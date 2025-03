บ้านปู เน็กซ์จับมือโซลาร์บีเค รุกตลาดโซลาร์ในเวียดนาม

บ้านปู เน็กซ์ ผนึก โซลาร์บีเค ตั้งบริษัทร่วมทุนบุกตลาดโซลาร์ในเวียดนาม ตั้งเป้าเฟสแรก 390 เมกะวัตต์บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโซลาร์บีเค (SolarBK) บริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาดในเวียดนาม จัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้บริการระบบโซลาร์สำหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนของทั้งสองบริษัทและขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศบริษัทร่วมทุนระหว่างบ้านปู เน็กซ์ และโซลาร์บีเค จัดตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของทั้งสองบริษัทซึ่งมุ่งขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดสำหรับธุรกิจและชุมชน โดยในระยะแรกตั้งเป้าที่จะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปอย่างน้อย 390 เมกะวัตต์ พร้อมนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรให้ธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตและส่งออก นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Data Center สอดรับกับเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนของเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าสูงถึง 124.57 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงภายในปี 2568 และมีอัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ย 3.35% โดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคส่วนดังกล่าวเกิดจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศเวียดนามเป็นตลาดสำคัญและทำให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การลงทุนเชิงกลยุทธ์และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า การขยายความร่วมมือระหว่างบ้านปู เน็กซ์ และโซลาร์บีเค บริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาดของเวียดนามผู้เชี่ยวชาญในบริการระบบโซลาร์แบบครบวงจร ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบ้านปู เน็กซ์ โดยเร่งสร้างการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอโซลาร์รูฟท็อปในเวียดนาม เราเห็นศักยภาพของตลาดพลังงานหมุนเวียนสำหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ของเวียดนาม และเชื่อว่าการร่วมทุนครั้งนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและระบบนิเวศของเรา พร้อมสนับสนุนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย Net Zeroนายเหวียน เยือง ต๋วน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มโซลาร์บีเค กล่าวถึงการสานต่อความร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ ในการส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับหลายอุตสาหกรรม พันธมิตรระยะยาวนี้ สะท้อนถึงแนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันในด้านวิสัยทัศน์ และความเข้าใจในอุตสาหกรรม รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะให้บริการระบบโซลาร์ในเวียดนามด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการลงทุนในโครงการต่างๆ ควบคู่ไปกับการวางรากฐานสำหรับการแข่งขันในตลาดพลังงานหมุนเวียน ด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่มุ่งเป็นผู้ให้บริการพลังงานสะอาดและระบบสาธารณูปโภค ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การพัฒนาของโซลาร์บีเค ในช่วงปี 2568-2573 ทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดให้แก่ธุรกิจและชุมชนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นบ้านปู เน็กซ์ เห็นศักยภาพและโอกาสในตลาดพลังงานหมุนเวียนของเวียดนาม โดยจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับโซลาร์บีเคที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี ด้านการให้บริการระบบโซลาร์แบบครบวงจรกับหลายธุรกิจชั้นนำ โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ให้คำปรึกษาด้านใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC | Renewable Energy Certificate) และโซลูชันการจัดการระบบพลังงานระยะไกล ซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบ้านปู เน็กซ์ ที่มุ่งยกระดับความเชี่ยวชาญในบริการ Net Zero Solutions ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเร่งสร้างการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาดผ่านการลงทุนและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