CPNลุย Pride month ขยายตลาด เศรษฐกิจสายรุ้งเติบโตเร็วทรงพลัง

ผู้จัดการรายวัน360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ย้ำบทบาท The Pioneer of Equality ผู้ริเริ่มงานฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride month ต่อเนื่องปีที่ 6 ประกาศความยิ่งใหญ่เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เป็นพื้นที่การแสดงออกความเป็นตัวตนอย่างเท่าเทียม ภายในงาน Thailand’s Pride Celebration 2025 “Pride For All” ชูศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 เดินหน้าปลุกภาคเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ไตรมาส 2 และหนุนอุตสาหกรรมบันเทิง Boys Love-Girls Love ของไทยที่มีอิทธิพลระดับโลกดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มอง Pride month เป็นมากกว่าความเท่าเทียม แต่เป็นเสรีภาพ (Freedom), สิทธิมนุษยชน (Human Right) และความเท่าเทียมที่ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องเพศอีกต่อไป (Equality) ซึ่งเป็น 3 สิ่งพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนพึงมี โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศพร้อมเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงตัวตนอย่างอิสระ ทั้งนี้ Pride month คือเทศกาลสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยเซ็นทรัลพัฒนา เป็นอันดับ 1 Pride Landmark ที่สร้าง Massive impact ทั่วประเทศได้จริง และขยายพื้นที่จัดงานยิ่งใหญ่ Double size ทุกปี จาก 9 สาขาในปี 2023 สู่ 39 สาขาในปี 2025 และคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานทั่วประเทศรวมกว่า 1.3 ล้านคน ขอขอบคุณความร่วมมืออันแข็งแกร่งจากพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ที่สนับสนุนต่อเนื่อง และทำให้ไทยยกระดับความเท่าเทียม ประสบความสำเร็จผ่านกฏหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอันดับที่ 3 ในเอเชียต่อจากไต้หวัน และเนปาล และเป็นอันดับที่ 38 ของโลก”ทั้งนี้ เศรษฐกิจสายรุ้ง หรือ Rainbow Economy กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและทรงพลัง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บันเทิง และไลฟ์สไตล์ ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากกลุ่ม LGBTQIAN+ ทั่วโลกกว่า 400-800 ล้านคน คิดเป็น 5-10% ของประชากรโลก ขณะที่ในไทยมีมากกว่า 6 ล้านคน คาดสร้างเงินสะพัดกว่า 1.5 แสนล้านบาทต่อปี และช่วยเพิ่ม GDP ได้ถึง 0.3% โดยการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดรายได้จากนักท่องเที่ยว กลุ่มนี้จะสูงถึง 67,000 ล้านบาทต่อปีพร้อมแนวโน้มการเติบโตของตลาด Rainbow Tourism ทั่วโลกสู่ 20,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2032 ขณะเดียวกัน Soft Power อย่างซีรีส์ Girl Love ของไทยก็ได้รับความนิยมระดับโลก มีผู้ชมหลายร้อยล้าน view สร้างเม็ดเงินและอิทธิพลทางวัฒนธรรมมหาศาล โดยหากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง คาดจะสร้างรายได้ถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี สะท้อนการเติบโตของ Rainbow Entertainment’จากข้อมูล พบว่าทั่วโลกเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในมุมมองเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z ที่ระบุตัวเองเป็น LGBTQIAN+ สูงถึง 23% ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกเจเนอเรชัน สะท้อนแนวคิดใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพไร้กรอบ ขณะที่กลุ่ม Millennials มีสัดส่วน 14% และเป็นแรงผลักดันหลักในช่วงเริ่มต้น Pride Movement ส่วนกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers อยู่ที่ 5% และ 3% ตามลำดับ โดยมองว่าเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มด้านข้อมูลจากสหภาพยุโรป ปี 2023 เผยให้เห็นการเปิดกว้างในระดับนโยบาย โดยอัตราการสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมอยู่ในระดับสูง เช่น สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ที่มีถึง 94% เดนมาร์ก 93% และฝรั่งเศส 79% สะท้อนการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมกระแสหลักที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง“ประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านศัลยกรรมแปลงเพศ ซึ่งคาดว่าจะผลักดันมูลค่า Medical Tourism สูงถึง 16,000 ล้านบาทในปี 2568* ขณะเดียวกัน ไทยยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจของชุมชน LGBTQIAN+ จากทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน เกาหลี และตะวันออกกลาง ซึ่งมองไทยเป็นการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม (Cultural Celebration) พร้อมด้วย Soft Power จากซีรีส์ Girl Love ของไทยที่ทรงอิทธิพลระดับโลก และ Drag Culture ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 อย่างเต็มภาคภูมิ” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวสร้างปรากฎการณ์ความสำเร็จจากการผนึกพันธมิตรชั้นนำโดย กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, Muse by Metinee, House of HEALS, บางกอกไพรด์, บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (KFC), บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Biore และผลิตภัณฑ์กันแดด ALLIE), บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในกลุ่ม บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (น้ำแร่ออร่า), บริษัท มีทแอนด์ลันช์ จำกัด (MeetNLunch), บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)ตลอดเดือนมิถุนายน สนุกกับ Inclusive Pride Activities แบบ Gen-tailored ที่ออกแบบตามแต่ละเจนฯ ได้แก่ 1) Freedom to be Joyful: 24 จุดถ่ายรูปสีสันแห่งเสรีภาพ, 9 จุดกิจกรรม ART & PLAY Rainbow เปลี่ยนสีขาวเป็นสีรุ้ง ปลุกพลังสร้างสรรค์และเปิดกว้างทางความคิด 2) Freedom to Sparkle: โชว์สุดตระการตาที่เซ็นทรัล 22 สาขา, Meet & Greet กับศิลปิน Boy Love สุดฮอต ที่เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, รามอินทรา และเวสต์วิลล์ และงานวิ่งฉลองความเท่าเทียม Pride Run เซ็นทรัล สุราษฎร์ 3) Freedom to Heart & Heal: ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง กับ 5 เวทีเสวนา Pride Talk และ แคมเปญ "Beyond the Rainbow’ ชวนแชร์มุมมองใหม่ ถึงอนาคตของโลกที่ Beyond Gender อย่างแท้จริง ผ่าน Sharing บอร์ด 4) Freedom to Feel & Have Fun: Pride Market และ Mini Concerts 10 สาขา, Speed Dating “Soulmate สายรุ้ง” ที่เซ็นทรัลเวิลด์, พัทยา, ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพียงลงทะเบียนผ่าน CENTRAL X ใครจะรู้...รักแท้ของคุณอาจรออยู่ที่เซ็นทรัล โหลดแอป CENTRAL X ได้แล้ววันนี้ ผ่าน Apple Store and Google Play Store https://central-x.app.link/O2O-PR-PrideForAll2025พร้อมไฮไลต์ Pride Parde 19 สาขา ยิ่งใหญ่ทุกภูมิภาค ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, สมุย, พัทยา, ชลบุรี, ศรีราชา, จันทบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบล, อุดร, พิษณุโลก, หาดใหญ่, ภูเก็ต, อีสต์วิลล์, เวสต์วิลล์, อยุธยา, นครปฐม, เชียงราย และโคราช และการจัดพื้นที่แห่งความเท่าเทียม จดทะเบียนสมรสที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล เชียงใหม่, จันทบุรี, อุดร, อุบล และอยุธยาLove with Pride 2025” 31 พ.ค. 68: “อัพสเกลความยิ่งใหญ่ขบวนพาเหรด เปิดพื้นที่แห่งเสรีภาพให้ชาวcentralwOrld citizens ร่วมฉลองความหลากหลายอย่างภาคภูมิ พบ Extravaganza Performance Show จากเหล่า Drag Queen ตัวแม่แห่งวงการนำโดย House of Heals และลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ผู้นำวงการ LGBTQIA+ เมืองไทย พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก 2 สาวสุดฮอต “ฟรีน–เบ็คกี้” ร่วมสร้างสีสันในงาน “centralwOrld Love with Pride 2025” ท่ามกลางคนบันเทิงหลายร้อยชีวิตที่พร้อมใจเดินแบบสนับสนุนความเท่าเทียมทุก ห้ามพลาด Pride Talk by Galderma มอบความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและเสริมความมั่นใจ, ยิ่งใหญ่ จุดฟินาเล่ของ “Bangkok Pride Parade 2025” 1 มิ.ย. 68: ต้อนรับขบวนพาเหรดผู้ร่วมงานกว่า 300,000 คน หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมฉลองการประกาศใช้จริงของกฎหมายสมรสเท่าเทียมในธีม “Born This Way” จุดประกายความภาคภูมิใจในตัวตน พร้อมพลังแห่งความรักที่ไม่มีข้อจำกัด, “ตลาดโสด 3 #มาหาเสน่ห์ 2568” รวมพลังคนโสดใจกลางเมือง 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. นี้ ที่ลาน Square C – D กับคอมมูนิตี้ของคนโสดมาตามหาของที่ใช่ หว่านเสน่ห์ให้คนที่ชอบ เปิดไพ่ เช็คดวงหาคู่ ขอพร พระพิเนศและพระตรีมูรติ พบกับศิลปิน ‘ดัง พันกร’ - The Rube - Wizzle - Nevone โดยค่าย Spicy Disc สร้างบรรยากาศให้หัวใจเต้นแรงตลอด 3 วันเต็มลุ้นรับฟรี! ผ้าพันคอสีรุ้งและเสื้อ Limited Edition เพียงลงทะเบียนผ่านแอปฯ CENTRAL X และแชร์โมเมนต์ประทับใจลงบนโซเชียลมีเดียพร้อมติด แฮชแท็ก #centralwOrld #CTWLovewithPride #CTWPride2025 #CTWPridexFBนักสะสมเตรียมตัวให้พร้อม! ห้ามพลาดสำหรับ PRIDE COLLECTION สุดพิเศษจากแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชื่อดังทั่วประเทศ อาทิ ADIDAS, BEYOND THE VINES, BLACKDOGBKK, BYTHIAN, CALVIN KLEIN, CASETIFY, CONVERSE, DIESEL, DIY BY PANIDA, DRY CLEAN ONLY, FRI27NOV, H&M, JASPAL, LEISURE PROJECTS, LEVI’S, LULULEMON, MARIMEKKO, METICULOUS, MOO, NIKE, PAINKILLER, PONY STONE, POP MART, RADO, RICHIE RICH, SEPHORA, S.V.S.S, SWATCH, VANSพบโปรโมชันพร้อมเมนูพิเศษฉลองไพร์ดจัดเต็มจากแบรนด์ อาทิ SWENSEN'S, BONCHON, THE PIZZA COMPANY, DAIRY QUEEN, MCDONALDS, KOI THE', GREYHOUND CAFE, S&P, SPAGHETTI FACTORY, AUNTIE ANNE'S, COLD STONE, MISTER DONUTS, WOO GOGI, PIZZA MARU, KUMO KUMO CHEESE, NAIXUE, SHAKE SHACK และอีกมากมายจากร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่จะร่วมขับเคลื่อน Rainbow Economy กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย ในช่วงเทศกาล Pride Month ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2568