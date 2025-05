“พาณิชย์” จัด Thai Night เมืองคานส์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจบันเทิงไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่าย (Thai Night) ณ ห้อง Grand Salon โรงแรม Carlton Cannes เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างการนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Cannes Film Festival 2025 ว่า งาน Thai Night ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวทีระดับโลก อาทิ FILMART ที่ฮ่องกง และ Cannes Film Festival ที่ฝรั่งเศส เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบันเทิงจากนานาประเทศ โดยในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเข้าร่วมงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Soft Power ของไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับงานในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน โดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Global Gateway for Creative Content และธีม Thailand – Where Films Come Alive เพื่อนำเสนอศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และสื่อบันเทิงของภูมิภาคเอเชีย โดยไทยมีจุดแข็ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.Strategic Location & World-Class Infrastructure - ไทยตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำระดับสากล 2.Diverse & Cost-Effective Filming Locations - มีสถานที่ถ่ายทำหลากหลาย ทั้งธรรมชาติและเมืองทันสมัย พร้อมต้นทุนที่แข่งขันได้ 3.Skilled Talent & Technical Crew - ทีมงานมืออาชีพด้านโปรดักชัน วิชวลเอฟเฟกต์ และโพสต์โปรดักชันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 4.Government Incentives & Support - มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำ เช่น Cash Rebate และการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ 5.Rising Global Demand - ความต้องการคอนเทนต์เอเชียที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ไทยมีโอกาสก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อบันเทิงระดับภูมิภาค รวมถึงบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ไทยได้เชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกนายวุฒิไกรกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญบุคลากรสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จำนวนประมาณ 300 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ ซีรีส์ และบริการเกี่ยวเนื่อง รวมถึงสื่อมวลชนต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย และเป็นเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนานาชาติสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงาน เริ่มจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดงาน ซึ่งได้พระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและความพร้อมของไทยในการร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างสรรค์ผลงานสู่เวทีโลก จากนั้นมีการนำเสนอ Showreel ตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน Marché du Film ณ คูหา Thailand Pavilion รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมไทยชุด “Thailand: Where Films Come Alive” จากนักแสดงในโครงการ To Be Number One ถ่ายทอดแนวคิดผ่านสีแดง (Red) ซึ่งสะท้อนพลังอารมณ์ ความหลงใหล และตัวตนของวงการภาพยนตร์ โดยเล่าเรื่องผ่าน 6 ฉาก ได้แก่ Vision, Drama, Passion, Emotion, Message, และ Legacy เพื่อสะท้อนว่าภาพยนตร์ไทยคือการปลุกชีวิตให้เรื่องราวอย่างแท้จริงนอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอ Showreel ศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยแสดงจุดแข็งทั้ง 5 ด้าน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทย ผ่านการจัดเลี้ยงอาหารไทยคาวหวานที่หลากหลาย และมีการแนะนำร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้กับผู้ร่วมงาน