“Orient Star Luxury Urban and Nature” ค่ำคืนแห่งดวงดาวอันเจิดจรัส

สำหรับการจัดงานในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของแบรนด์ Orient Star ที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความประทับใจที่มีต่อเรือนเวลาชั้นเยี่ยมรวมถึงการเดินทางครั้งใหม่เพื่อต้อนรับปี 2025 ของแบรนด์ Orient Star กับนาฬิการุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่น จากคอลเลคชั่น คอนเทมโพรารี่ (Contemporary ) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Luxury Urban and Nature” ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิถีชีวิตที่ดูลัคชูรี่ในเมืองกับความเป็นธรรมชาติด้วยคอลเลคชั่น คอนเทมโพรารี โดยมีซีรีส์เรือธงรุ่นแรกอย่าง “Orient Star M34 Avant-garde F8 Skeleton” ที่มาในสไตล์ที่หนักแน่นล้ำสมัยแต่ยังแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของความหรูหรา และรุ่นที่สองอย่าง “Orient Star Layered Skeleton” ภายใต้คอลเลคชั่นเดียวกันที่มีความโดดเด่นของหน้าปัดนาฬิกาที่ซ้อนทับกันสองชั้นโดยแรงบันดาลใจที่ได้มาจากลวดลายสวยงามของชุดสูท และรุ่นสุดท้ายภายใต้ชื่อรุ่น “Contemporary Date” ซึ่งเป็นการต่อยอดความนิยมจากสีดั้งเดิม สู่ 4 รุ่นใหม่ที่มาในโทนสีหน้าปัดแบบเอิร์ธโทนด้วยศิลปะแห่งการใช้สีสันอันวิจิตรบรรจงมาช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับนาฬิการุ่นนี้โดยการเปิดงานได้มีการกล่าวเชิญ คุณยุทธพล ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหกรุงทองเทรดดิ้ง จำกัด และผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่นคือ Mr. Aikawa Shuji, Regional Manager for The Asia Region, Seiko Epson Corporation ขึ้นกล่าวต้อนรับ และเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณมิ้นท์ อรชพร ชลาดล ผู้ประกาศข่าวสาวสวยจากไทยรัฐทีวี รับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในงานนี้ และยังได้กล่าวเชิญ คุณคม สัจจวโรดม ผู้บริหารแบรนด์นาฬิกา Orient Star และ Orient บริษัท สหกรุงทองเทรดดิ้ง จำกัด ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงทิศทางของแบรนด์และรายละเอียดของนาฬิการุ่นใหม่ในปี 2025 ไว้ดังนี้“ สำหรับนาฬิกา Orient Star ทางประเทศญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทสหกรุงทองมีการทำการตลาดสำหรับแบรนด์นี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดในประเทศไทยที่สามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการนำเสนอสินค้ารุ่นใหม่ๆ ของ Orient Star ที่มีมากขึ้นจากการพัฒนาทางด้านการออกแบบและเทคโนโลโลยีในการผลิตภายใต้โรงงานของ Orient Star เองทำให้เป็นจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพในราคาที่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้ง่าย โดยแต่เดิม Orient Star จะแบ่งกรุ๊ปคอลเลคชั่นของสินค้าเป็น 3 กรุ๊ปตามดีไซน์ของรุ่นนั้นๆ ได้แก่ Classic / Contemporary / Sport ต่อมาอย่างที่กล่าวไปด้วยการวิจัยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตความซับซ้อนทางด้านกลไกที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้เรือนเวลาที่ยกระดับความพรีเมี่ยม และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่สูงขึ้นทาง Orient Star จึงได้สร้างกลุ่มคอลเลคชั่นขึ้นมาใหม่โดยให้ชื่อว่า M Collection ซึ่งตั้งขึ้นตามรหัสของกลุ่มดวงดาวจะมี 3 กรุ๊ปแบ่งตามดีไซน์เช่นเดียวกันได้แก่ M45 รหัสของดาวลูกไก่ตัวแทนของนาฬิกาดีไซน์แบบคลาสสิค M34 รหัสของฝนดาวตกเพอร์เซอุส แสดงถึงรูปแบบนาฬิกาที่เฉียบคมร่วมสมัยและ M42 ดาว Orion รวมถึงนาฬิกาในดีไซน์ Diver Watch อีกด้วย ” และสำหรับนาฬิการุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่นที่ได้นำมาเปิดตัวในงานนี้นั้นทางคุณคมได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้Orient Star M34 Avant-garde F8 Skeletonเริ่มที่รุ่นพระเอกของงานนี้คือ Orient Star M34 Avant-garde F8 Skeleton ขนาดหน้าปัด 42.3 มม.