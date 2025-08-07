เปิดแล้ว! ศูนย์ให้คำปรึกษา MOC OSS ช่วยรายย่อย SME รายใหญ่ สู้ภาษีสหรัฐฯ

“จตุพร”เปิดศูนย์ MOC One Stop Service @Ratchada เป็นที่พึ่งผู้ประกอบการไทย ทั้งรายย่อย SME รายใหญ่ หากมีปัญหาเรื่องภาษีสหรัฐฯ สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ ทั้งเรื่องการปรับตัว การส่งออก อัตราภาษี การเปิดตลาดใหม่ มาตรการช่วยเหลือภาครัฐ เบื้องต้นมี 12 หน่วยงานที่จะคอยให้คำแนะนำ เตรียมดึงคลัง-เกษตร-ภาคเอกชนมาร่วมให้คำปรึกษาด้วย
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงพาณิชย์ (MOC One Stop Service : OSS) @Ratchada ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการเข้าร่วม ว่า ศูนย์ MOC OSS @Ratchada ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “พาณิชย์พึ่งได้” ที่มุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอน และการค้าระหว่างประเทศถูกกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ เช่น ภาษีของสหรัฐฯ
“ได้เปิดศูนย์ MOC OSS @Ratchada ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ เราเตรียมไว้ เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องภาษี การเยียวยา การขอข้อมูล รวมถึงช่องทางช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการค้า เพราะในภาวะที่สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ 19% ที่เริ่มมีผลแล้ว การมีศูนย์ OSS ที่สามารถให้คำตอบและคำแนะนำได้อย่างรวดเร็วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภาคธุรกิจ”
นายจตุพรกล่าวว่า ศูนย์ MOC OSS จะให้บริการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Walk-in รับบริการหน้าเคาน์เตอร์ และโทรศัพท์ ผ่านสายด่วนส่งออก 1169 หรือ 02-513-1909 โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ใช้สายด่วน 1169 เป็นหลัก ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ศูนย์ OSS จึงเข้ามาเติมเต็มให้ประชาชนที่มีคำถาม สามารถ Walk-in เข้ามาปรึกษาได้ทันที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกวัน และกำลังพิจารณาเปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย เพื่อรองรับความต้องการให้ครอบคลุมมากที่สุด จะทำให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะรายย่อย SME หรือรายใหญ่ หากมีปัญหาเรื่องการส่งออก ภาษี หรือการเปิดตลาดใหม่ ก็สามารถมาที่นี่ได้ ศูนย์นี้จะอธิบายทุกขั้นตอนให้เข้าใจง่าย และจะช่วยลดอุปสรรค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก
สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมให้บริการมี 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กรมการค้าภายใน (DIT) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (TPSO) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD และอีก 4 หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หอการค้าไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร และ EXIM Bank
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คำปรึกษาเพิ่มเติม อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม SME มาเข้าร่วมให้บริการด้วย
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการอย่างจริงจัง โดยได้เตรียมมาตรการรองรับภาษีทรัมป์ไว้แล้ว ทั้งในด้านข้อมูล การลดต้นทุน และการหาตลาดใหม่ และอยู่ระหว่างการเจรจากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปเชิงนโยบาย โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ก็ได้หารือเรื่องงบประมาณสำหรับการเยียวยาไว้เบื้องต้นแล้ว และหากศูนย์นี้มีความพร้อม ผมจะขอเรียนเชิญรักษาการนายกรัฐมนตรีมาเปิดศูนย์ด้วยตนเองต่อไป”นายจตุพรกล่าว