยกมุมมองแม่มาปรุงรักเป็นลวดลายบนขวดน้ำจิ้ม MK ลายลิมิเต็ด “Mother’s Day Collection” กับ 5 ศิลปินตัวลูก เพื่อถ่ายทอดความรัก และส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้กับทุกครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงภาพจำที่นึกถึงแม่ ๆ ของแต่ละบ้านได้อย่างชัดเจน
• ดีไซน์ความรักบนขวด โดยลูก jumbojan
ฉลองให้แม่สุดแซ่บ ผ่านลวดลายเปรี้ยวจี๊ด ถ่ายทอดความเป็นตัวมัม ที่แซ่บได้ ไม่ต้องพึ่งพริก
• ดีไซน์ความรักบนขวด โดยลูก Chrismastreeee
วาดความรัก..ที่ซ่อนในคำบ่น ผ่านลายเส้นน่ารักน่าหยิก ชวนนึกถึงแม่ที่บ่นบ่อย..แต่รักไม่น้อย
• ดีไซน์ความรักบนขวด โดยลูก A.YA.YOI
ถ่ายทอดพลังวิเศษที่แม่เปลี่ยนวันยมให้กลมกล่อม ผ่านคาแรกเตอร์แม่ร่ายคาถาเซฟใจทั้งบ้าน
• ดีไซน์ความรักบนขวด โดยลูก Narkas
ตีความแม่คือสูตรลับ ผ่านสัญลักษณ์กุญแจที่ล็อกใจคนที่บ้าน แบบที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้
• ดีไซน์ความรักบนขวด โดยลูก izary.shojo
เล่าโมเมนต์แม่ลูก ลายเส้นละมุนใจ ชวนนึกถึงแม่ชูสองนิ้วให้เราสู้ๆ เหมือนน้ำจิ้มชูรสชาติ
