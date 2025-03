กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP ชวนผู้ประกอบธุรกิจร่วมกิจกรรม Orientation สมัครชิงรางวัล Prime Minister’s Export Award 2025

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจร่วมกิจกรรม Orientation ชิงรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2025) หรือ PM Award 2025 ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการส่งออกไทย ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 33 โดยปีนี้ DITP เตรียมจัดงานมอบรางวัลดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “BRIDGE TO BRILLIANCE : Empowering Success Towards International Growth and Sustainability เสริมพลังความสำเร็จสู่การเติบโตระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน" โดยมีรางวัลประเภทต่าง ๆ ซึ่ง DITP มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ และปรับสาขารางวัลเพื่อให้สอดรับต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก อาทิ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ยอดเยี่ยม (Best Exporter) , รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand), รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Green & Sustainable Exporter), รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design), รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise) ซึ่งแบ่งเป็น 4 สาขารางวัล ประกอบด้วย - สาขาโรงพยาบาล/คลินิก (Health Services)- สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ (Digital Content & Software) - สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing & Packaging)- สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) นอกจากนี้ยังมีรางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) และ รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) อีกด้วยและในวันที่ 4 เมษายนนี้ DITP ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่สนใจอยากส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แต่อาจจะยังมีข้อสงสัยบางประการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการสมัคร (Orientation) โดยมีทีมงานที่จะมาให้คำแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการในทุกประเภทรางวัล ที่ โรงแรม Grand Richmond ห้อง​ Topaz ชั้น​ 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Orientation ผ่านทาง Facebook Fanpage : PM-Award Export และ DitpValueCreation หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169