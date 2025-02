AUX มืออาชีพเครื่องปรับอากาศ ชูสินค้าคุณภาพ ราคาคุ้มค่า ตอบโจทย์ตลาดไทย

AUX แบรนด์เครื่องปรับอากาศชั้นนำจากประเทศจีน เปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดประเทศไทย พร้อมจัดงานประชุมตัวแทนจำหน่ายครั้งแรกที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ AUX ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการทำตลาดในประเทศไทย โดยได้รับความสนใจจาก ตัวแทนจำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากAUX Group ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มีพนักงานเพียง 7 คน และขาดทุนกว่า 200,000 หยวน สู่กลุ่มบริษัทระดับโลกในปัจจุบัน AUX ครอบคลุมห้าภาคส่วนหลัก อาทิ เครื่องปรับอากาศ มิเตอร์ไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ โรงพยาบาล มีพนักงานมากกว่า 40,000 คน และมียอดขายสูงมียอดขายสูงถึง 90,200 ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 405,900 ล้านบาท ในปี 2024 ที่ผ่านมามีฐานการผลิต 15 แห่งทั่วโลก รวมไปถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D 6 แห่ง ดำเนินธุรกิจในกว่า 140 ประเทศและภูมิภาค ได้รับการยกย่องอย่างเป็นเอกฉันท์จากพันธมิตรทั่วโลก ยอดขายของ AUX เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายเครื่องปรับอากาศมากกว่า 17 ล้านเครื่องในปี 2024ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี AUX ได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติมากมาย รวมถึงรางวัล iF Design Award และรางวัล Red Dot Design Award ปัจจุบัน AUX ได้รับสิทธิบัตรมากกว่า 20,000 รายการ ละเป็นผู้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว 2022 ในด้านปริมาณการขาย AUX เป็นแบรนด์เครื่องปรับอากาศในครัวเรือนที่ขายดีที่สุดในตลาดมวลชนของจีนเครื่องปรับอากาศ AUX ทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ AUX ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยสายการผลิตที่ทันสมัยและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยและพัฒนา AUX ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยสำหรับประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดตัว AUX อย่างเป็นทางการสู่ตลาดเมืองไทย ด้วยยอดขายกว่า 80,000 เครื่อง ถือเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตัวและทำยอดขายได้สูงสุดในปีแรกที่ทำธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่คุณภาพของสินค้า - ลูกค้าชื่นชมในความเงียบ ความทนทาน และความคุ้มค่า ทำให้เกิดการซื้อซ้ำการบริหารลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ - ทำให้เครื่องปรับอากาศ AUX มีจำหน่ายทั่วประเทศการสนับสนุนทีมช่างติดตั้ง - ช่างติดตั้งกว่า 10,000 คนได้รับการอบรม ทำให้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งมีคุณภาพนโยบายการรับประกันที่เหนือกว่า - รับประกันนานสูงสุด 10 ปี ครอบคลุมค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าน้ำยา แม้กระทั่งฟ้าผ่าและสัตว์เล็กเข้าไปในแผง PCB นอกจากนี้ AUX ยังมีศูนย์บริการกว่า 180 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างทั่วถึงAUX เปิดตัวสินค้าด้วยรุ่น Q Series โดยชูคอนเซ็ปท์ “ประหยัด ทนทาน เย็นเร็ว ไม่ต้องรอ” ด้วยจุดขายที่โดดเด่นชัดเจนคือ คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงสามารถทำความเย็นได้เร็วภายใน 30 วินาที พร้อมประหยัดพลังงานอย่างเหนือชั้นเครื่องปรับอากาศ AUX Q Series ได้รับการพัฒนาและออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากสถาบัน AUX R&D ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความทนทานในการใช้งานในปี 2025 นี้ AUX ได้เปิดตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่น ได้แก่ M Series (ประกอบด้วยรุ่นย่อย MA, ME และ MF Series) และ C Series (ประกอบด้วยรุ่นย่อย CA และ CC Series)เครื่องปรับอากาศ AUX รุ่นใหม่นี้เหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันด้วยเทคโนโลยี Gentle Wind เอกสิทธิ์เฉพาะของ AUX ที่ให้สายลมเย็นสบาย ไม่แรงปะทะตัวคุณโดยตรง พร้อม PM2.5 Filter ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่ออากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ยังมี 4D Airflow ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง ให้ความเย็นทั่วถึงทุกมุมห้อง และเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง AUX ได้พัฒนาสินค้าให้ "เอาใจช่าง" ด้วยการเพิ่มมาตรวัดระดับน้ำเพื่อความแม่นยำในการติดตั้ง และเสริมแกนขาตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือระบบการทำงานที่ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะรุ่น MF ที่ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สามดาวในด้านการตลาด AUX มุ่งเน้นการพัฒนาภาพลักษณ์ ณ จุดขาย โดยมีการจัดแสดงสินค้าและสื่อป้ายโฆษณา ตามต่างจังหวัดและนอกเมือง ด้วยสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สามดาว พร้อมแผนการตลาดและการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาแบรนด์ AUX ให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น รวบไปถึงการขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นการเปิดช่องทางอีคอมเมิร์ซที่หลากหลาย และขยายไปยัง Modern Trade โดยมีกลยุทธ์ Product Segmentation ที่จะเลือกสรรสินค้าในแต่ละรุ่นและซีรีส์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2025 เดินหน้ารุกตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง โดยตั้งเป้าหมายยอดขายปีนี้อย่างทะเยอทะยานที่ 300,000 เครื่อง พร้อมอัดฉีดงบประมาณด้านการตลาดแบบ below the line อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาฝีมือช่าง การโฆษณาหน้าร้าน และสื่อโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตอกย้ำนโยบายการบริการหลังการขาย ด้วยการรับประกันสินค้าแบบ 5/10 คือ รับประกันตัวเครื่องอะไหล่ 5 ปี (รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง) รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี (รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง) ซึ่งเชื่อมั่นว่า นโยบายทั้งหมดในปีนี้จะสามารถนำพาให้ผ่านความท้าทายและบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนAUX ยึดมั่นในคุณภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสำคัญ จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อขยายธุรกิจไปทั่วโลก และก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระดับโลก