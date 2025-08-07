xs
MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยประดิพัทธ์ ย้ำเร่งแก้ไข-ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MEA ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยประดิพัทธ์ หลังเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ย้ำเร่งแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

นายสถิตย์ พงศธรวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่สถานีไฟฟ้าย่อยประดิพัทธ์ เขตพญาไท เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างละเอียด ภายหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ย่านสะพานควาย ถ.ประดิพัทธ์ และ ถ.พระรามที่ 6 เมื่อคืนที่ผ่านมา

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสอบหาสาเหตุเชิงลึก และดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่เกิดความขัดข้อง พร้อมทั้งวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต โดย MEA ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน เสริมมาตรการแก้ไขและป้องกัน ทบทวนแผนการบำรุง ดูแลรักษา โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบทุกสถานีไฟฟ้าของ MEA ให้มากขึ้น นอกจากนี้จะประชุมหารือหาแนวทางร่วมกันในการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้ารวมถึงจุดเสี่ยงต่าง ๆ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน

MEA ยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
