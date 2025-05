สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลจัดงานใหญ่ สร้างเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ

ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (TGS) ได้จัดงาน “DINNER TALK: DREAM TO FUTURE สานฝัน สร้างสรรค์อนาคตไทย” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักเรียนทุน และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนรุ่นใหม่ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดกับรุ่นพี่นักเรียนทุนที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างนักเรียนทุน และร่วมกันเป็นพลังในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติทั้งนี้ ในการจัดงานมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน จากกว่า 200 หน่วยงานทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรมนุษย์คุณภาพจากหลากหลายสาขา เป็นมันสมองของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสมาคมฯ จะเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายนักเรียนทุน และให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำแก่น้องๆ นักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นใหม่ที่เพิ่งไปศึกษาต่อแล้วจบกลับมารับราชการ ให้มีที่พึ่ง มีพี่เลี้ยง ช่วยประคับประคองให้มีกำลังใจที่จะยืนอยู่ในระบบราชการอย่างแข็งแรง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศ“เครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลไทยต้องไม่ใช่เพียงการรวมกลุ่ม แต่ต้องพัฒนาให้เป็นระบบที่มีชีวิต เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศอย่างต่อเนื่อง ผมขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกท่านที่กำลังอยู่ระหว่างการใช้ทุนหรือสำเร็จการใช้ทุนแล้ว หรือทำงานในองค์กรของภาครัฐหรือไม่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เครือข่ายที่แข็งแรง และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน”สำหรับงานในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Future of AI โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย และการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดและแรงบันดาลใจ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง “Dream to Inspire : Vision to Action” โดยนักเรียนทุนฯ ที่เป็นผู้นำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมและนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการและเติมสีสันภายในงานจากนั้นเป็นพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นและดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิตส่วนรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ พ.ต.ท. ปริญญา ศรีบุญสม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดร.มณีขวัญ จันทรศร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดร.ชิดชนก เทพสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดร.ธีราพร แก่นทรัพย์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร นายศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดร.ภาศิริ มนัสวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม