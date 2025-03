‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 15” ที่ขอนแก่น เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโชห่วย ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคเติบโต

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 - บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” เดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโชห่วย เปิด "ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 15" มหกรรมช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่แห่งภาคอีสาน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "แดนเนรมิตร : เนรมิตรทุกสิ่ง เป็นจริงเพื่อโชห่วย" พร้อมเวทีเสวนาอัปเดตเทรนด์ค้าปลีกและเทคโนโลยี สู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย จากทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญชื่อดังมากมายผลักดันธุรกิจโชห่วยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ยุค “สมาร์ทโชห่วย” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเติบโตภายในงาน "ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 15" มีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ ‘Make a wish, Make it happen’ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ซีพี แอ็กซ์ตร้า นำโดย นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจแม็คโคร ประเทศไทย และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มสายงานการพาณิชย์ นางสาวบุศรินทร์ วานิชทวีวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานบริหารสินค้าบริโภค และประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 15 และ นายอธิน อุษณกรกุล เจ้าของร้าน ‘Hope’ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจโชห่วยนายธนิศร์ เจียรวนนท์ กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนธุรกิจโชห่วยให้เติบโต ว่า "ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งยกระดับศักยภาพธุรกิจโชห่วยและ SMEs โดยให้ความสำคัญทั้งด้านสินค้า บริการ และเทคโนโลยี เราได้ทรานฟอร์มธุรกิจโชห่วยแบบเดิมไปสู่สมาร์ทโชห่วย ด้วยการพัฒนาระบบในร้านโชห่วย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล เราเชื่อมโยงช่องทางการขาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (Omni-Channel) โดยนำ AI มาพัฒนา POS & Tablet System เพื่อช่วยแนะนำรายการสั่งสินค้าอัตโนมัติ บริหารจัดการสต็อกสินค้าและรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น นอกจากนี้ Makro PRO แพลตฟอร์มออนไลน์ ยังเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสั่งซื้อและรับสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน เรามีรถขนส่งสินค้ากว่า 3,200 คัน และตั้งเป้าขยายเป็น 4,000 คันภายในปี 2568 รองรับความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลง และพลิกโฉมธุรกิจโชห่วยสู่สมาร์ทโชห่วยอย่างแท้จริง”ด้าน นางสาวบุศรินทร์ วานิชทวีวัฒน์ กล่าวเสริมว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงความคุ้มค่า เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับร้านโชห่วย และสร้างกำไรได้มากขึ้น โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ คือ การพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท (Own Brand) อาทิ aro, aro Gold, Savepak และ Petz Freind ครอบคลุมกว่า 4,000 รายการ พร้อมได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เรียกได้ว่าเป็น ‘วัตถุรวยไว’ นอกจากนี้ เรายังมีแผนก Sensory ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด พร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจโชห่วยไทย”ขณะที่ นายอธิน อุษณกรกุล เจ้าของร้านโชห่วย ‘Hope’ เผยถึงความสำเร็จในการทำธุรกิจโชห่วย ว่า “ความอิสระ เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการโชห่วยต้องการ ไม่ว่าจะเป็น อิสระทางด้านกำไร การทำธุรกิจ และการใช้ชีวิต ซึ่งบริการมิตรแท้โชห่วย เปรียบเสมือนคนรู้ใจทางธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนโชห่วยให้ทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ตั้งแต่การให้คำแนะนำรูปแบบการจัดร้าน กลยุทธ์การเลือกขายสินค้าที่แตกต่าง เช่น สินค้านำเข้าที่สร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ไปจนถึง การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการสต็อกสินค้า ก็ยังช่วยให้สามารถดูสต็อกได้จากที่ไหนก็ได้ ทำให้เจ้าของร้านสามารถจัดการร้านได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญคือ ช่วยให้มีอิสระและเวลามากกว่าที่เคย”ร่วมสนุกไปกับงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 15 ทั้งโซนตลาดนัดโชห่วย (พื้นที่ด้านในคอนเวนชั่นฮอลล์) และโซนแดนเนรมิตร (พื้นที่ลานจอดรถด้านนอก) รวมถึงขนทัพสินค้าราคาพิเศษมามอบความคุ้มค่าให้ชาวขอนแก่นและผู้ประกอบการ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมความบันเทิงมากมาย ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มีนาคม เวลา 10.00 น. ถึงเที่ยงคืนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของตลาดนัดโชห่วยได้ที่ www.makro.co.th หรือ โทร. 02-0991555บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้แบรนด์ “แม็คโคร” และ “โลตัส” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ รวม 10 ประเทศ ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งมั่นเติมเต็มคุณภาพชีวิต สุขภาพ ความรัก ความสุข และคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 30 ปี ซีพี แอ็กซ์ตร้า ก้าวสู่การเป็นคู่คิดธุรกิจที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้ง B2B และ B2C ในฐานะผู้ส่งมอบสินค้าและบริการที่หลากหลายครบครัน ปัจจุบัน ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีสาขาประมาณ 2,600 แห่ง ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย พร้อมด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง