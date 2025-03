CPN จัด Snoopy & The Peanuts™ gang ดึง “ฟรีน สโรชา-เบ็คกี้ รีเบคก้า” แบรนด์แอมบาสเดอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย ตอบเทรนด์ท่องเที่ยวโลก ‘Experiential Tourism’ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลก อัดอีเว้นต์กว่า 1,000 งาน ตลอดแคมเปญ คาดทราฟฟิกเพิ่มขึ้น 10-15% ทั่วประเทศ ชู 3 กลยุทธ์ ซัมเมอร์สุดมันส์ Sun Fun Fest เจาะอินไซต์ไลฟ์สไตล์ช่วงหน้าร้อน รวม ประสบการณ์ ช้อป-กิน-เที่ยว ไว้ในที่เดียว อัดแคมเปญช้อปสุดปัง เริ่มวันที่ 1 มี.ค. 68 – 5 พ.ค.2568 นี้ จับมือ Peanuts Worldwide ดึง Snoopy & The Peanuts™ gang ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี เซ็นทรัลพัฒนา ดึง “ฟรีน สโรชา และเบ็คกี้ รีเบคก้า อาร์มสตรอง” เป็น Brand Ambassador ของแคมเปญ เพื่อเจาะกลุ่ม Gen Z และเตรียมเป็น “นางสงกรานต์ของเซ็นทรัลเวิลด์” ตัวแทนแห่งความงดงามที่จะมาสร้างสีสันในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่ ‘Global Summer Destination’ เพื่อตอบรับนโยบาย ‘5 Must Do in Thailand’ ของ ททท. และสนับสนุนประเทศไทยเป็น ‘Destination of the Year 2025’ โดย ทรานสฟอร์มศูนย์การค้าทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ ช้อป-กิน-เที่ยวในที่เดียว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยช่วงซัมเมอร์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของปีที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายสูงสุด จากอินไซต์พบว่า เทศกาลซัมเมอร์และช่วงสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนใช้จ่ายมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดยาวและปิดเทอม ทำให้การเดินทางทั้งในและต่างประเทศคึกคัก โดยข้อมูลจากท่าอากาศยานไทย* คาดการณ์ว่าตารางบินฤดูร้อนปี 2568 จะมีมากกว่า 640,000 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวมกว่า 87 ล้านคน โดยเฉพาะผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เติบโต 30% จากปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย""ทั้งนี้ สินค้าในช่วงซัมเมอร์ เช่น อาหารไทย, แฟชั่น, และ Gadget & Accessories สำหรับซัมเมอร์ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น ‘Destination of the Year 2025’ โดยเราพร้อมสร้าง ‘Reason to Visit’ ตอบรับเทรนด์ระดับโลก ‘Experiential Tourism’ ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านกว่า 1,000 Magnet Events ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของ ททท. ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 40 ล้านคนภายในปี 2568"นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในปี 2568 ททท. ผนึกกำลังพันธมิตร ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สู่ศูนย์กลางระดับโลก เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2568 ด้วยการจัดกิจกรรม อีเวนต์ และเทศกาลระดับโลกตลอดทั้งปี ภายใต้นโยบาย ‘Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025’ ที่มุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนเมืองด้วยพลัง Soft Power ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย ผ่านการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว โดยนำเสนอผ่านแนวคิด ‘5 Must Do In Thailand’ ได้แก่ Must Taste, Must Try, Must Buy, Must Seek, Must See เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการจัดกิจกรรมและอีเวนต์อย่างต่อเนื่อง คือ เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายศูนย์การค้าทั่วประเทศ โดยในปี 2568 นี้ แคมเปญ ‘Summer Invitation 2025’ จะเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยผลักดันนโยบายของ ททท. ด้วยเครือข่ายศูนย์การค้าทั้ง 42 สาขา ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าสู่เมืองหลักและเมืองรอง คาดการณ์ว่าแคมเปญดังกล่าวจะสามารถช่วยกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 ททท. คาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาลได้ที่ 40 ล้านคน ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลก สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”3 กลยุทธ์ดันแคมเปญ ‘Summer Invitation 2025’ ให้เป็นซัมเมอร์เฟสติวัลที่ดีที่สุด เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็น “Global Summer Destination”1. WORLD’S PHENOMENON SUMMER LANDMARK สร้างปรากฎการณ์ซัมเมอร์แลนด์มาร์กระดับโลกทั่วประเทศ จับมือ Peanuts Worldwide ดึง Snoopy & The Peanuts™ gang ร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี เซ็นทรัลพัฒนา ยกขบวนความสุขที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ สร้างความสุขทุกเจเนอเรชัน เพื่อตอกย้ำการ ‘World’s Best Destination’ ระดับโลก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ จำลองเกาะมหัศจรรย์ทั่วศูนย์การค้า ในคอนเซปต์ Summer Wonder Island พร้อมจับมือ “BEEBS PENTHOUSE” illustrator ไทยรุ่นใหม่ สร้างสีสันต้อนรับ Summer สไตล์ Pop Art▪ Wonder Island Decorations แปลงโฉมเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นเกาะแห่งการผจญภัยที่ได้ BEEBS PENTHOUSE มาร่วมสร้างสรรค์ Installation Art ได้แก่ The Giant Springboards, Beach Side Wonder, The Red Pineapple Glasses, Summer Arena, Dive into The Pool, Wonder Characters และ Surfin' Sweet Summer▪ centralwOrld Fashion Citizens: 2025 Summer Annual Fashion Party แฟชั่นปาร์ตี้ฤดูร้อนที่มาพร้อมแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ดังกว่า 60 ชุด ครั้งแรกกับนิทรรศการศิลปะแบบอิมเมอร์ซีฟจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2568▪ Summer Fashion Collection การคอลแลปกันของ 20 แบรนด์แฟชั่นที่จะมาร่วมกันรังสรรค์คอลเลกชั่นฤดูร้อนที่ฮอตที่สุด อาทิ RAVIPA, CASETiFY, PUMA, ROYAL IVY REGATTA, BIRKENSTOCK, MLB, CROCS, UNIQLO, TOMMY HILFIGER, COACH, Good Goods, Hug Craft, Gentle Woman, Urban Revivo, SANDRO, GUESS, Anta, O&B และอื่นๆ อีกมากมาย▪ Summer Flavors สัมผัสรสชาติของฤดูร้อนผ่านการรังสรรค์เมนูใหม่จากร้านอาหารชื่อดัง อาทิ Nara, Co-Limited, เขียวไข่กา, ขมิ้น, Yole, Luscious, Beans Coffee Roaster, Yenly Yours, Make Me Mango, karun และ Blendies▪ Summer Wonder Island Promotion ช้อปสนั่นท้าซัมเมอร์กับโปรโมชันและดีลสุดพิเศษที่เซ็นทรัลเวิลด์ 10 Top Spenders รับตั๋วเครื่องบิน STARLUX x Peanuts ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป หรือของรางวัลสุดพิเศษจาก Dyson และ Samsonite และช้อปครบ 20,000 บาท แลกรับ LEGO Daffodill ทันที พร้อมแลกซื้อกระเป๋าคอลเลคชั่นฤดูร้อนสุดพิเศษได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น2 ‘INVITING THE WORLD WITH THAINESS’ นำเสนอประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นไทย เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำความสำเร็จดัน ‘สงกรานต์ไทย’ ขึ้นแท่นเทศกาลระดับโลกที่คนต่างชาติต้องมาเยือนด้วย Thailand’s Songkran World Water Festival 2025 แลนด์มาร์ก “สงกรานต์มหาบันเทิง” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 34 สาขา ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2568 รวมทั้ง งานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใจกลางราชประสงค์ “สงกรานต์มหาบันเทิง” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ความสนุกต่อเนื่องไม่หยุด 9 - 20 เมษายน 2568 มาพร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ พบกับ Thai Rhythm Songkran Festival เทศกาลดนตรีไทยผสานความทันสมัยจากตัวพ่อแห่งวงการแรปเปอร์ โจอี้บอยและศิลปินอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2568 และ ‘FWD Music Festival’ ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2568 และนอกจากนี้ เรายังสนับสนุน Rising Star ไทยต่อเนื่อง โดยได้ “ฟรีน สโรชา และเบ็คกี้ รีเบคก้า อาร์มสตรอง” ศิลปินไทยรุ่นใหม่ดังไกลระดับโลก มาเป็น Brand Ambassador ของแคมเปญ เพื่อเจาะกลุ่ม Gen Z ซึ่งทั้งคู่ได้สร้างมูลค่าสื่อสูงที่สุดในงานอีเวนต์ระดับโลกมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเตรียมเป็น “นางสงกรานต์ของเซ็นทรัลเวิลด์” ตัวแทนแห่งความงดงามที่จะมาสร้างสีสันในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้3 ‘FESTIVE & EXPERIENTIAL TOURISM’ ชูไทยเป็น World Festive Destination ดึงกลุ่มนักช้อประดับกลาง-บน ทั่วโลก จากเอเชีย, ยุโรป, อเมริกา, ตะวันออกกลางให้เข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายในเมืองไทย ผ่าน Local Thai Festive ทั่วประเทศ กว่า 1,000 อีเวนต์ อาทิ Pattaya International Kite on the Beach 2025 รวมถึงมีงานแสดงว่าวและบอลลูน อีกกว่า 8 สาขา นอกจากนี้ ยังมีงาน สมุยนีออนรัน, งาน Summer Fashion Show ครั้งใหญ่ที่เซ็นทรัลเวิลด์, งาน Summer Sport Fashion x Vogue รวมถึง งาน Travel Fair 2025 ที่ห่างหายกันไปนานและกลับมาอีกครั้งนี้ปีนี้ ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต, งาน Summer Scooper Party ต้อนรับ Summer นี้ดับร้อนด้วย Ice cream & Summer Sweet ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งานเทศกาลกินกุ้งจันท์ ครั้งที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิม ที่เซ็นทรัลจันทบุรี,งาน Taste Of Samui งานที่รวม Michelin-chef table ชื่อดังที่เซ็นทรัล สมุย และ งาน Begle Club Meeting ร่วมถึงครั้งแรกกับการจัดงาน Pet party on the beachที่จะเป็น Pool Party สำหรับน้องๆ เพื่อนสี่ขาโดยเฉพาะ ที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ เป็นต้นขณะเดียวกัน เซ็นทรัลพัฒนายังจับมือพาร์ทเนอร์ทำ Tourist promotion เน้นขยายกลุ่มตลาดเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ได้แก่• Cross Membership กับ The Shilla Duty Free เกาหลี ให้ลูกค้า The Shilla รับส่วนลดจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษ VIP ที่เซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลภูเก็ต ขณะเดียวกัน สมาชิก The 1 และ The 1 Exclusive รับสิทธิพิเศษจากห้างสรรพสินค้า The Shilla Duty Free ในโซลและเชจู ง่ายๆผ่านแอป The 1• ครั้งแรก! ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจับมือกับแอปพลิเคชันท่องเที่ยว KKday ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้งานทั่วเอเชียกว่า 9 ล้าน Users ช้อปภายในศูนย์ฯครบ 1,500 บาท รับ 500 KKday พ้อยท์ ใช้จองกิจกรรมท่องเที่ยว และรับส่วนลดเพิ่มเมื่อจองตั๋วจากสายการบิน Starlux อีกหนึ่งพันธมิตรหลักสำหรับแคมเปญนี้ช้อปคุ้ม! อัดโปรแรงรับซัมเมอร์สำหรับสมาชิก The 1 ช้อปครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรวม 10 รางวัล* บัตรโดยสารเที่ยวบิน STARLUX X PEANUTS กรุงเทพฯ-ไทเป 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 58,800 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 588,000 บาท, ช้อปครบ 5,000 บาท* รับสิทธิ์แลกซื้อ snoopy Suitcase 16” มูลค่า 1,890 บาท SPECIAL DAY INVITATION เมื่อช้อปสินค้า Fashion ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ ครบ 7,000 บาทขึ้นไป* รับ The 1 เพิ่ม 1,000 คะแนน (รับสิทธิ์เฉพาะวันที่ 5-7 เม.ย. 68, 12 – 15 เม.ย. 68, 5-15 พ.ค. 68, และเมื่อมีค่าใช้จ่ายร้านอาหารและเครือ่งดื่ม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป* รับ The 1 เพิ่ม 100 คะแนน (รับสิทธิ์เฉพาะวันที่ 5-7 เม.