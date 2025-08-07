“สุริยะ”เผยแจงข้อมูลฯครบแล้ว รถไฟทางคู่เฟส 2 จ่อชงบอร์ด สศช. ก.ย.นี้

"สุริยะ"เผยแจงข้อมูลครบแล้ว รถไฟทางคู่ เฟส 2 จำนวน 6 เส้นทาง 1,249 กม. มูลค่ารวมกว่า 2.9 แสนล้าน พร้อมชงบอร์ดสภาพัฒน์ฯเคาะลงทุนต้นก.ย.นี้ ก่อนเสนอ ครม. เติมเต็มโครงข่ายทางราง ลดต้นทุนโลจิสติกส์
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,249 กิโลเมตร (กม.) มูลค่ารวมประมาณ 297,924 ล้านบาทว่า ที่ผ่านมารฟท.ได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ครบถ้วนแล้ว โดยจากที่มีการหารือกับรองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ได้ข้อสรุปร่วมกัน แล้ว และจะนำเสนอที่ประชุมบอร์ดสภาพัฒนฯ์ได้ในต้นเดือนก.ย. 2568
ขณะที่ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นมาแล้ว ดังนั้นหลังจาก บอร์สภาพัฒน์ฯให้ความเห็นชอบ กระทรวงคมนาคมจะรวบรวมความเห็น และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป น่าจะส่งไปครม.ได้ในเดือนก.ย.2568
รฟท. ได้แบ่งความสำคัญของการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 6 เส้นทาง ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 ความสำคัญอันดับต้น จำนวน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงิน 66,270 ล้านบาท, เส้นทางปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 218 กม. วงเงินประมาณ 81,143 ล้านบาท, เส้นทางชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. วงเงินประมาณ 30,422 ล้านบาท
กลุ่ม 2 ความสำคัญอันดับกลาง จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. วงเงินประมาณ 44,095 ล้านบาท, เส้นทางเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. วงเงินประมาณ 68,222 ล้านบาท
และ กลุ่ม 3 ความสำคัญอันดับท้าย คือ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงินประมาณ 7,772 ล้านบาท
การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปตามตามคำแนะนำของสภาพัฒน์ฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก 5 ด้าน คือ ความต้องการขนส่งผู้โดยสาร, ความต้องการขนส่งสินค้า, ความจุทาง, เศรษฐศาสตร์และการเงิน, และยุทธศาสตร์และนโยบาย รวมถึงปัจจัยรองอีก 11 ด้าน เช่น ข้อมูลผลการคาดการ์จำนวนผู้โดยสาร, ข้อมูลสถิติผู้โดยสารปัจจุบัน, ข้อมูลผลการคาดการณ์ปริมาณสินค้า, การเชื่อมโยงโครงข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ, ความพร้อมในการดำเนินโครงการเป็นต้น
สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 มีเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนการขนส่งสินค้าจากทางถนนมาสู่ทางราง นอกจากนี้ ยังจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางลงได้ถึง 30% เนื่องจากไม่ต้องรอหลีกขบวนรถ ทำให้ขบวนรถตรงต่อเวลามากขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศเป็นโครงการที่จะยกระดับการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้อย่างแท้จริง