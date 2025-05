“พิชัย” ถก Google ดึงลงทุนดิจิทัลเพิ่ม ฝากส่งสารสหรัฐฯ พร้อมเจรจาภาษีสร้างสรรค์

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ Mr.Karan Bhatia , Global Head and Vice President for Government Affairs and Public Policy และคณะของบริษัท Google ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (Ministers Responsible for Trade : MRT) ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ของไทย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายภาษีของสหรัฐฯทั้งนี้ ได้แสดงความขอบคุณต่อ Google ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย พร้อมชื่นชมแผนการลงทุนของบริษัทในธุรกิจ Data Center และ Cloud Services ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค โดย Google มองว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) และแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่“ได้เชิญชวน Google ให้เข้ามาขยายการลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบพลังงาน และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของไทย ซึ่งเอื้อต่อการรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจจัดเก็บข้อมูลและดาต้าเซ็นเตอร์ ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่”นายพิชัยกล่าวนายพิชัยกล่าวว่า ได้ถือโอกาสแสดงความห่วงกังวลต่อมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ Google ในประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว พร้อมทั้งได้ขอให้ Google ช่วยส่งสารถึงรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า ไทยมีความพร้อมและความตั้งใจในการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาทางออกต่อข้อกังวลร่วมกัน และสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ Google ได้เสนอแนะให้ประเทศไทยพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต โดยได้ยืนยันว่า ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต และรัฐบาลยังพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค