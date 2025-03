กรมพัฒน์ชวนผู้ประกอบการชุมชน อบรมใช้ออนไลน์ค้าขาย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 กรมจะเดินหน้าโครงการ Digital Village by DBD เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนจัดอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ใน 4 ภูมิภาค พร้อมลงพื้นที่จัด Workshop รูปแบบ Bootcamp แบบ 3 วัน 2 คืน ให้กับชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 65 ชุมชน โดยนำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแนะนำ และสอนเทคนิคต่างๆ ด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ กับเนื้อหาที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้ง e-Marketplace และ Social Commerce อาทิ การเปิด Shop และติดตะกร้า บน TIkTok Shop, เพิ่มยอดขายด้วย TikTok Ads แบบจับมือทำ, Generative AI for content market, กระตุ้นยอดขายด้วย LINE OFFICIAL ACCOUNT เป็นต้นทั้งนี้ ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบในแต่ละภูมิภาค จำนวน 4 ชุมชน จะได้รับรางวัลสุดพิเศษ อาทิ ร่วม Live ขายสินค้ากับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และได้รับการส่งเสริมการขายจากแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับผู้ประกอบการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นชุมชน สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ที่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนอันเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบ มีสมาชิกเครือข่ายชุมชนไม่น้อยกว่า 20 คนขึ้นไป มีผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/บริการเหมาะกับการขายออนไลน์ มีทักษะความสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เบื้องต้น มีช่องทางการตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และชุมชนที่เคยเข้าร่วมโครงการในปี 2562 - 67 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือ ผ่านเพจ Facebook : DigitalVillage by DBD ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 เม.ย. 2568โครงการ “Digital Village ชุมชนสร้างสรรค์สู่การแข่งขันการค้าออนไลน์” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือช่วยสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยตั้งแต่ปี 2562 – 2567 สามารถสร้างชุมชนออนไลน์ต้นแบบไปแล้วทั้งสิ้น 96 ชุมชน จาก 55 จังหวัด