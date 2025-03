“พาณิชย์”จัดทีมลุยขายข้าวแอฟริกาใต้ 3.91 แสนตัน มูลค่า 7,300 ล้าน

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวรวงศ์ รามางกูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย บริษัท เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด บริษัท ไทย แกรนลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ จำกัด เดินทางเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 24-30 มี.ค.2568 เพื่อขยายตลาดข้าวไทยและสินค้าไทยในแอฟริกาใต้ พร้อมกระชับความร่วมมือทางการค้ากับภาครัฐและเอกชนของแอฟริกาใต้ทั้งนี้ คาดว่าในการเดินทางไปครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จในการขายข้าวไทยเข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้ โดยเบื้องต้น สามารถบรรลุข้อตกลงการซื้อขายข้าวไทยกับผู้นำเข้าแอฟริกาใต้ ปริมาณ 391,000 ตัน มูลค่ากว่า 199.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,300 ล้านบาท โดยจะมีการลงนามในช่วงที่คณะเดินทางไป และถือเป็นดีลใหญ่ที่ช่วยตอกย้ำศักยภาพข้าวไทยในตลาดโลก และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย“ไทยถือเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก และแอฟริกาใต้เป็นตลาดสำคัญในภูมิภาคแอฟริกา โดยในปี 2567 ไทยส่งออกข้าวไปยังแอฟริกามากถึง 3.37 ล้านตัน คิดเป็น 33.88% ของการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด โดยเฉพาะแอฟริกาใต้นำเข้าข้าวจากไทยถึง 8.33 แสนตัน หรือ 8.38% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวนึ่ง ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิไทย และการเดินทางไปครั้งนี้ นอกจากขายข้าวแล้ว ยังมีเป้าหมายหลัก คือ การรักษาและขยายตลาดข้าวไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น”นายพิชัยกล่าวนายพิชัยกล่าวว่า นอกจากการบรรลุข้อตกลงซื้อขายข้าว กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเจรจากับหน่วยงานสำคัญของแอฟริกาใต้ อาทิ กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขันของแอฟริกาใต้ และ The Western Cape Tourism, Trade and Investment Promotion Agency (Wesgro) เพื่อผลักดันการค้าระหว่างสองประเทศ รวมถึงประชุมกับบริษัทผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของแอฟริกาใต้ เช่น Tastic Rice Corporation Ltd. , Goldkeys International (Pty) Ltd. และ Jumbo Prepackers (Pty) Ltd. ซึ่งมีสัดส่วนการนำเข้าข้าวไทยรวมกันมากกว่า 25%นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังมีกำหนดจัดงาน Thailand Ultimate Friendship เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของแอฟริกาใต้ ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางการค้าข้าวที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยผ่านการมอบตรารับรอง Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยในแอฟริกาใต้ และประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตราเขียว) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วย