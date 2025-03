กรมพัฒน์ปิดเคาน์เตอร์ Walk In จดบริษัท 1 ก.ค.นี้ ให้ใช้ทางออนไลน์อย่างเดียว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้นับถอยหลัง โดยตั้งเป้าปิดเคาน์เตอร์ Walk In ยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลแบบกระดาษทั่วประเทศ ภายในวันที่ 1 ก.ค.2568 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้บริการ สามารถจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการทางทะเบียนทางออนไลน์ 100% ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติงานของกรมที่มุ่งสู่การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเป็นหลัก และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ภาคธุรกิจต้องการใช้บริการผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้การเริ่มต้นธุรกิจหรือระหว่างดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด ที่สำคัญ สามารถแก้ปัญหาเรื่องการจองคิวจดทะเบียนนิติบุคคลที่ในแต่ละวันสามารถรับได้จำนวนจำกัด ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ช่วยให้การจดทะเบียนมีความรวดเร็วขึ้น สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลาทั้งนี้ หลังจากปิดเคาน์เตอร์ Walk In จดทะเบียนธุรกิจทั่วประเทศ แต่ยังคงมีเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารที่จะใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนทางออนไลน์ ผ่านระบบ DBD Biz Regist และแนะนำการกรอก e-Form ในการยื่นขอจดทะเบียนหรือแก้ไขรายการทางทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้นอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เป็นกังวลไม่ต้องการยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ (e-KYC) สามารถพิมพ์เอกสาร (Consent Form) ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แล้ว Scan ส่งให้นายทะเบียน หรือมายื่นกับนายทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียนทั่วประเทศ โดยกรรมการผู้มีอำนาจสามารถมายื่นด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ให้ผู้อื่นมาทำการยื่นเอกสารแทนได้นางอรมนกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมก่อนปิดเคาน์เตอร์ Walk In จดทะเบียนธุรกิจทั่วประเทศ จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดการปรับตัว โดยระหว่างนี้ กรมได้เตรียมมาตรการรองรับก่อนผู้ใช้บริการต้องดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ 100% ภายในวันที่ 1 ก.ค.2568 เป็นต้นไป ได้แก่ 1.จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยสอนใช้งานระบบ ทั้งส่วนกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครทั้ง 6 เขต และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 2.จัดทำคลิปสั้นสอนวิธีการใช้งานทั้งการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการทางทะเบียน 3.เปิดอบรมและสอนวิธีการใช้งานระบบแก่สำนักงานบัญชี/สำนักงานกฎหมายและผู้สนใจเดือนละ 2 ครั้งผ่านระบบออนไลน์ หรือหากหน่วยงานใดต้องการให้กรมฯ ส่งวิทยากรไปบรรยายรายละเอียดการใช้ระบบดังกล่าวสามารถประสานงานกรมได้ 4.เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติและมีความพร้อมสู่การเข้าใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบจากนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาการให้บริการมุ่งสู่ดิจิทัล และจากการพบปัญหาประชาชนรอคิวในการเดินทางมาขอรับบริการจดหรือแก้ไขรายการจดทะเบียนนิติบุคคล ทำให้กรมได้พัฒนาปรับปรุงบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมุ่งสู่การนำระบบดิจิทัล (ออนไลน์) มาใช้ และล่าสุดได้เปิดใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์โฉมใหม่ หรือ ระบบ DBD Biz Regist ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2568 โดยเป็นระบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ง่าย รวดเร็ว ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้แก่ภาคธุรกิจ ที่สำคัญสามารถเลือกวันที่ต้องการจดทะเบียนได้ตามฤกษ์ที่ดีของผู้ประกอบการ โดยผู้ใช้งานสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลหรือยื่นคำขอตรงผ่านระบบ DBD Biz Regist ได้โดยตรง ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลารอคิว และไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน อีกทั้งยังสามารถติดตามสถานะการยื่นคำขอได้แบบเรียลไทม์ผ่านการแจ้งเตือนและรายงานความคืบหน้าในทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้ การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล เพราะระบบจะช่วยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการยื่นคำขอ ส่งผลให้ข้อมูลที่ยื่นจดทะเบียนมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบกับมีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก และตัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนออกไปจึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคอย่างสมบูรณ์สำหรับผลการเปิดให้บริการระบบ DBD Biz Regist ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2568 มีภาคธุรกิจและประชาชนหันมาใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งจัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนผ่านระบบ DBD Biz Regist เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดคิดเป็นร้อยละ 17 ของผู้ใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งหมด ซึ่งคำขอที่ยืนผ่านระบบ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจความถูกต้องและอนุมัติคำขอจดทะเบียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล : DBD Biz Regist ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้การเริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือระหว่างการดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็ว