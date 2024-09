คนดังตบเท้า ร่วมยินดี นิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของฮ่องกง #legend เปิดตัวในประเทศไทย

#legend (แฮชแท็ก เลเจนด์), นิตยสารแฟชั่นและไลฟ์สไตล์หรูชื่อดังจากฮ่องกงที่ได้รับการการันตีด้วยรางวัลเนื้อหายอดเยี่ยมภายใต้แนวคิด "Luxury Fast Forward" มีความตื่นเต้นในการเปิดตัวธุรกิจแห่งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยฉบับประเทศไทยนั้นมุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์มาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองกลุ่มคนรักแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สุดหรู ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลในทุกช่องทาง ในงานเปิดตัวครั้งนี้คราคร่ำไปด้วยดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังของไทย ไม่ว่าจะเป็นเจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง, มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, ตุลย์-ภากร ธนศรีวนิชชัย, เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ, ก้อย อรัชพร โภคินภากร, ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต, ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์, จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน, อิ้งค์-วรันธร เปานิล และอีกมากมายมารวมตัวกันที่อาคารชัยพัฒนสินบนถนนเจริญกรุง เพื่อเฉลิมฉลองการขยายธุรกิจมายังประเทศไทยในครั้งนี้หลังจากประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 8 ปีในฐานะผู้นำด้านสื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สุดหรูในฮ่องกง #legend ได้เริ่มตำนานบทใหม่พร้อมก้าวย่างสำคัญด้วยการเปิดตัวธุรกิจแห่งที่สองในกรุงเทพฯ #legend_th ตั้งเป้าหมายในการขยายกลุ่มผู้อ่านในวงกว้าง โดยรวบรวมเลเจนด์ในทุกวัยทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การอ่านที่ไม่เหมือนใครอย่างเหนือชั้น #legend_th มุ่งหวังที่จะก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆ และสร้างมาตรฐานใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นิตยสาร #legend_th ฉบับเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ ได้รับเกียรติจาก วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร และ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ มาเป็นนายแบบและนางแบบปก รวมถึงเรื่องราวสุดพิเศษของผู้ทรงอิทธิพลในหลากหลายสาขาที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ #legend100 สำหรับประเทศไทยงานเปิดตัวนิตยสาร #legend_th นี้ถือเป็นปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟเชื้อเชิญแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายอุตสาหกรรมมารวมตัวกัน โดยงานนี้จัดขึ้นที่อาคารชัยพัฒนาสิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีอายุร่วมร้อยปี โดยเนรมิตสถานที่จัดงานให้เป็นคอมมิวนิตี้สเปซให้เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ด้วยการตกแต่งสุดสร้างสรรค์และกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 7 โซนที่แตกต่างกัน:● #Celebrating Legend’s Style — สถานที่จัดแสดง (ด้านนอกอาคาร): การฉายภาพโมชั่นแมพปิ้งลงบนสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของอาคารชัยพัฒนสิน สะท้อนตัวตนและเอกลักษณ์ของนิตยสาร● #Celebrating Legend’s Style —สถานที่จัดแสดง (ภายในอาคาร): นิทรรศการที่ชวนให้ผู้เข้าชมดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของนิตยสารในหลากหลายแง่มุม บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่ฮ่องกงมาสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย;#Journey from Hong Kong to Bangkok: พื้นที่บริเวณบัดไดทางขึ้นที่ถูกล้อมไปด้วยหน้าปกที่ผลิตขึ้นโดยทีม Hashtag Legend ฮ่องกง ที่สร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงการเดินทางจากฮ่องกงมาสู่กรุงเทพมหานคร;#Bangkok Then and Now: พื้นที่โซนพักผ่อนที่ถูกประดับไปด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความ ‘แฟชั่น’ ในแบบฉบับกรุงเทพ ที่ตีความผ่านวิสัยทัศน์ของทีมงาน Hashtag Legend ประเทศไทย;#When Thai Brands Make a Bold Move: พื้นที่จัดแสดงหลากหลายงานออกแบบแฟชั่นจากดีไซเนอร์ชาวไทยชั้นนำต่างยังถูกจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างความเหนือระดับด้านการออกแบบของดีไซเนอร์ไทย;● #legend