กรมพัฒน์อบรมหลักสูตร TIJ#2 เรียนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายสินค้าออนไลน์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมกำหนดจัดหลักสูตรปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ รุ่นที่ 2 (The Influencer Journey : TIJ#2) โดยในปีนี้ ได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศมาแชร์ความรู้การสร้างตัวตน และการทำการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ เพื่อผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองและร้านค้าออนไลน์ กลายเป็นที่รู้จัก ผ่านการนำเสนอสินค้าด้วยตัวตนของเจ้าของร้านที่เป็นผู้รู้จักสินค้าหรือบริการของตนเองได้ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาด โดยไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยขายอีกต่อไป แต่เจ้าของธุรกิจจะสามารถขายสินค้าด้วยเทคนิคที่น่าสนใจได้ด้วยตนเองสำหรับหลักสูตร TiJ#2 ได้รับเกียรติจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง 15 ท่าน ที่จะมาช่วยเผยเทคนิคด้านการไลฟ์ขายสินค้า การสร้าง Content ให้เป็นที่น่าสนใจดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน และความรู้จำเป็นที่เจ้าของร้านออนไลน์จะต้องมี โดยมีวิทยากรด้านอินฟลูเอนเซอร์ และ Content Creator อาทิ คุณธรรมชาติ- ธรรมชาติ โยธาจุล (@thammachad) , คุณเต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ (@taophiangphor), น้าเน็ก-เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ด้านธุรกิจออนไลน์ อาทิ คุณ ซีเค เจิง (CEO Fastwork), คุณ หนุย-วริษฐา สืบพันธ์วงษ์ (CEO Mizumi), คุณอาร์ม กานต์ชนิต สุรินทร์สภานนท์ (เจ้าของร้าน Goodsunday), คุณนัท-นิสามณี เลิศวรพงศ์ (CEO Lip it), คุณนาฟิส อิสลาม (สมองไหล), คุณพีท-จิรายุ พิริยะเมธา (CEO U drink I drive), คุณมายด์-ณัฎฐ์กานต์ วัฒนกุลชัย (CEO Roseate by Mild) ด้านการตลาดและการทำคอนเทนต์ อาทิ คุณแอ๊ม-ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต (การตลาดการเตลิด), คุณทิป-มัณฑิตา จินดา (Digital Tips), คุณ มด-ศิลา พีรวัฑฒึก (พ่อมด ติ๊กต๊อก) และด้านการไลฟ์ขายสินค้า คุณ ตี๋โอ-วุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน (อาตี๋รีวิว)ทั้งนี้ การอบรม TiJ#2 กำหนดจัดจำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือน ก.พ.-เม.ย.2568 ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมงต่อครั้ง ประกอบไปด้วย ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.2568 ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 7 มี.ค.2568 ครั้งที่ 3 ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 14 มี.ค.2568 และครั้งที่ 4 ภาคกลาง และภาคตะวันออก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 2 เม.ย.2568 โดยครั้งที่ 1-3 เปิดรับสมัครครั้งละ 200 ท่าน และครั้งที่ 4 รับสมัครจำนวน 600 ท่านหลักสูตร TiJ#2 เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถเพิ่มยอดขายและผู้ติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน อีกทั้งผู้อบรมจะมีความรู้ด้านทักษะการขายสินค้าและบริการที่จะติดตัวผู้เข้าร่วมอบรมไปตลอด โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5960-61 สายด่วน 1570