CPN ส่องมาตรการแบรนด์ชั้นนำ ประหยัดพลังงานในศูนย์ฯเซ็นทรัล

ในยุคที่ภาวะโลกร้อนเป็นวิกฤตระดับโลกที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ การเริ่มต้นเล็กๆ อย่างการประหยัดพลังงานในครัวเรือนหรือห้างร้าน ก็สามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ เพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่สามารถอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งได้ แต่ต้องเกิดจากพลังแห่งความร่วมใจของทุกคนเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้บริหารพื้นที่ศูนย์การค้าซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ จึงได้จัดโครงการ “Central Pattana Green Partnership รวมพลังพันธมิตรลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้าและผู้บริโภค ให้ลดการใช้พลังงาน และคัดแยกขยะ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ โดยเริ่มต้นจากการผนึกกำลังกับแบรนด์พันธมิตร รวมถึงคู่ค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลากหลายแบรนด์ ร่วมจับมือกันเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ไปด้วยกันหลังดำเนินโครงการมาเข้าสู่ปีที่ 3 ในปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนาขอชวนมาสำรวจมาตรการที่น่าสนใจของแบรนด์ต่างๆ ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในปี 2567 ที่ผ่านมา ผ่านรางวัล Green Partnership Reward 2024 โดยแบรนด์ต่างๆ มีแนวทางในการจัดการภายในร้านค้าที่สามารถลดการใช้พลังงานได้จริง และยังสามารถเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานให้กับองค์กร และประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย*** Major Cineplex – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกลยุทธ์ ‘Green Cinema’เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไม่ได้แค่เสิร์ฟความบันเทิง แต่ยังเสิร์ฟความยั่งยืนด้วยแนวคิด Green Cinema ที่เปลี่ยนเครื่องฉายภาพยนต์ทุกสาขาเป็น Laser Projector ที่ประหยัดไฟกว่าระบบเดิม แถมยังติดตั้ง ระบบปรับอากาศอัจฉริยะ ที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและการหมุนเวียนของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ*** UNIQLO – ยั่งยืนแบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังยูนิโคล่ให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อน ด้วยการเปลี่ยนร้านทั้งร้านให้ประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ตั้งแต่ หลอดไฟ LED ไปจนถึงปรับปรุงจุดชำระเงิน ที่ใช้ iPad แทนคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 10 เท่า นอกจากนี้ยังให้บริการ ซ่อมแซมเสื้อผ้า เพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้า รวมถึงโครงการ RE.UNIQLO ที่ตั้งกล่องรับบริจาคในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมการหมุนเวียนเสื้อผ้าอย่างยั่งยืน*** MK Restaurants – รักษ์พลังงานแบบมืออาชีพด้วยมาตรการรักษ์โลกอย่างเป็นระบบ จึงมีการตรวจสอบการใช้พลังงานทุกจุดอย่างละเอียดภายในร้าน และปรับปรุงอุปกรณ์รวมถึงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุด อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกให้พนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริการอีกด้วย*** JASPAL Group พร้อมด้วยแบรนด์ CC Double O, LYN แบรนด์แฟชั่นที่ใส่ใจโลกยัสปาล กรุ๊ป และแบรนด์แฟชั่นในเครืออย่าง CC DOUBLE O และ LYN ดำเนินธุรกิจแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด The Power of Sustainability โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่ การผลิตเสื้อผ้า Sustainable Collection การใช้ รถ EV Truck สำหรับขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ลดการปล่อยมลพิษ ไปจนถึงการบริหารจัดการหน้าร้านให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยัง รณรงค์การใช้ถุงกระดาษรีไซเคิล ให้ลูกค้าร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลดการใช้พลาสติก*** Saemaeul – ปิ้งย่างเกาหลีแบบรักษ์โลกส่งมอบความอร่อยพร้อมใส่ใจพลังงาน ด้วยการ ติดตั้งระบบ Timer ควบคุมระบบไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และระบบดูดอากาศอย่างสม่ำเสมอ ไปจนถึงการ ปรับกระบวนการทำงาน เช่น การจัดวางวัตถุดิบในตู้เย็นให้เหมาะสม เพื่อลดการเปิด-ปิดที่ไม่จำเป็นโครงการ “Central Pattana Green Partnership รวมพลังพันธมิตรลดโลกร้อน” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงผ่านพลังของพันธมิตร นอกจากการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมให้พันธมิตรร้านค้าร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว เซ็นทรัลพัฒนายังสนับสนุนการสำรวจพลังงานให้แก่ร้านค้านำร่องพร้อมสร้างแผนกลยุทธ์ 3 ปี ในการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ให้กับแบรนด์ วัตสัน บาร์บีคิวพลาซ่า และยัสปาล ที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ เพื่อร่วมกันก้าวเข้าสู่ยุค Energy Transition และพร้อมเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 มีแบรนด์พันธมิตรเข้าร่วมแล้วกว่า 165 แบรนด์ รวม 2,656 สาขาทั่วประเทศ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้ารวมกว่า 4.3 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 217,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e)