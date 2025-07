“พูลพิพัฒน์” ธุรกิจคลังสินค้าชั้นนำ ภายใต้กลุ่มพูลผล ผนึก ONNEX SOLAR by SCG พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอาทิตยา พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด เปิดเผยว่า จากกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า ซึ่งทำให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง การบริหารต้นทุนพลังงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จากผลสำรวจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า 54.9% ต้นทุนพลังงานไฟฟ้ามีสัดส่วนคิดเป็น 15-30% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องควบคุมอย่างมีกลยุทธ์ นอกจากนี้ จากความผันผวนของราคาพลังงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐและผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัว ไม่เพียงเพื่อความอยู่รอด แต่เพื่อการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ“ปัจจุบันแนวคิด Green Warehouse ไม่ใช่แค่การติดตั้งระบบ Solar Rooftop แต่คือการปรับโครงสร้างธุรกิจให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย และส่งเสริมเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Circular Economy) ที่สำคัญ ความยั่งยืนไม่ควรเป็นเพียงแผนงานระยะยาว แต่ต้องเริ่มต้นลงมือทำในวันนี้ และสิ่งที่เริ่มได้ง่ายและเห็นผลเร็วที่สุดคือการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์” คุณอาทิตยากล่าวจากข้อมูลของ SCG international ระบุว่า ระบบ Solar Rooftop สามารถช่วยลดค่าไฟได้สูงถึง 30-50% ต่อเดือนในช่วงเวลากลางวัน และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ได้มากกว่า 500 ตันต่อปีสำหรับโรงงานขนาดกลาง ซึ่งจากความร่วมมือกับ ONNEX SOLAR by SCG ในการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ในครั้งนี้ บริษัทฯ เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ชัดเจน เช่น ค่าไฟฟ้าลดลง 40% ในช่วงเวลากลางวัน และลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า 450 ตัน CO2 ต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใช้พื้นที่หลังคาของคลังสินค้ามาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่กระทบกระบวนการผลิต หรือผู้เช่าอาคารที่ใช้บริการอยู่ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาพลังงานสะอาด บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือ การนำรถขุดไฮดรอลิกไฟฟ้า และรถ fork lift ไฟฟ้ามาใช้ในกระบวนการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันจากฟอสซิล ลดเสียง ลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ Go Green ขององค์กรคุณอาทิตยากล่าวต่อว่า จากความร่วมมือกับ ONNEX SOLAR by SCG นอกจากความเชี่ยวชาญ และชื่อเสียงของบริษัทซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้ว ยังเป็นเพราะ ONNEX มีแนวทางแบบ End-to-End Solution ตั้งแต่การสำรวจ วิเคราะห์ การออกแบบระบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลหลังการขาย ที่สำคัญคือ ความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานได้อย่างละเอียดผ่าน Energy Audit ทำให้สามารถออกแบบระบบที่ตอบโจทย์กับกระบวนการผลิตจริง โดยมีระบบ Monitoring & Maintenance แบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าแผงโซลาร์ที่ติดตั้งจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงสำหรับแผนในอนาคต บริษัทฯ มีแผนลงทุนในพลังงานสะอาดต่อเนื่อง โดยมองว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ไม่ใช่เทรนด์ชั่วคราว แต่คืออนาคตของธุรกิจ โดยเฉพาะในบริบทของ ESG - Environmental, Social and Governance ที่ทั่วโลกเริ่มใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยในปัจจุบันลูกค้าและคู่ค้าเริ่มนำมาตรฐาน ESG มาใช้ในการพิจารณาคัดเลือก Supplier และ Landlord แล้ว และในอนาคตจะใช้เกณฑ์นี้เป็นหลักในการคัดเลือกเช่นกัน ดังนั้น การลงทุนในพลังงานสะอาดวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุน แต่คือการวางรากฐานความน่าเชื่อถือในระยะยาว ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อบริษัทในด้านลูกค้าและต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอีกด้วย“วันนี้บริษัทฯ เชื่อว่าการใช้พลังงานสะอาดไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากมีความตั้งใจจริง และมีพันธมิตรที่มีความรู้อย่าง ONNEX SOLAR by SCG จะช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” คุณอาทิตยากล่าวบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้ามากกว่า 60 ปี พร้อมบริการแบบครบวงจร โดยคลังสินค้าตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสาขากระจายอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ซึ่งจากทำเลที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน พร้อมกับการสร้างความพึงพอใจ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าพร้อมให้บริการจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. คลังสินค้าสำโรง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ 2. คลังสินค้าพระราม 6 จ.กรุงเทพฯ 3. คลังสินค้าบางไทร ถ.บางปะอิน-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และ 4. คลังสินค้า B38 ถ.บางนา-ตราด กม.38 จ.ฉะเชิงเทรา และคลังสินค้าแหลมฉบัง 1 ถ.สาย 3009 จ.ชลบุรี นอกจากนี้ ยังมีคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง ได้แก่ 1. คลังสินค้าแหลมฉบัง 2 ถ.หนองคล้าใหม่ จ.ชลบุรี และ 2. คลังสินค้า B29 ถ.บางนา-ตราด กม.29 จ.สมุทรปราการ โดยคลังสินค้าที่แหลมฉบัง จะไม่ใช่คลังสินค้าทั่วไป แต่เป็น Mini Factory เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีศักยภาพในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้มากขึ้น ขณะที่คลังสินค้า B29 จะมุ่งพัฒนาคลังสินค้าที่เป็น Free Zone (เขตปลอดอากร) เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลจิสติกส์ได้มากยิ่งขึ้นหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.poopipat.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 0-2233-3990 E-mail : warehouse@poonphol.com