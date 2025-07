AOT ร่วมจัดงานวิศวกรรมการบิน ตั้งเป้าติดปีกคนไทยบินไกลระดับโลก

AOT เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทย จับมือกับแคนาดา จัดงานสำคัญที่มุ่งเน้นสานต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมการบิน หวังปั้นคนไทยก้าวไกลสู่การบินระดับโลก รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ พร้อมปูทางประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้เข้าร่วมงาน Canada Thailand Dialogue: A Pathway to Promote Cooperation in the Aerospace Sector ณ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาแรงงาน การฝึกอบรมด้านเทคนิค และการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมการบินที่มีแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต โดย AOT ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ และเตรียมจัดงาน Canada-Thailand Aerospace Mission” ในเดือนมกราคม 2569งานดังกล่าวได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจากทั้งประเทศไทยและแคนาดา รวมถึงหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO), Investissement Québec International (IQI) และ Aero PMDการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ช่วยเปิดโอกาสให้ AOT สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรระดับโลก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับศักยภาพของสนามบินไทย โดยบริษัทจัดการฝึกอบรมชั้นนำจากแคนาดาได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบิน และนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการฝึกอบรมขั้นสูง รวมถึงโครงการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO: Maintenance Repair and Overhaul) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของ AOT ในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค