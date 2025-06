Flowfix ทริปเปิ้ลไบโอติก เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับ Medical Grade ครบจบในซองเดียวเพื่อดูแลลำไส้ ตับ และเสริมภูมิคุ้มกัน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2568 : INOWAITALAB เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่ “Flowfix”ที่ได้ร่วมพัฒนากับทีมแพทย์ Genesenn ขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการสุขภาพ ด้วยการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ทริปเปิ้ลไบโอติกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย โดย “Flowfix”มีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับ Medical Grade จากไต้หวัน และถูกออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งระบบขับถ่าย ตับ และภูมิคุ้มกันในซองเดียว ภายใต้แนวคิด “The Beginning of Your Everyday Health : จุดเริ่มต้นของสุขภาพดีในทุกวัน”นางศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหาร Genesenn (เกเนเซ่น)ที่ส่งทีมแพทย์เข้าร่วมพัฒนาสูตรทริปเปิ้ลไบโอติกจากไต้หวัน จนมาเป็น Flowfix เพื่อดูแลคนไทย กล่าวว่า “เราได้ทำงานด้านสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันก่อนแก้ไขมานานแล้ว และไบโอติกก็เป็นหนึ่งในตัวหลักที่เรานำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกาย การดูแลสุขภาพลำไส้เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เนื่องจากลำไส้มีบทบาทสำคัญในการย่อยอาหาร ดูดซึมสารอาหาร สร้างระบบภูมิคุ้มกัน และส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกคนเรา ถ้าลำไส้ดี ก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย และ Flowfix คือทริปเปิ้ลไบโอติก ที่จะสามารถดูแลระบบลำไส้ได้อย่างครบวงจรค่ะ“ นางศิริญา กล่าวภายในงาน “โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์” นักแสดงสาวและไอคอนสายสุขภาพ ขึ้นเวทีในฐานะที่เป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์เพราะเธอยังมีบทบาทในการร่วมพัฒนาสูตรร่วมกับทีมแพทย์และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญจาก Genesenn โดย โบว์ เบญจวรรณ ได้กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมพัฒนาสูตรในครั้งนี้ว่า“เพราะเรามีอาชีพเป็นนักแสดง ทำให้ต้องทำงานไม่เป็นเวลา บางทีก็นอนดึก กินอาหารไม่ตรงเวลา ส่งผลต่อระบบขับถ่ายและความสมดุลของร่างกายอย่างมาก พอคุณแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทำให้เราต้องทิ้งทุกสิ่งเพื่อไปดูแลคุณแม่ ก็เลยมาคิดว่า ทำไมโบว์ไม่เริ่มหันมาใส่ใจเรื่อง "สุขภาพ" อย่างจริงจังล่ะ เพราะโบว์รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพต้องลึกไปกว่าการออกกำลังกายหรือกินคลีน มันต้องเริ่มมาจาก ‘ลำไส้’ เพราะมันเชื่อมโยงกับภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน และแม้แต่สมอง และก็ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมแพทย์ของ Genesenn ถึงโรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านโปรไบโอติกระดับโลกในประเทศไต้หวัน เพื่อคัดเลือกให้ได้วัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน “Medical Grade” อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์นี้จึงผสานคุณค่าจาก จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ระดับคลินิก เป็นพรีไบโอติกธรรมชาติ มีสารสกัดที่ช่วยฟื้นฟูระบบขับถ่าย เสริมภูมิคุ้มกัน และสนับสนุนการทำงานของตับ จึงเป็นที่มาของ Flowfix ที่โบว์มั่นใจว่าจะคัดสรรมาเพื่อให้แม่ และตัวโบว์เอง และในวันนี้ โบว์ ก็พร้อมแล้วที่จะนำสิ่งดีๆ ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง Flowfix เพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะ ” โบว์ กล่าวภญ.จุฑาทิพย์ ทิพสุดาวัลย์ Product Specialist ได้เผยเบื้องหลังของสูตร Flowfix ว่า“โฟลวฟิก เป็นผลิตภัณฑ์ ทริปเปิ้ลไบโอติก จากไต้หวันที่รวบรวมครบจบทั้ง โปรไบโอติก พรีไบโอติกและโพสไบโอติก ในซองเดียว โดย Probiotic จุลินทรีย์ดีเติมสิ่งมีชีวิตที่ลำไส้ต้องการ Prebiotic ใยอาหารที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดี และ Postbiotic สารดีที่จุลินทรีย์ดีสร้างขึ้น เช่นกรดไขมันสายสั้น ทั้ง 3 ตัวจะช่วยปรับสมดุลลำไส้ เสริมภูมิคุ้มกัน และฟื้นฟูตับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังมีสารสกัดสำคัญ อาทิ• Glutathione 98%+ จาก Torula yeast ต้านอนุมูลอิสระระดับสูง ฟื้นฟูตับ• Curcumin ลดไขมันในตับ ต้านการอักเสบ• Vitamin D จากยีสต์ธรรมชาติ เสริมภูมิคุ้มกัน• PostbiotiX® CBR-108 ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและระบบขับถ่าย• Probiotic และ Prebiotic คุณภาพสูง ดูแลลำไส้และการดูดซึมนอกจากนี้ ยังรองรับด้วยงานวิจัย จากการศึกษาในมนุษย์ (Clinical Studies) ถึง 24 งาน และงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์อีกกว่า 187 ฉบับ พร้อมกันนี้ Flowfix ยังได้รับการรับรองโดยตรงจาก TFDA (เลขที่ A00368) ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพดังนั้น Flowfix จึงเหมาะมากๆกับผู้ที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวน ขับถ่ายไม่ปกติ ผู้ดื่มแอลกอฮอล์หรือพักผ่อนน้อยผู้ที่มีภาวะตับอักเสบหรือไขมันพอกตับ หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม หรือมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอค่ะ โดย Flowfix มาในรูปแบบผงซอง พกพาสะดวก ไม่ต้องแช่เย็น เพียงฉีก–เท–กรอกปากก็ได้รับคุณค่าทางสุขภาพอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ แต่ยังใส่ใจดูแลตัวเองจากภายใน” ภญ.จุฑาทิพย์ กล่าวโดยงานเปิดตัวครั้งนี้ยังได้ เฟิร์ส คณพันธ์ และ ข้าวตัง ธณวัฒน์ สองหนุ่มสุดฮอทจาก GMMTV ที่ได้มาร่วมกิจกรรม Lucky Fan แบบ Exclusive เพื่อตอกย้ำว่า Flowfix เป็นแบรนด์ตัวจริงของคนรุ่นใหม่ ที่ให้ Flowfix เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน โดยสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ ที่…Shopee : https://shopee.co.th/innowaitalabFacebook : https://www.facebook.com/FlowfixThailandLine ID @innowaitalabหรือ Genesenn Group ทุกสาขา / DNA Plus Center เอกมัย /Chayana Medical Center ลาดพร้าวPNC Nursing Care เกษตร-นวมินทร์ / Lienjang Wellness Center อุดรธานีFlowfix เลขที่ อย. 10-3-27967-5-0001