รุ่นใหม่ของปี 2025 จะมีทั้งหมด 2 รุ่น ที่นำเสนอรูปลักษณ์ที่ต่างกัน รุ่นปกติมาจะมาในโทนสีดำออลแบล็คทั้งตัวเรือนและสาย สื่อให้เห็นภาพความแข็งแกร่งดุดัน ส่วนอีกรุ่นเป็นลิมิเต็ด ภายใต้ธีม “ความหรูหราแห่งทะเลทราย” หรือ “Desert Luxury” ให้สัมผัสถึงประกายสีทองของเม็ดทรายที่ดูลัคชูรี่ สะท้อนผ่านตัวเรือนสตีลตัดกับสีทอง สายนาฬิกาเรือนนี้จะผลิตจากไนลอน คอร์ดูร่า 100 เป็นวัสดุที่ใช้ทางการทหารจึงทำให้รู้สึกสวมใส่ได้สบาย เอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือหน้าปัดแบบสเกเลตัน ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นผู้ผลิตนาฬิกาจักรกลอย่างแท้จริงของ Orient Star ผสมผสานกับการใช้เครื่อง in house Calibre F8F64 ที่มีหัวใจสำคัญอย่าง “จักรเหล็กซิลิคอน” ที่ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแม่นยำซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ พร้อมค่าความแม่นยำที่ +15 วินาที ถึง -5 วินาทีต่อวัน คุณคมกล่าวOrient Star Layered Skeletonรุ่น Orient Star Layered Skeleton ขนาดหน้าปัด 41 มม. จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่การดีไซน์หน้าปัดแบบซ้อนทับกัน 2 ชั้น ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายของผ้าทอในชุดสูท สำหรับปี 2025 การเลือกใช้โทนสีที่ทำให้นึกถึงภาพของชายทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยการใช้สีเขียวมิ้นท์ในรุ่นลิมิเต็ด ที่ผลิตมาเพียง 700 เรือน และแชมเปญโกลด์ในรุ่นปกติ ลูกเล่นอีกอย่างของรุ่นนี้ คือช่องหน้าต่าง semi skeleton จะมีรูปทรงลูกน้ำ หรือเพรสลี่ย์ ความสวยงามของการผสมผสานระหว่างสีเข้มและอ่อนจากหน้าปัดแบบสองชั้นทำให้รุ่นนี้ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องที่ออกมา 2 Gen ก่อนหน้าคือหมดแล้ว เหลือเพียงแค่ 1 SKUOrient Star Contemporary Dateรุ่น Orient Star Contemporary Date ที่มาพร้อมหน้าปัดสีใหม่บนขนาด 38.5 มม. ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆ ที่เป็นสีเบสิคคือ ขาว ดำ น้ำเงิน ด้วยการใช้โทนสีที่ให้สัมผัสที่ดูนุ่มนวลของสีเอิร์ธโทนที่ทำให้นึกถึงความผ่อนคลายของธรรมชาติ จะมีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเขียวที่เป็นตัวแทนของใบไม้ (Leaf) สีคอปเปอร์ที่สื่อถึงทรายในทะเลทราย (Sand) สีฟ้าอ่อนที่ชวนให้นึกถึงน้ำใสราวกับคริสตัล (Water) และสีเทาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหิน (Rock) ด้วยเทคนิคของการใช้สีที่มีความอิ่มตัวน้อยลง (Desaturation) และเฉดสีเหล่านี้ทำให้นาฬิการุ่นนี้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอีกขั้น มาพร้อมช่องแสดงการสำรองพลังงานที่เป็นจุดเด่นของ Orient Star และตัวเรือนขนาดเพียง 38.5 จึงเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการสวมใส่ได้ในทุกๆ วัน และ everyday lookภายในงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษ! สำหรับแขกที่มาในงานกับการนำเรือนเวลา Orient Star เรือนพิเศษที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยทางแบรนด์ได้นำเรือนจริงมาให้ชมและสัมผัสกันที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกก่อนประเทศอื่นๆ ในโลก โดยคุณคมได้กล่าวขอบคุณ Orient Star ประเทศญี่ปุ่นที่ให้เกียรติทางตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้นำนาฬิกา