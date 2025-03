“พาณิชย์”โชว์ผลงาน โปรโมตข้าวอินทรีย์ที่สหรัฐฯ และนำเข้าร่วมงานแฟร์ ขายได้กว่า 153 ล้าน

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรววงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขยายตลาดและกระชับความพันธ์ทางการค้า และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West (NPEW) 2025 ระหว่างวันที่ 2–7 มี.ค.2568 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทยประจำปีงบประมาณ 2568 ว่า กรมได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวอินทรีย์ไทย “Healthy Rice by Thai Organic Rice” ร่วมกับร้าน Subhannahong Royal Thai Cuisine เป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิเฟอร์เนีย สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2568 มีผู้นำเข้า สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 30 ราย ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้ข้าวอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น และกระตุ้นความต้องการบริโภคอาหารไทยและข้าวไทยมากขึ้นทั้งนี้ กรมยังได้มอบเกียรติบัตรเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตราเขียว) ให้กับร้าน Subhannahong Royal Thai Cuisine และร้าน Saladang Garden เพื่อให้การรับรองว่าร้านอาหารไทยทั้งสองร้านให้บริการข้าวหอมมะลิไทยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากประเทศไทยอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตราเขียวให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศส่วนการนำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและบริษัทผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ไทย จำนวน 6 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า NPEW 2025 ระหว่างวันที่ 5–7 มี.ค.2568 ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 555,000 ตารางฟุต โดยผลการเข้าร่วมงาน ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และยังสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจการค้าให้กับผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์ไทย สามารถทำยอดคำสั่งซื้อกว่า 153 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ได้ขอบคุณกรมที่พามาเปิดตลาด เพราะได้เรียนรู้แนวโน้มตลาด ซึ่งจะนำไปพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ต่อไปนอกจากนี้ กรมได้พบปะหารือกับผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญไทยในมลรัฐแคลิเฟอร์เนีย ได้แก่ บริษัท Sun Lee, Inc ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยรายใหญ่ที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ในตลาดสหรัฐฯ โดยได้หารือถึงแนวทางในการขยายตลาดข้าวไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในการซัปพลายข้าวไทยให้กับกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อาทิ Panda Express ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสไตล์จีน-อเมริกัน มีสาขากว่า 2,000 แห่ง ที่มีการใช้ข้าวจำนวนมากเป็นตัวเลือกเมนูต่าง ๆ ให้กับลูกค้า และยังได้มีโอกาสหารือกับบริษัท Golden Star Trading, Inc ผู้นำเข้าข้าวอินทรีย์และข้าวคุณภาพสูงจากไทย รวมถึงข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SRP (มาตรฐานข้าวที่เน้นความยั่งยืนในกระบวนการผลิต) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด โดยได้ผลักดันให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในการทำกิจกรรมส่งเสริมตลาดร่วมกันเพื่อกระตุ้นยอดขายตลาดข้าวไทยในสหรัฐฯ และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัทเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดข้าว แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ รวมถึงข้อเสนอแนะในการขยายการส่งออกข้าวไทยขณะเดียวกัน ได้มีโอกาสพบหารือกับบริษัท FoodChain ID ผู้ให้บริการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก USDA โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการช่วยผลักดันการรับรองสินค้าข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย“สหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับข้าวอินทรีย์ไทย รวมถึงข้าวคุณภาพสูงอื่น ๆ เนื่องจากเทรนด์สุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพข้าวไทยเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ทำให้มีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก โดยข้าวไทยต้องเน้นการรักษามาตรฐาน การสร้างแบรนด์ และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นางอารดากล่าวสำหรับสถิติการส่งออกข้าวไทยในปี 2567 สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ 3 มีปริมาณส่งออกรวม 848,449 ตัน เพิ่มขึ้น 20.1% จากปี 2566 ที่มีปริมาณส่งออก 706,302 ตัน และสหรัฐฯ ยังเป็นตลาดส่งออกข้าวอินทรีย์อันดับ 1 ของไทย มีปริมาณส่งออก 10,901 ตัน เพิ่มขึ้น 48.71% จากปี 2566 ที่มีปริมาณส่งออก 7,218 ตัน โดยคาดการณ์ว่าตลาดข้าวอินทรีย์ในสหรัฐฯ จะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้น