เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568​ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน! เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ไทย พาศูนย์การค้าเซ็นทรัลครองใจอันดับ 1 คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand’s Most Admired Company 2024-2025• ‘Pioneering Growth & Beyond’ ตลอด 45 ปี แห่งการเติบโตเคียงข้างสังคมไทย เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมสร้างปรากฎการณ์ใหม่กับเมกะโปรเจกต์ ที่จะดึงดูดผู้คนด้วยไลฟ์สไตล์ใหม่ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมผลักดันกรุงเทพฯและประเทศไทยสู่ระดับโลก• แข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ Retail-Led Mixed-Use Development ทุ่มงบ 120,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี (ปี 2568-2572) ภายในปี 68 พัฒนามิกซ์ยูสครบ 30 แห่งทั่วประเทศ• ปีที่ผ่านมาทุบสถิติ All-Time High ทุกธุรกิจทุกมิติ เติบโตพร้อมกันทั้ง Ecosystemกรุงเทพฯ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จโมเดลธุรกิจ ‘The Ecosystem for All’ สะท้อนวิสัยทัศน์ผู้นำอสังหาฯ ไทยและความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนไทย คว้ารางวัลยิ่งใหญ่ 2024-2025 Thailand’s Most Admired Company ต้นแบบของสุดยอดองค์กรแห่งปี ซึ่ง “เซ็นทรัลพัฒนา” ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจ “ศูนย์การค้า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีความโดดเด่น 6 ปัจจัย ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม, ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ, ภาพลักษณ์, การบริหารการจัดการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการประมวลผลที่สะท้อนให้เห็นถึง “ความสามารถ” และ “ความน่าเชื่อถือ” ของแบรนด์ และยังมี Governance ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน รางวัลนี้จัดโดยนิตยสาร BrandAge สื่อชั้นนำด้านธุรกิจและการตลาดของไทยเซ็นทรัลพัฒนา ครองใจอันดับ 1 ทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์ผู้เช่า และผู้ประกอบการรายย่อย มีความเชี่ยวชาญและเป็น Retail-Led Mixed-Use Development ที่สามารถสร้างความสำเร็จและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักทั้งศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน, และโรงแรมทั่วประเทศ ซึ่งปลายปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนาจะมีถึง 30 โครงการมิกซ์ยูสทั่วประเทศ การได้รับคะแนนสูงสุดในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญให้เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้างระบบที่แข็งแกร่ง เป็น The Ecosystem for All ที่เติบโตกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเจริญอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับรางวัลนี้ 3 ปีซ้อน นับเป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนในบริษัทฯ และเป็นการพิสูจน์ความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนา โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ All-Time High ในทุกมิติ โครงการของเราดึงดูด All-Time High Traffic กว่า 500 ล้าน Visits และ All-Time High Tourists มากถึง 67 ล้าน Visits และ Social Media Engagement สูงถึง 35 ล้านคน บนทุกแพลตฟอร์มทั่วประเทศ (Reach 640 ล้าน / และ Followers 10 ล้าน) เซ็นทรัลพัฒนา ครองใจอันดับ 1 ทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์ผู้เช่า และผู้ประกอบการรายย่อย ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่กลยุทธ์ที่ 1: No.1 อสังหาฯ ที่ขยาย Retail-Led Mixed-Use Development อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับ 4 เรื่อง ได้แก่ Best Location, Best Catchment Analysis, Best Master Planning, และ Best Partners ที่มีความเชี่ยวชาญ เซ็นทรัลพัฒนาลงทุนต่อเนื่องกว่า 120,000 ล้านบาทในแผน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2568-2572 พัฒนาโครงการ Mega Projects และโครงการใหม่ต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มต้นที่โครงการ ‘Central Park’ ที่จะเปิดให้บริการสิงหาคม ปีนี้ พร้อม 3 โครงการใหม่ นำโดยเมกะโปรเจ็กต์ ได้แก่ ‘The Central’ พหลโยธิน ปั้น New CBD แห่งใหม่ ให้กรุงเทพฯ รับดีมานด์ใหม่ที่เติบโตก้าวกระโดด และ ‘Central Northville’ มิกซ์ยูสยิ่งใหญ่ที่สุด ใจกลางนนทบุรี พร้อมด้วย ‘Central Khonkaen Campus’ โครงการแห่งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่นกลยุทธ์ที่ 2 : Experiential Events Curator เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้นำจัดงานกว่า 20,000 อีเวนท์ต่อปีทั่วประเทศ ทั้งผลักดันงานระดับ Global Agenda ไปทั่วประเทศทั้ง Pride Month, Thailand Countdown และการเป็น ผู้นำอันดับ 1 Festive Destination ทุกเทศกาล เช่น ตรุษจีน, Summer, สงกรานต์ และเป็นรายแรกที่เริ่มจัดงาน Crafted Immersive Events ปลุกกระแสงาน Specialty ทั้ง Thailand Coffee Hub, Crafted Cocoa และล่าสุด Taste of Tea 2025 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเราสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 1,500 รายต่อปีกลยุทธ์ที่ 3 Holistic Partnership เป็น Trusted Partners ที่สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของพันธมิตร กว่า 18,000 รายทั่วประเทศ อีกทั้งเป็น Landmark ที่ต้อนรับ Global Brands ซึ่งปัจจุบันกว่า 80% ของแบรนด์ระดับโลกเลือกมาเปิด First Time in Thailand ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และมี Flagship Stores มากถึง 50 ร้าน หลายแบรนด์มีสาขาที่มียอดขายในระดับ Top Rank รวมถึงการใช้เครื่องมือ Data-Driven อย่าง The 1 Biz ที่ปีที่ผ่านมาแบรนด์ที่เข้าร่วมมีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 3 เท่าบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all โดยตลอด 45 ปี ได้สนับสนุนสังคมและชุมชนกว่า 5,000 ล้านบาท ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน, พื้นที่สาธารณประโยชน์ และโอกาสทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม เราเดินหน้าสู่ Net Zero 2050 ได้รับการจัดอันดับ DJSI Best-in-Class 7 ปีซ้อน และเป็นอสังหาฯ รายแรกที่ออก ‘Green Bond’ อีกทั้งทุกศูนย์การค้าติดตั้ง Solar Rooftop, EV Charging Station พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Green Partnership เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับพันธมิตรร้านค้าติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities