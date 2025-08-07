ส่งออกอัญมณี มิ.ย.เพิ่ม 8.62% ทองคำยังบวกแรงจากขายเก็งกำไร

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มิ.ย.68 พุ่งต่อ มูลค่า 761.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 8.62% บวกต่อเนื่อง 8 เดือนติด หากรวมทองคำ เพิ่ม 53.05% รวม 6 เดือน ไม่รวมทองคำ เพิ่ม 62.74% รวมทองคำ เพิ่ม 85.25% เผยเฉพาะทองยังแรงต่อ เพิ่ม 26.18% จากการขายเก็งกำไร ส่วนตลาดสหรัฐฯ ยังโต จากการเร่งนำเข้าหนีอัตราภาษีใหม่ เผยโดนภาษีสหรัฐฯ 19% ส่งออกอาจชะลอตัวบ้าง แต่ขีดความสามารถแข่งขันไม่ลด เหตุภาษีใกล้เคียงภูมิภาค
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ เดือน มิ.ย.2568 มีมูลค่า 761.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.62% ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกัน หากรวมทองคำ มูลค่า 1,906.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 53.05% และการส่งออกรวม 6 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-มิ.ย.) ไม่รวมทองคำ มูลค่า 7,408.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 62.74% รวมทองคำ มูลค่า 14,023.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 85.25%
ทั้งนี้ การส่งออกเฉพาะทองคำในเดือน มิ.ย.2568 มีมูลค่า 1,145.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.18% จากการส่งออกไปเก็งกำไร ตามราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 3,352 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ส่วนยอดรวมส่งออกทองคำ 6 เดือน มีมูลค่า 6,614.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 119.22% และแยกเป็นรายเดือน ม.ค.2568 มูลค่า 1,167.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 148.95% ก.พ.2568 มูลค่า 933.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.395% มี.ค.2568 มูลค่า 1,447.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 269.55% เม.ย.2568 มูลค่า 1,011.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 250.52% พ.ค.2568 มูลค่า 907.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 55.87%
ทางด้านตลาดส่งออกสำคัญ สหรัฐฯ ยังคงส่งออกได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 11.53% จากการเร่งนำเข้า เพื่อลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษี ฮ่องกง เพิ่ม 0.70% เยอรมนี เพิ่ม 9.92% สหราชอาณาจักร เพิ่ม 34.72% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพิ่ม 23.75% ญี่ปุ่น เพิ่ม 27.25% อิตาลี เพิ่ม 3.17% ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ ลด 7.31% เบลเยี่ยม ลด 21.09%
ส่วนการส่งออกสินค้า แพลทินัม ยังคงเพิ่มสูงถึง 58,367.39% จากการส่งออกไปอินเดียเกือบทั้งหมด เครื่องประดับเงิน เพิ่ม 30.81% เครื่องประดับทอง เพิ่ม 9.52% เครื่องประดับแพลทินัม เพิ่ม 83.11% พลอยเนื้อแข็งเจียระไน เพิ่ม 6.12% เครื่องประดับเทียม เพิ่ม 4.27% ส่วนพลอยก้อน ลด 41.84% พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ลด 5.86% เพชรก้อน ลด 51.56% เพชรเจียระไน ลด 33.24%
นายสุเมธกล่าวว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงครึ่งปี 2568 ที่เพิ่มขึ้น 53.05% มาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และการเร่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนมาตรการภาษีสหรัฐฯ จะบังคับใช้ ซึ่งเป็นเพียงแรงหนุนชั่วคราว โดยการส่งออกในเดือน ก.ค.2568 ที่จะประกาศตัวเลขในเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะยังดี แต่ต้องจับตาดูตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2568 เป็นต้นไป ที่อัตราภาษีใหม่ที่ 19% จะมีผลบังคับใช้ว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกหรือไม่ เบื้องต้นคาดว่า การปรับขึ้นภาษี อาจทำให้การส่งออกชะลอตัวลงบ้าง แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยยังสู้ได้ เพราะอัตราภาษีไทยใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค และดีกว่าคู่แข่งหลายประเทศ
นอกจากนี้ ต้องจับตาความไม่แน่นอนทางการค้า ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ความผันผวนของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก ที่จะมีผลต่อความต้องการนำเข้า รวมไปถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้ต้นทุนการส่งออกสูงขึ้น และขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึ่งผู้ประกอบการไทย จะต้องเร่งปรับตัว นำเสนอสินค้าคุณภาพสูงเพิ่มคุณค่าเชิงอารมณ์ เช่น สินค้าหรูที่ยั่งยืน เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ใส่ใจคุณภาพและให้ความสำคัญกับความรู้สึกร่วมกับผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา และเพิ่มความแตกต่างสินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยให้รักษาการส่งออกและขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ได้