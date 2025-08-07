xs
GULF ระดมทีม "กัลฟ์อาสา" แพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ปชช.ชายแดนไทย–กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำทีม ‘กัลฟ์อาสา’ ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานจากสำนักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ อาทิ โรงไฟฟ้าอุทัย โรงไฟฟ้าหนองแซง ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพ ‘GULF Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทย’ จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งบรรจุของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ อาทิ นมกล่อง อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สบู่ ยาสีฟัน ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยจะส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิง รวมทั้งของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น ชุดเครื่องนอน อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมผง ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก แผ่นอนามัยและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ให้แก่ศูนย์พักพิงอีกด้วย

ที่ผ่านมา GULF ยังมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดในขณะปฏิบัติภารกิจออกลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยพื้นที่ช่องบก ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.อุบลราชธานี รวมถึงบริษัทในกลุ่มของ GULF อย่าง “ไทยคม” และ “AIS” ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชาอีกด้วย
