Orient Star เรือนพิเศษที่ถือว่าเป็นรุ่นในระดับ top of the line class มาโชว์เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดและสีสันให้กับงานครั้งนี้นอกเหนือจากบรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองแล้วทางแบรนด์ ยังได้มีแขกรับเชิญพิเศษ! อย่างหนุ่มโอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ ศิลปินนักร้องใหม่ค่าย LOVEiS ที่เรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถ โดดเด่นทั้งงานบันเทิง และกีฬามาร่วมร้องเพลงให้กับทุกคนในงาน ซึ่งหนุ่มโอบนิธิ ได้ให้เหตุผลที่เลือกนาฬิกา Orient Star รุ่น M34 Avant Garde F8 Skeleton รุ่น Limited เป็นเรือนเวลาคู่ใจในงานนี้ไว้ว่า เป็นอีกคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงนาฬิกาที่เป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Orient Star เพราะเชื่อในศักยภาพของคนญี่ปุ่นด้านความมุ่งมั่นในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ การผลิตเครื่องกลไกได้เองภายใต้โรงงานของ Orient Star โดยเฉพาะ Orient Star M34 Avant garde F8 Skeleton จัดว่าเป็นเรือนที่สวยมาก ด้วยหน้าปัดนาฬิกาแบบสเกเลตันที่ทำออกมาล้ำสมชื่อรุ่น หน้าปัดของนาฬิกามีการซ้อนทับกันแบบมีมิติและทำให้เราได้เห็นกลไกการทำงานของเครื่องที่คนเล่นนาฬิกาจะรู้เลยว่าการจัดวางของเครื่อง การขัดแต่งดูสวยงามมาก การออกแบบมีการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งแต่ก็แฝงความหรูหรา ตอบโจทย์สไตล์การแต่งตัวของเราที่ใส่ได้ทั้งวัน ออกงานก็ดู complete look หรือวันสบายๆ ก็ทำให้ลุคดูหรูขึ้น และชอบที่สายไนล่อนที่ใส่สบายการเลือกใช้สีของสายที่ออกสีเหลืองกากีก็เข้ากับตัวเรือนเงินตัดทอง และที่สำคัญคือช่องบอกการสำรองพลังงาน หนุ่มโอบมองว่าเป็นปัญหาของหลายคนว่าต้องหมุนมะยมกี่รอบถึงจะสะสมพลังงานเต็ม และรุ่นนี้ก็สำรองพลังงานได้ถึง 60 ชั่วโมงด้วยครับ สุดท้ายคือความเป็นรุ่น limited ที่ผลิตมาน้อยมาก นาฬิการุ่นนี้จึงเหมือนไม่ได้ไว้แค่ดูเวลาแต่เหมือนเป็นเครื่องประดับชิ้นนึงได้เลยครับ” หนุ่มโอบกล่าว ทำให้บรรยากาศของงานในคืนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงชื่นชมตลอดภายในงานของเหล่าชาว Orient Star Lover อย่างแท้จริงสำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดนาฬิการุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่น มีดังนี้ รุ่น Orient Star M34 Avant-garde F8 Skeleton หน้าปัด 42.3 มม. นั้นเฉพาะเรือนพิเศษ! ลิมิเต็ดอิดิชั่น “Desert Luxury” จะผลิตขึ้นเพียงแค่ 300 เรือนเท่านั้น และในไทยมีเพียง 25 เรือนเท่านั้น ราคาจำหน่ายอยู่ที่เรือนละ 89,000 บาท สำหรับนาฬิการุ่นออลแบล็ค เรือนดำราคาจำหน่ายจะอยู่ที่เรือนละ 87,000 บาท เท่านั้น ในรุ่น Orient Star Contemporary Date หน้าปัด 38.5 มม. ทั้ง 4 สีเอิร์ทโทน ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่เรือนละ 29,000 บาท (ทุกสี) และในรุ่นสุดท้าย Orient Star Layer Skeleton หน้าปัด 41 มม. เรือนปกติหน้าปัดสี “แชมเปญ โกลด์” ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่เรือนละ 38,000 บาท และ รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น หน้าปัดสี “มิ้นต์กรีน” จะอยู่ที่เรือนละ 39,000 บาทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-255-8822 หรือทางเฟสบุ๊ก Orient Star https://www.facebook.com/orientstarwatch.th พร้อมทั้งทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา Orient Starทั่วประเทศ และเคานเตอร์นาฬิกา Orient Star ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขา#OrientStar#M34 #Mcollection #Avantgarde#Semiskeleton#Contemporary