กรมพัฒน์จัดอบรมร้านอาหาร ฝ่าวิกฤตต้นทุน เสริมแกร่งทำธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร Smart Restaurant Plus รุ่นที่ 11 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กรมร่วมมือกับ Chef's Club by Makro เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย มีความพร้อมในการปรับตัว จากความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวน ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ ค่าสาธารณูปโภค โดยหลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมาอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งทักษะการจัดการภายในร้าน เช่น การวางแผนลดต้นทุน การบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ยังจะช่วยส่งเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดและการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยตลอดการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากกูรูในแวดวงธุรกิจอาหาร และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ที่จะมาแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับรายละเอียดการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค. และวันที่ 1 ส.ค.2568 ณ ศูนย์ประชุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 โดยตลอดทั้ง 3 วัน ผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้เรียนรู้จากวิทยากรระดับแนวหน้าของวงการธุรกิจอาหารและการตลาด ได้แก่ คุณราชิต ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร กับหัวข้อ “เทคนิคบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ” , เชฟวิลเมนต์ ลีออง ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย สมาคมเชฟโลก ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “Kitchen Management การจัดการครัวอย่างชาญฉลาด สไตล์ เชฟวิลเมนต์” , คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของเพจ Torpenguin กับหัวข้อ “เจ๊งในกระดาษ จะได้ไม่เจ๊งในชีวิตจริง” , คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ Co-Founder เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร กับหัวข้อ “บริหารต้นทุนให้คุ้มค่าและออกแบบเมนูเพิ่มกำไร” , คุณคุณาพงศ์ เตชวรประเสริฐ เจ้าของเพจขายดีไปด้วยกัน กับหัวข้อ “สร้างแบรนด์ร้านอาหารและการตลาดดิจิทัล” และเชฟพัทธนันท์ ธงทอง Executive Chef ร้านเอม ภูเก็ต กับหัวข้อ “เปิดโลก Food Trends และสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างเชฟมืออาชีพ” ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลก“กรมหวังว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัสกับเนื้อหาที่เข้มข้น เรียนรู้เทคนิคและแนวคิดใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในวงการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้ทันที เพื่อยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดรับกับนโยบายการผลักดัน Soft Power ด้านอาหารของประเทศไทย ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถของประเทศสู่การเป็น “ครัวของโลก” อย่างแท้จริง”นางอรมนกล่าวสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร Smart Restaurant Plus รุ่นต่อไป หรือหลักสูตรอื่น ๆ ของกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 5985 Call Center 1570 หรือ www.dbd.go.th