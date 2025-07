AOT เปิดขุมทรัพย์ทำเลทอง 28,800 ล้านบาท! ปั้นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่รอบสนามบิน

AOT จัดงาน AOT Property Showcase: The Six Pillars of Opportunity โชว์ศักยภาพพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสนามบิน 6 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าพัฒนาเมืองการบินและดึงดูดภาคเอกชนร่วมสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ ด้วยเม็ดเงินลงทุน 28,800 ล้านบาท บนพื้นที่รวม 2,512 ไร่ ตอบรับนโยบายภาครัฐ ขับเคลื่อนไทยสู่ฮับการบินระดับภูมิภาค โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ AOT ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkokนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เน้นย้ำว่า งาน AOT Property Showcase เป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ AOT ที่มุ่งพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยานให้ก้าวสู่ระดับโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพบริการ ความปลอดภัย และการสร้างรายได้อย่างสมดุลจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ศักยภาพสูงโดย AOT ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ประกอบการได้สำรวจศักยภาพทางธุรกิจจากพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ โดยมีทั้งหมด 46 แปลง รวมพื้นที่กว่า 2,512 ไร่ คิดเป็นมูลค่าโครงการพัฒนามากกว่า 28,800 ล้านบาทพื้นที่เหล่านี้เปิดให้พัฒนาภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวสูงสุด 30 ปี ทั้งบนที่ราชพัสดุ (Leasehold) และที่ดินกรรมสิทธิ์ (Freehold) ของ AOT เพื่อรองรับการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์โลจิสติกส์ คลังสินค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สนามกีฬา รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัยและเมืองอัจฉริยะสมัยใหม่ด้วยทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ ติดถนนสายหลัก ใกล้สนามบิน และเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ AOT คาดหวังว่าการพัฒนาเหล่านี้จะเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวแห่งใหม่ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub ของภูมิภาคเอเชียโครงการนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในหลายภูมิภาค สร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยานไทยในระดับสากลด้วยศักยภาพของพื้นที่รอบสนามบินทั้ง 6 แห่ง กล่าวได้ว่าเป็นทำเลทอง 6 เสาหลักแห่งโอกาสการลงทุน (The Six Pillars of Opportunity) ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายด้าน1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK): แปลง Airport Business จำนวน 4 แปลง รวม 548 ไร่ (Leasehold) ตั้งอยู่ภายในสนามบิน ใกล้ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ติดถนนสุวรรณภูมิและเชื่อมต่อถนนลาดกระบังและบางนา-ตราด ห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 9 นาที โดยพื้นที่แปลงดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ Medical Hub & Wellness Center, Convention Hall & Exhibition Center, Hotel & Residential Areaนอกจากนี้ยังมีแปลง “ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน” ที่ดิน (Freehold) 7 แปลง ขนาดรวม 462 ไร่ มีถนนและสะพานยกระดับเชื่อมจากภายนอกเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเข้าออกผ่านถนน 4 เลน ถนนลาดกระบัง-วัดศรีวารีน้อย ห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 15 นาที เหมาะสำหรับ Logistics & Transportation Hub, ศูนย์จัดการสินค้าเกษตร, Hotel & Residential Area2. ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK): อาคาร Junction Building มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ 12,000 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถ 3 ชั้น รองรับกว่า 1,000 ช่องจอด และมีแผนพัฒนาต่อเนื่องเป็นโรงแรมและอาคารจอดรถเพิ่มเติม3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX): ที่ดิน 3 แปลง รวม 19 ไร่ (Leasehold) ติดถนนเชียงใหม่ – หางดง เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 13 นาที ในย่านชุมชนและสถานีขนส่งจังหวัด เหมาะสำหรับ Hotel & Residential Area, Office & Business Center, Commercial & Lifestyle Complex4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI): ที่ดินขนาดใหญ่ 762 ไร่ ตั้งอยู่ภายในสนามบิน เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารภายใน 5 นาที และเข้าออกเมืองสะดวก ติดถนนเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน เหมาะสำหรับ Hotel & Residential Area, Office & Business Center, Commercial & Lifestyle Complex, Premium Outlet, Logistics & Transportation Hub5. ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT): ที่ดินแปลงเด่น 7 แปลง รวม 192 ไร่ (Freehold) ใกล้ถนนเทพกระษัตรี ในยาง เป็นทำเลทองติดถนนหลักเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 6 นาที รองรับการพัฒนาหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น Hotel & Residential Area, Convention Hall & Exhibition Center, Medical Hub & Wellness Center5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY): ที่ดิน 4 แปลงใหญ่ 15 แปลงย่อย รวม 502 ไร่ (Leasehold) สามารถเลือกพัฒนาได้ทั้งภายในและภายนอกสนามบิน ติดถนนหลักเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 5 นาที เหมาะสำหรับ Hotel & Residential Area, Office & Business Center, Commercial & Lifestyle Complex, Logistics & Transportation Hubทั้งนี้ การจัดงาน AOT Property Showcase เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจและแจ้งความประสงค์ขอเช่าพื้นที่กับ AOT แล้วจำนวน 28 โครงการ สำหรับประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม โครงการ MRO โครงการ Private Jet Terminal โครงการ Logistics Hub Training Center ศูนย์ซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และโครงการ Attraction in Terminal เป็นต้น โดย AOT เปิดให้นักลงทุนที่สนใจเริ่มเสนอโครงการเข้ามา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ AOT ต่อไปภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสทองอสังหาริมทรัพย์ของ AOT ก้าวสู่การเป็น AVIATION HUB” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง AOT ร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง และแนวทางการสร้างรายได้อย่างสมดุลจากการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่ารอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสของการลงทุนในรูปแบบ “การเช่าที่ดินระยะยาว” ที่ภาคเอกชนสามารถพัฒนาโครงการได้หลากหลาย เช่น ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงแรม สนามกีฬา และที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมนอกจากนี้ นายยงยุทธยังได้แนะนำนักลงทุนถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในหลายมิติ เช่น การวางแผนธุรกิจระยะยาว การจัดการด้านการเงิน ความเข้าใจในข้อกำหนดและขั้นตอนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินราชพัสดุ และความสามารถในการออกแบบโครงการให้ตอบโจทย์ทั้งตลาดและทิศทางเมืองในอนาคต เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคด้าน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) AOT ได้เปิดเผยยุทธศาสตร์ใหม่ของ AOT ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพย์สินอย่างชาญฉลาดภายใต้แนวคิด “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์” ซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการด้านการบินเพิ่มเติม และตอบโจทย์การเติบโตของเมือง ศูนย์กลางการเดินทาง และการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทั้งนี้ AOT ได้กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินอย่างเหมาะสมตั้งแต่ 4 บาท/ตารางวา/เดือน ถึง 240 บาท/ตารางวา/เดือน พร้อมจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น สิทธิ์การเช่า และรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างโปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม โดย AOT พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง รวมถึงจัดกิจกรรม Property Tour เพื่อพาผู้สนใจเยี่ยมชมพื้นที่จริง พร้อมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับที่ตั้ง โครงการ และอัตราค่าเช่า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนขณะที่ ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะบทบาทของทรัพย์สินรอบสนามบินที่มีศักยภาพต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคและการกระจายศูนย์กลางการลงทุน รวมถึงโอกาสสำหรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นความหวังสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนรูปแบบจากการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เน้นมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนการจัดงาน AOT Property Showcase: The Six Pillars of Opportunity ในครั้งนี้คาดว่าจะนำไปสู่การสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจการบินของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน ซึ่งจะกระจายโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชากรในทุกพื้นที่ และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร ตอกย้ำความเป็นผู้นำของ AOT ด้านการจัดการท่าอากาศยาน