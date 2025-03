“คอปเปอร์บุฟเฟต์” ซุ่มลุยเคเธอริ่ง ผนึกชาตรามือ-สก็อตรังนกขยายฐาน

ผู้จัดการรายวัน 360 – “คอปเปอร์ บุฟเฟต์” ซุ่มศึกษาสยายปีกแตกไลน์สู่ เคเธอริ่ง แย้มสาขาที่่สามอาจจะโผล่แถวตะวันออกของกรุงเทพ ปีนี้วางเป้าหมายรายได้ต้องทะลุ 1,000 ล้านบาทนางสาวพจนีย์ พินิจศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร คอปเปอร์ บุฟเฟต์ เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผนในการขยายไลน์ธุรกิจของ คอปเปอร์ บุฟเฟต์ โดยมองไปที่การทำธุรกิจรับบริการเคเทอริ่งหรือบริการจัดเลี้ยง เนื่องจากมองว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีคสบคู่ไปกับการเกิดขึ้นของการจัดประชุม สัมนา งานเลี้ยงกลุ่มเฉพาะจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทเพิ่งเริ่มศึกษายังไม่มีข้อสรุปว่าจะแล้วเสร็จหรือเริ่มดำเนินการเมื่อใดทั้งนี้ จะนำเอาจุดเด่นแลความพร้อมของคอปเปอร์บุฟเฟต์มาต่อยอด เช่น การนำเอาเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมมาทำเป็นเมนูเคเทอริ่ง ส่วนการตลาดจะดำเนินการอย่างไร หรือเจาะกลุ่มเป้้าหมายใด ก็คงต้องทำการศึกษาในรายละเอียด แต่ก็ยอมรับว่าตลาดนี้มีผู้้ประกอบการจำนวนมาก การแข่งขันก็ค่อนข้างรุนแรงเช่นกันอย่างไรก็ตามในส่วนของร้านคอปเปอร์ บุฟเฟต์ ก็ยังคงมีการขยายต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการเปิดสาขาที่สามในอนาคตบริเวณโซนตะวันออกของกรุงเทพ แต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ เพราะทำเลเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งบริษัทเปิดสาขาแรกเมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา ที่เดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า แต่เพิ่งขยายสาขาที่สองเมื่อปีที่แล้วที่ศูนย์การค้าเกษรอัมรินทร์ ส่วนต่างประเทศนั้นเคยไปดูตลาดที่สิงคโปร์มาแล้ว แต่ยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของซัพพลายเชน และวัตถุดิบต่างๆในปี 2568 นี้คอปเปอร์ ตั้งเป้าหมายที่จะทำรายได้ให้ได้ถึง 1,000 ล้านบาท และผลักดันให้ คอปเปอร์ เป็น คอปเปอร์ บียอนด์ บุฟเฟต์ ก้าวขึ้นสู่ Best International Buffet in Southeast Asia จากปีที่แล้วที่มีรายได้รวมประมาณ 800 ล้านบาท มีกำไร 10% โดยสาขาแรกที่เดอะเซ้นส์ พื้ี่นที่ 2,300 ตารางเมตร ความจุ 400 ที่นั่ง ลูกค้าคนไทย 75% ลูกค้าคนต่างชาติ 25% สัดส่วนรายได้ 35% ขณะที่สาขาเกษรอัมรินทร์ พื้นที่ 1,300 ตารางเมตร ความจุ 300 ที่นั่ง ลูกค้าคนไทย 60% ลูกค้าคนต่างชาติ 40% สัดส่วนรายได้ 60% รวมลูกค้าทั้งปีรวมสองสาขาประมาณ 48,000 คน อย่างไรก็ตามบริษัทมีเรทราคาหลายแพคเกจให้ลูกค้าเลือกต่างกัน ส่วนเมนูอาหารแตกต่างกันประมาณ 20%]“หนึ่งในก้าวสำคัญของ Copper Beyond Buffet ในปีที่ผ่านมา คือ การตัดสินใจขยายสาขาครั้งแรกในรอบ 8 ปี ไปยังศูนย์การค้า Gaysorn Amarin เป้าหมายหลักก็เพื่อติดปีกให้ Copper Beyond Buffet สามารถขยายฐานลูกค้าไปเจาะกลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้น ตอกย้ำหมุดหมายใหม่ของแบรนด์ ในการไปสู่ Best International Buffet in Southeast Asia ซึ่งหลังจากเปิดตัวไป ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา Copper Beyond Buffet ทั้งสองสาขามีรายได้รวมอยู่ที่ราว 800 ล้านบาท มีอัตราการจอง (Occupancy Rate) อยู่ที่ 70% และ มีสัดส่วนลูกค้าไทยอยู่ที่ 65% และลูกค้าชาวต่างชาติ 35% โดยเฉลี่ยสำหรับเป้าหมายในปีนี้ นางสาวพจนีย์ เชื่อมั่นว่าด้วยแผนธุรกิจที่เดินเกมรุกต่อเนื่อง และการต่อยอดจุดแข็งเดิมของแบรนด์ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง เน้นสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารใหม่ๆ ให้ลูกค้า ยกระดับเมนูอาหารให้หลากหลายและมีความพิเศษยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ บวกกับการพัฒนาบุคลากร และระบบหลังบ้านในการนำดาต้ามาต่อยอดเพื่อเข้าถึงอินไซต์ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จะทำให้ในปี พ.ศ. 2568 Copper Beyond Buffet สามารถดันรายได้รวมแตะ 1,000 ล้านล่าสุดได้จับมือกับ 2 แบรนด์ดังชั้นนำของไทยเพื่อร่วมกันทำคอลแลบทางด้านเมนูอาหารและเครื่องดื่ม คือ ชาตรามือ กับ สก็อตรังนก พร้อมเชิญสองเชฟมิชลินชื่อดัง อย่าง เชฟไฮเคิล โจฮาริ เชฟมิชลิน 1 ดาว จากร้าน AVANT และเชฟแท็ป ศุภสิทธิ์ ก๊กผล เชฟมิชลิน 1 ดาว จากร้าน CODA Bangkok มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษมากกว่า 20 เมนู สร้างประสบการณ์ระดับไฟน์ไดนิ่ง ตอกย้ำความพิเศษของการ Collaboration ครั้งแรกของแบรนด์ ยังมีการนำวัตถุดิบไฮไลต์ของทั้งสองแบรนด์ มารังสรรค์ใหม่ ร่วมกับวัตถุดิบคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก ด้วยเทคนิคการปรุงขั้นสูง และเสิร์ฟทุกเมนูในรูปแบบของไฟน์ไดนิ่ง จนเป็นเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งเมนูอาหารคาวของหวานและเครื่องดื่มแบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนอีกทั้งยังมี 4 พาร์ตเนอร์หลักคือS-Pure แบรนด์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารเกรดพรีเมียม อันดับ 1 Foodiva บริษัทผู้นำเข้าเนื้อเกรดพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย Qfresh ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภายใต้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ Hungry Hub แพลตฟอร์มจองร้านอาหาร ที่ใหญ่และมีเครือข่ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย