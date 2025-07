All Café เปิดตัว 4 เมนูใหม่สุดสร้างสรรค์ เติมสีสันเครื่องดื่มในเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท มอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเสิร์ฟความหวาน ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ให้ลูกค้าได้ชิมกันอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ ก่อนใครเทใจให้หมดแก้ว กับเมนูคอลแลปสุดจี๊ดที่ต้องโดน! 4 เมนู ได้แก่:• โอรีโอ มิลค์กี้เวย์เครื่องดื่มสายหวานสุดละมุน ที่ผสมผสานความนุ่มของนมสดเข้ากับโอรีโอปั่นละเอียด มอบรสชาติหอม หวาน กรุบกรอบ เพลิดเพลินในทุกคำ• โอรีโอ ช็อกโกโอเวอร์โหลดสำหรับสายช็อกโกแลตโดยเฉพาะ เมนูนี้รวมความเข้มข้นของช็อกโกแลตและความอร่อยของโอรีโอไว้ในแก้วเดียว ดื่มแล้วฟินทุกครั้งที่สัมผัส• โอรีโอ ชาไทยผสานรสชาติเข้มข้นของชาไทย All Café กับความกรุบกรอบของโอรีโอ เกิดเป็นเมนูใหม่ที่ทั้งแปลกใหม่และกลมกล่อมลงตัว• ปังเย็น ซูเปอร์โอรีโอเมนูขนมหวานที่รวมเอาความเข้มข้นของช็อกโกแลตและส่วนผสมของโอรีโอเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งหอม หวาน และมีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายในหนึ่งแก้วแต่ละเมนูครีเอทมาเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ ที่ชอบความวาไรตี้ รักความสนุก และอินกับเทรนด์ความอร่อยไม่ซ้ำใคร ด้วยการจับคู่ความเข้มข้นของโอรีโอ กับความละมุนของเมนูเครื่องดื่ม All Café ที่ทุกแก้วมาพร้อม รสสัมผัส ที่ต้องแชร์ต่อการออกเมนูใหม่ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับของ All Café และ โอรีโอเท่านั้น แต่ยังเติมสีสันให้กับตลาดเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟ ด้วยเมนูที่ทั้งอร่อย สนุก และน่าลองพบกับทุกเมนูได้แล้ววันนี้ ที่ All Café ทุกสาขาในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