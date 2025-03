“วีโซไซตี้” เผยยอดสมาชิกพุ่ง 70% ปรับใหญ่รอบ 12 ปีจัดเต็มอุปกรณ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - วี โซไซตี้ ก้าวสู่ปีที่ 12 ปลื้มยอดสมาชิกเติบโตต่อเนื่อง ปรับโฉมสาขาเมเจอร์ รัชโยธิน เป็นสังคมสุขภาพสายเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เพิ่มแสง สี เสียง ให้สดใส พร้อมให้สัมผัสโซนเครื่องเล่นใหม่ และ เครื่องออกกำลังกายแบรนด์ชั้นนำระดับโลก Technogymนางสาวอภิรดี จังจุติกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2568 วี โซไซตี้ (WE SOCIETY) ได้ดำเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจคลับออกกำลังกายของคนเมืองยุคใหม่ วี โซไซตี้ มีการเติบโตของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นของสถานที่ที่เป็นคลับออกกำลังกายใจกลางเมืองในย่านธุรกิจที่การเดินทางสะดวกสบาย มีรถไฟฟ้าผ่าน มีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยนำเข้าจากประเทศอิตาลี แบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Technogym และยังมีคลาสออกกำลังกายที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพในทุกเพศ ทุกวัยในปี 2567 วี โซไซตี้ มีสมาชิก 15,540 คน เพิ่มขึ้น 70 % จากปี 2566 ที่มีสมาชิกอยู่ที่ 11,033 คน เป็นสมาชิกที่ซื้อคอร์สผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล หรือ Personal Trainer จำนวน 2,064 คน เพิ่มขึ้น 83 % จากปี 2566 ที่มีจำนวน 1,722 คนสำหรับปี 2568 วี โซไซตี้ ตั้งเป้าเพิ่มยอดสมาชิกให้ได้ 18,000 คน เพิ่มขึ้น 86 % จากปี 2567 ที่มียอดสมาชิกอยู่ที่ 15,540 คน ภายใต้แนวคิด Enjoyment - Friendliness - Uniqueness โดยเน้นการบริการที่เข้าใจลูกค้า และ พาลูกค้าไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของสุขภาพ ซึ่งจะมีการบุกตลาดสุขภาพมากขึ้นล่าสุดได้ปรับโฉม WE SOCIETY สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ซึ่งเป็นสาขาแรก และสามารถทำยอดขายได้สูงสุด มีจำนวนสมาชิกที่เติบโต 96% ในคอนเซ็ปต์ คลับแห่งความบันเทิงแห่งแรกในย่านรัชโยธิน ที่ครบครันด้วยความบันเทิงตั้งแต่ทางเข้า ที่มีอุโมงค์ไฟสีสันสดใสที่เด่นสะดุดตา จุดให้บริการสมาชิก MEMBER LOUNGE โซนออกกำลังกายใหม่ เพื่อยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น คาดโดนใจสมาชิกสาย Social ด้วยบรรยากาศคลับที่น่าทำคอนเทนต์สวย ๆ ในทุกพื้นที่“เราให้ความสำคัญและเน้นความเป็นมืออาชีพของ Personal Trainer และทีมงาน โดย Personal Trainer ทุกคนจะต้องมี ใบรับรอง Certificate ต้องดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้สมาชิกไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนของงาน Sales ต้องมีความเป็นมืออาชีพในงานบริการการขาย เน้นการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้ตรงจุด” นางสาวอภิรดี กล่าวนอกจากการปรับโฉมพื้นที่ภายในคลับแล้ว ยังได้เพิ่มโซนเครื่องออกกำลังกายใหม่อีก 6 โซน ดังนี้ 1.โซนใช้ฝึกออกกำลังกายหนักสลับเบา 2. โซนอุปกรณ์ดัมเบล บาร์เบล 3. โซนเครื่องออกกำลังกายในการฝึกกล้ามเนื้อ 4.โซนที่สมาชิกสามารถออกกำลังกายโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 5.โซนที่สมาชิกสามารถดีไซน์การออกกำลังกายได้ด้วยตัวเอง และ 6. โซนที่ฝึกความแข็งแรงแบบสูงสุดรวมทั้งนำเอาเครื่องออกกำลังกายใหม่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศอิตาลี อย่าง Technogym มาให้บริการ ที่ วี โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน เช่น1. Treadmill Technogym เครื่องคาดิโอ มีโปรแกรมหลายแบบ 2. Climb Live Technogym เครื่องคาดิโอจำลองการเดินขึ้นบันได 3. Kinesis one Technogym เคเบิลที่มี 3 ทิศทาง สามารถดีไซน์การออกกำลังกายได้หลายแบบ 4. Pure Strength hip thrust Technogym เครื่องฝึกกล้ามเนื้อสะโพก 5. Pure Hack squat Technogym เครื่องฝึกต้นขาข้างหน้าและสะโพก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปปัจจุบัน วี โซไซตี้ มีสาขาที่เปิดให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ วี โซไซตี้ สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน, สุขุมวิท-เอกมัย, ปิ่นเกล้า, เอสพลานาด รัชดา, งามวงศ์วาน-แคราย และ โรงแรม วี โฮเทล