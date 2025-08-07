เปิด 4 ธุรกิจ มีส่วนช่วยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่มือผู้บริโภค

สนค.เปิด 4 ธุรกิจ “ค้าส่งค้าปลีก-โลจิสติกส์-โรงแรมและร้านอาหาร-วิจัยและพัฒนา” มีส่วนช่วยเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตร สู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศ ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทั้งการเป็นช่องทางระบายสินค้า การขนส่ง และการเพิ่มมูลค่า
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการสำรวจธุรกิจที่มีส่วนช่วยเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ตามแนวนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบว่า มีอยู่ 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และธุรกิจวิจัยและพัฒนา ที่มีส่วนช่วยเหลือตั้งแต่การกระจายผลผลิต การจำหน่าย และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
โดยธุรกิจค้าส่งค้าปลีก อาทิ ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด โดยมีจุดแข็งในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีมาก และปัจจุบัน ก็ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการระบายผลผลิตทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
ธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่ง มีส่วนช่วยในการกระจายผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง ลดการสูญเสียจากการเน่าเสียของผลไม้สด และการส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการลงทุนในระบบความเย็น เพื่อคงความสดใหม่ มีการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งอย่างยืดหยุ่น ทำให้ผลไม้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และปัจจุบัน มีหลายสายการบินที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่อง
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร มีส่วนสำคัญในการกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค ผ่านการให้บริการผลไม้ตามฤดูกาลให้กับผู้บริโภค ที่เข้ามาใช้บริการพักโรงแรมหรือบริโภคอาหาร ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญ ที่มีส่วนช่วยในการระบายผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้
ธุรกิจวิจัยและพัฒนา เป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาการผลิต การเก็บรักษา และการแปรรูป ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและผลไม้ และยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรที่จะมาช่วยวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างแม่นยำด้วย
“กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ 4 ธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรสู่ผู้บริโภค ตามนโยบาย ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และช่วยผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ และยังสนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยจะร่วมมือกับภาคเอกชนต่อไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น”นายพูนพงษ์กล่าว