โก โฮลเซลล์ จัดเต็มสิทธิประโยชน์ เปิดตัวบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดย นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ Head of Strategy and Technology บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัว “บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน” โฉมใหม่ พลิกโฉมภาพลักษณ์แบรนด์ พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ “T1 Dynamic Points พอยท์แบบใหม่ ให้ได้มากกว่า” นอกเหนือจากคะแนนเดอะวัน 10 เท่า ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่คุ้มค่าทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน จนถึง 31 ธ.ค. 68ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ โก โฮลเซลล์ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเติบโตขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก โก โฮลเซลล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ประกอบด้วยต่อที่ 1 รับคะแนนเดอะวันสูงสุด 10 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ครบทุก 100 บาทต่อเซลส์สลิป (5 มี.ค. 2568 – 31 ธ.ค. 2568)ต่อที่ 2 รับแคชแบ็คสูงสุด 12,000 บาท โดยไม่ต้องแลกคะแนน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ต่อเซลส์สลิป ต่อเดือน และไม่เกิน 12,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดแคมเปญ (วันที่ 1 พ.ค. 2568 – 31 ก.ค. 2568)