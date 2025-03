TOA คว้ารางวัล ‘Corporate of the Year’ สุดยอดองค์กรผู้นำอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จ ‘GREEN MISSION’ จากเวที The People Awards ครั้งที่ 4

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA คว้ารางวัลเกียรติยศ ‘Corporate of the Year’ ในสาขา ‘Living & Property’ เพียงหนึ่งเดียว จากเวที The People Awards ครั้งที่ 4 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม แต่ยังมีบทบาทสำคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี รับรางวัล ณ Crystal Box ชั้น 19 Gaysorn Urban Resortนี่คือบทพิสูจน์ของผู้นำตัวจริง! 60 ปีแห่งความมุ่งมั่นของ TOA ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา เราสร้างสรรค์ นวัตกรรมสีและวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกมากมาย ภายใต้นโยบาย GREEN MISSION เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย NET ZERO เพราะเราเชื่อว่า "ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือหัวใจสำคัญของความยั่งยืน"