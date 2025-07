"แอสเซมบลี” ผนึกกำลัง “เอดีเค โกลบอล” สร้างเอเจนซี่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก มุ่งเป้าสยายปีกเครือข่ายธุรกิจของ “สแตกเวลล์”

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. “แอสเซมบลี” (Assembly) เอเจนซี่ชั้นนำระดับโลกในเครือ “สแตกเวลล์” (Stagwell) (NASDAQ: STGW) ประกาศรวมกิจการกับ “เอดีเค โกลบอล” (ADK Global) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ “เอดีเค โฮลดิ้งส์ อิงค์” (ADK Holdings Inc.) อย่างเป็นทางการ หลังจากบรรลุข้อตกลงธุรกิจร่วมกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมา การผสานรวมครั้งนี้เป็นการรวมพลังของสองเอเจนซี่ชั้นนำ เพื่อก้าวขึ้นเป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของกลุ่ม เอเจนซี่แบบดั้งเดิมในเอเชียแปซิฟิก โดยผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับศักยภาพด้านสื่อและเทคโนโลยีในระดับโลก ให้บริการครบวงจรทั้งมีเดีย ครีเอทีฟ และอื่น ๆ ในขนาดที่สามารถรองรับตลาดระดับภูมิภาคได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ ADK Global จะดำเนินงานภายใต้ชื่อ “ADK Global Powered by Assembly” เพื่อสืบสานจุดแข็งทางความคิดสร้างสรรค์อันยาวนาน โดยยังคงทีมงานและผู้บริหารในแต่ละประเทศไว้เช่นเดิม เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพในการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระดับโลกที่มีการผสานงานอย่างเต็มรูปแบบ เปิดโอกาสให้แบรนด์ทั่วเอเชียแปซิฟิกสามารถสร้างประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ และเข้ากับบริบททางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคอย่างลึกซึ้ง ยกระดับประสิทธิภาพของแคมเปญให้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด พร้อมเสริมศักยภาพด้วยเครือข่ายชั้นนำของโลกที่โดดเด่นด้านการใช้ AI และเทคโนโลยีการตลาด (MarTech) ผสมผสานกับจุดแข็งของ ADK Global ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอินไซต์ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะสามารถพลิกโฉมการสื่อสารการตลาดให้ แบรนด์สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพผ่านโซลูชันเดียวที่รวมความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเติมเต็มพลังขับเคลื่อนศักยภาพของแบรนด์ (Brand Performance) ได้อย่างแท้จริงในทุกมิตินายริก อะแคมโพรา (Mr. Rick Acampora) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลกของ Assembly (Global CEO of Assembly) กล่าวว่า “การที่ ADK Global เข้าร่วมกับ Assembly ทำให้ลูกค้าได้รับทั้งความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทำงาน และความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละภูมิภาค แบบ “All in one partner” ซึ่งเราไม่ได้แค่ขยายขนาดองค์กร แต่เรายังยกระดับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อทางธุรกิจ (Omni Channel) ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ แบรนด์ประสบความสำเร็จท่ามกลางความท้าทายทางการตลาดในภูมิภาคที่ซับซ้อนที่สุด”นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของ Stagwell ในเอเชียแปซิฟิก ด้วยการรวมบริการสร้างสรรค์ มีเดีย คอมเมิร์ซ และดาต้า ไว้อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ Assembly ในภูมิภาคนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบโซลูชันแบบบูรณาการ โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคู่กับงานครีเอทีฟอย่างไร้รอยต่อ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้จริง Assembly ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยน “ความเปลี่ยนแปลง” ให้เป็น “ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน” ให้กับแบรนด์ ทั้งนี้ Assembly มีทีมงานพร้อมให้บริการใน 12 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม อินเดีย สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 800 คนในเอเชียแปซิฟิก และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระดับโลก Stagwell ที่มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 3,000 คนจากหลายประเทศนอกจากนี้ Assembly ยังได้นำเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเฉพาะ หรือ “STAGE” ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบครบวงจร ประกอบด้วยระบบ AI เชิงคาดการณ์ เพื่อออกแบบโมเดลการทำงานและการใช้สื่อให้มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด การบวนการคิดค้นการสร้างคอนเทนต์ในสเกลขนาดใหญ่ และบริการด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้และสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าของเราโดยสมบูรณ์นายริชาร์ด บรอสกิลล์ (Mr. Richard Brosgill) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Assembly (CEO of Assembly APAC) กล่าวเสริมว่า “นี่ไม่ใช่แค่การขยายเครือข่าย แต่คือการ “นิยามใหม่” ของการตลาดครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย เรารวมความคิดสร้างสรรค์ของ ADK Global เข้ากับพลังเชื่อมต่อของ Assembly อย่างสมบูรณ์”นายยาสึยูคิ คาตากิ (Mr. Yasuyuki Katagi) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADK Global ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบูรณาการ สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Chief Integration Officer, APAC) กล่าวทิ้งท้ายว่า “ADK Global มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านงานครีเอทีฟที่ยาวนานในเอเชีย และวันนี้เรากำลังยกระดับมาตรฐานที่สั่งสมมาสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าของเราจะยังคงได้รับงานสร้างสรรค์อันทรงพลัง พร้อมเสริมด้วยความเชี่ยวชาญด้านสื่อ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญนี้อีกด้วย”​ การผนึกกำลังในครั้งนี้ เสมือนออกแบบอนาคตของการตลาดในเอเชียแปซิฟิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดาต้า ความคิดสร้างสรรค์ เสริมศักยภาพทางการแข่งขันให้แบรนด์อย่างไร้ขีดจำกัด และเติบโตอย่างยั่งยืน​Stagwell และ ADK Group ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อกระชับความร่วมมือระดับโลก โดยจะมุ่งเน้นไปที่• การสนับสนุนแบรนด์ญี่ปุ่นในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ• การช่วยให้แบรนด์ระดับโลกเติบโต และปรับตัวเข้ากับตลาดญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ• การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เครื่องมือ และโซลูชันเฉพาะของทั้งสองเครือข่ายร่วมกัน