Sport: กิจกรรมเกมส์กีฬาสุดคูลที่ชวนให้แขกผู้ร่วมงานได้ทดสอบความสามารถทางกีฬาและร่วมสนุกไปกับแขกคนอื่นๆ● #Tech and Toy: การถ่ายภาพพอร์เทรตอย่างมีสไตล์จาก Leica Masterclass● #lifestyle+Craftsmanship: สัมผัสกลิ่นหอมชวนหลงใหลไปกับเวิร์คช้อปการทำน้ำมันหอมระเหยไปกับ แบรนด์เครื่องหอมที่กำลังมาแรงอย่าง KOON● #Precious Room: สัมผัสเรือนเวลาสปอร์ตสัญชาติอิตาเลียนจาก Panerai อย่างใกล้ชิด● #legend100: นิทรรศการที่รวบรวมผู้ทรงอิทธิพลจากหลากสาขาอาชีพที่ได้รับเกียรติให้เป็น หนึ่งใน #legend100 สำหรับประเทศไทย ในปี 2567มากไปกว่านั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้จะถูกนำภาพไปฉายลงบนอาคารแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้ร่วมสัมผัสการเปิดตัวครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไป เพิ่มบรรยากาศความสนุกด้วยเสียงเพลงจากเหล่าดีเจชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นดีเจ รัญชน์ ณ ระนอง, Lonely Girls Club และดีเจ เจ ศรายุ การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยในครั้งนี้ สร้างให้ #legend เป็นสื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สุดหรูซึ่งเป็นได้รับการกล่าวขานถึงในวงกว้างในประเทศไทย“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ในการเปิดสำนักงานเเห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งเมืองหลวงที่มีความรุ่มรวยด้านมรดกทางวัฒนธรรม, แนวคิดแฟชั่นนำสมัย และตลาดลักซ์ชัวรี่เเบรนด์ที่เฟื่องฟู เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งกับกลุ่มผู้อ่าน เเละพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสื่อ พร้อมนำเสนอความพิเศษในเเบบฉบับของเราผ่านเรื่องราวของ #legend100 ที่รวบรวมกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลมากความสามารถที่น่าจับตามองของประเทศไทย พร้อมกันนี้เรายังให้ความสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาที่มีความพิเศษและทันสมัยซึ่งได้รับความสนใจในระดับสากลเช่นกัน" Bruce Rockowitz (Chairman แห่ง Rock Media) กล่าว#legend_th มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และร่วมงานไปกับแบรนด์ไทยและต่างประเทศรวมถึงนักออกเเบบ กลุ่มศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และกลุ่มผู้นำทางความคิด (KOLs) เพื่อนำมาสู่การแลกเปลี่ยนทางความคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้กับโลกเเฟชั่นลักซ์ชูรี่เเละไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การเปิดตัวนิตยสาร #legend_th ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับทุกฝ่ายในหลากหลายมิติ ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับซึ่งเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใคร"เรามุ่งมั่นในการมองหาโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดสินค้าลักซ์ชัวรี่ในประเทศไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่การแข่งขันในธุรกิจสื่อในประเทศไทยนั้นเข้มข้นมากขึ้นทุกวัน สิ่งสำคัญคือการสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างในเเบบฉบับของเรา อย่างไรก็ตามเรายังคงรักษามาตรฐานอันยอดเยี่ยมที่สำนักงานใหญ่ของเราในฮ่องกงได้สร้างไว้ สื่อทุกรูปเเบบที่เราผลิตขึ้นมานั้นสร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์อันแตกต่างของเรา" ดร. Steve Rockowitz, CEO แห่ง Hashtag Legendนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ดีเอ็นเอของ #legend มีรากฐานจากการนำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ทั้งในโลกลักซ์ชัวรี่ ควบคู่ไปพร้อมกับเรื่องราวของเซเลบริตี้ เเละผู้นำทางความคิด (KOLs) ที่น่าสนใจในเเขนงต่างๆ เเละหากกล่าวถึงวงการบันเทิงในประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหล่าคนดังในไทยนั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีกลุ่มผู้ติดตามไปในทั่วโลก ซึ่งหลายท่านยังให้เกียรติมาขึ้นหน้าปกนิตยสารของ #legend พร้อมได้รับการเผยเเพร่ไปทั่วเอเชียอีกด้วยสอบถามข้อมูลทั่วไป และติดต่อลงสื่อโฆษณา #legend Thailand ได้ที่:SALES DIRECTOR นาฏยา บวรเศรษฐนันท์pim@hashtaglegend.com 0897986662CORPORATE SALES DIRECTOR ยุวิดา ตะโนรี kwang@hashtaglegend.com 0885939649ช่องทางการติดต่อออนไลน์Website: hashtaglegend.com/thFacebook: hashtaglegendthIG: hashtag_legendthTiktok: hashtaglegend_thLine: @hashtaglegendth