ย. 68, 12-15 เม.ย. 68, 3-5 พ.ค. 68) • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขา (ยกเว้นเซ็นทรัล รัตนาธิเบศ), บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%* ไม่ต้องแลกคะแนน หรือแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%* หรือรับคะแนนเดอะวัน หรือผ่อน 0%* สูงสุด 10 เดือนพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive รับเพิ่ม 8,000 พอยท์ เมื่อช้อปสะสมตลอดแคมเปญครบ 180,000 บาท (รวม 700 สิทธิ์) และ รับ 3 สิทธิ์ลุ้น "STARLUX X PEANUTS เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ไทเป 2 ที่นั่ง เมื่อช้อปทุก 1,000 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ (จากปกติสมาชิก The 1 รับ 1 สิทธิ์ลุ้น) เพียงแสดงสถานะ The 1 Exclusive และนำใบเสร็จมาที่จุดแลกของสมนาคุณช้อปคุ้มกว่าที่โซนร้านค้าที่ร่วมรายการ! สมาชิก The 1 รับเพิ่ม 1,000 พอยท์ + รับพอยท์คืนสูงสุด 1,000 พอยท์ 1.รับพอยท์เพิ่ม 1,000 พอยท์ เมื่อช้อปสะสมครบ 12,000 บาท *จำกัด 3,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและมียอดช้อปสะสมครบตามกำหนด **รับพอยท์เพิ่มสูงสุด 1,000 พอยท์ ต่อหมายเลขสมาชิก ตลอดแคมเปญ 2.รับพอยท์คืนสูงสุด 1,000 พอยท์ เมื่อแลกทุก 1,000 พอยท์ รับคืน 250 พอยท์ (ต่อใบเสร็จ) *แลกสูงสุด 4,000 พอยท์ ต่อหมายเลขสมาชิก **รับพอยท์คืนสูงสุด 1,000 พอยท์ ต่อหมายเลขสมาชิก ตลอดแคมเปญ ลงทะเบียนก่อนช้อปตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 21 พ.ค. 2568พิเศษลูกค้าชาวต่างชาติ รับ Welcome Package ฟรี มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ช้อปครบ 6,000 บาท รับกระเป๋า Good Goods Tote Bag เฉพาะ 10 สาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์, วิลเลจเอาท์เล็ต, พระราม9, ภูเก็ต, พัทยา, มารีน่าเอาท์เล็ต, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, สมุย และหาดใหญ่#CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #SummerInvitation #SummerSunFunFestAtCentralเกี่ยวกับ Peanuts WorldwidePeanuts เป็นหนึ่งในผลงานการ์ตูนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวัฒนธรรมสมัยนิยม กำเนิดขึ้นในปี 1950 โดย Charles M. Schulz ผ่านการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เพียงเจ็ดฉบับ แต่ไม่นานก็กลายเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก ตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์อย่าง ชาร์ลี บราวน์, สนูปปี้ และผองเพื่อน ได้สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ หลายรุ่นและยังคงเป็นที่จดจำมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน Peanuts Worldwide เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์ โดยมี WildBrain Ltd. ถือหุ้น 41%, Sony Music Entertainment (Japan) Inc. ถือหุ้น 39% และ ครอบครัวของ Schulz ถือหุ้น 20% ความนิยมของ Peanuts ขยายออกไปไกลกว่าหน้ากระดาษ สู่รายการพิเศษบน Apple TV+, สินค้าลิขสิทธิ์นับพันรายการ, สวนสนุก, กิจกรรมทางวัฒนธรรม และโซเชียลมีเดีย ทำให้แฟน ๆ ทุกวัยสามารถเชื่อมโยงกับโลกของ Peanuts ได้ในทุกมิติ นอกจากนี้ ในปี 2018, Peanuts ได้ร่วมมือกับ NASA ผ่านข้อตกลง Space Act เพื่อส่งเสริมความสนใจด้านการสำรวจอวกาศและ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ในหมู่เยาวชน โดยใช้ตัวละครอันเป็นที่รักเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ ๆ มากกว่าการเป็นเพียงแค่การ์ตูน Peanuts ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความอบอุ่น มิตรภาพ และความหวัง ที่ยังคงอยู่เหนือกาลเวลาเกี่ยวกับ Peanuts WorldwidePeanuts เป็นหนึ่งในผลงานการ์ตูนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวัฒนธรรมสมัยนิยม กำเนิดขึ้นในปี 1950 โดย Charles M. 