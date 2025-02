CPN จัดแคมเปญ ‘LOVE CALLING’ เสิร์ฟโมเมนต์หวานรับวันวาเลนไทน์

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ผนึกร้านค้าภายในศูนย์ฯ และพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ ANANTA, MeetNLunch Bangkok’s Dating Agency บริษัทจัดหาคู่อันดับ 1 ในเอเชีย, LOVENOTEPLUS, โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ และเซ็นทรัลเอ็กซ์ แอปพลิเคชัน ชวนทุกคนมาฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ 2025 ในแคมเปญ “LOVE CALLING #วาเลนไทน์นี้ที่เซ็นทรัล” ปักหมุดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็นเดสติเนชั่นที่ชวนให้ทุกคนมาเปิดโหมดรัก ฟินทุกโหมดเลิฟ ตอกย้ำการเป็น Landmark of Valentine’s Day พร้อมเสิร์ฟความหวานตลอดเทศกาลด้วยกิจกรรมและโปรโมชันสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกเจน ไม่ว่าจะเป็น คู่รัก คนโสด (Self-Love) Pet Lover และ LGBTQIAN+ ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทศกาลวาเลนไทน์ในปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะ Festive landmark ของทุกเทศกาลทั่วประเทศ เรายังคงเป็นเดสติเนชั่นที่สร้างสรรค์พื้นที่ที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อความรักได้ในรูปแบบ สำหรับปี 2568 เราจัดแคมเปญ “LOVE CALLING #วาเลนไทน์นี้ที่เซ็นทรัล” ตัวแทนมุมมองความรักที่ให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆ ต่อตัวเองและคนรอบข้าง เราจึงมอบประสบการณ์สุดพิเศษและสร้างโมเมนต์ที่น่าประทับใจให้กับทุกคน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และทุกเจเนอเรชั่น ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่ครีเอตจากการเจาะอินไซต์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม GenZ และกลุ่ม Millennials”จากผลวิเคราะห์เทรนด์คนไทยฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ 2567 โดย The 1 Insight ร่วมกับ CRC VoiceShare พบว่า กิจกรรมคู่รักที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ออกไปรับประทานอาหาร เดินเล่นช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า และมอบของขวัญ โดย 42% ของผู้ตอบแบบสำรวจทุกวัยเลือก ‘ร้านอาหารญี่ปุ่น’ เป็นอันดับ 1 สำหรับการฉลองวันวาเลนไทน์ ตามมาด้วย 27% เลือก ‘ร้านอาหารไทย’ ซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่ม Baby Boomers และ 10% เลือก ‘ร้านอาหารอิตาเลียน’ ซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่ม Gen Z และกว่า 85% นิยมเดินเลือกของขวัญที่ห้างสรรพสินค้าเนื่องจากมีความสะดวกสบายและสามารถรับสินค้าได้ทันที ส่วนอีก 15% ซื้อผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดียต่างๆข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ Festive Landmark ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการรวมร้านอาหารยอดนิยม ไปจนถึงการเป็นศูนย์รวมสินค้าและของขวัญหลากหลายให้เลือกสรรได้ทันที เป็นศูนย์กลางแห่งการใช้ชีวิต (Center of Life) และจุดหมายปลายทางที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาพิเศษ พร้อมสร้างประสบการณ์การเฉลิมฉลองที่สมบูรณ์แบบในทุกเทศกาลทั้งนี้ เทรนด์ความรักปี 2025 จากข้อมูล Tinder* คือ Loud Looking ที่ต้องการความชัดเจน และเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่ม GenZ กว่า 48% ที่เลือกแชร์แผนการเดตกับเพื่อนและครอบครัว และเกือบ 40% ที่ใช้เรื่องมูเตลูเข้ามาช่วยตัดสินใจในเรื่องความรัก โดยมีคนโสดถึง 45% ที่กำลังมองหาคนนิสัยไทป์โกลเดน ซื่อสัตย์ เป็นมิตร และมองโลกในแง่ดี (ข้อมูล; https://thestandard.co/life/dating-trends-2025-tinder-insights/)เปิดจักรวาลความรัก! พบกับ Lovers Characters “miniPow & miniMight” และเรื่องราวความรักจากคู่รักสุดพิเศษ!• เซ็นทรัลพัฒนา ท็อปอัพความน่ารัก ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ เปิดตัว 2 คาแรกเตอร์หัวใจสุดคิวท์อย่าง ‘miniPow’ และ ‘miniMight’ สร้างสรรค์โดยนักวาดภาพประกอบชาวไทยชื่อดัง “เหนือ-จักรกฤษณ์ อนันตกุล” โดยทั้ง 2 คาแรกเตอร์มาพร้อมพลังพิเศษจากต่างมิติ (Verse) ทั้งคู่ได้เดินทางมาพบกันในโลกแห่งความรักและความหวัง เพื่อเติมเต็มสีสันและสร้างโมเมนต์สุดประทับใจให้ทุกคนมากยิ่งขึ้น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ• นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังร่วมกับ “LOVENOTEPLUS” Love and Relationship ครีเอเตอร์คอนเทนต์ บนแพลตฟอร์ม TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 228,000 คน ครีเอทคอนเทนต์ “Love Opinion” แชร์เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ สร้าง Positive Energy และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนตลอดแคมเปญ• ปิดท้ายด้วย “นับเงิน-ฉัตร์นลิน และ เรียวจิ-จิรสิน” คู่รักอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ จากNubNubbb Channel ที่มาพร้อมกับแนวคิด ‘Love-Life Balance’ ได้อย่างลงตัว โดยทั้งคู่มีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบความงดงามในงานศิลปะและการออกแบบ ความมินิมอล น้องหมา และการเดินทาง โดยทั้งคู่ได้มาร่วมเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ พร้อมส่งต่อความสุขและความรักให้กับทุกคนในเดือนแห่งความรักLove Activities: ซูมไฮไลต์อีเวนต์ ครีเอทโมเมนต์คลั่งรักทุกโหมดเลิฟ• เซ็นทรัลเวิลด์ ‘centralwOrld Love Citizens 2025’ : ปักหมุด 14 ก.พ. 68 เช็กอินแลนด์มาร์กประจำเทศกาลวาเลนไทน์กับกิจกรรม Love Mutelu ไหว้พระพิฆเนศและพระตรีมูรติ ขอพรเรื่องความรักและความสำเร็จที่เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเล่นกิจกรรมและรับการ์ดสุดพิเศษจากแบรนด์ RAVIPA, เฉพาะ 13 ก.พ.68 ครั้งแรก! ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ แท็กทีม ‘MeetNLunch’ Bangkok’s Dating Agency บริษัทจัดหาคู่อันดับ 1 ในเอเชีย ชวนทุกคนสละโสดกับกิจกรรม “SPEED DATING” อีเวนท์เดตด่วน! Social Hour หาคนรักและเพื่อนใหม่ในเทศกาลวาเลนไทน์ที่ Greyhound Café โซน Groove ชั้น 2 และพบกับ “Quote Of Love by Teayii” จากศิลปินสายฮีลใจ “เตยยี่ – ประภัสสร กาญจนสูตร” ในรูปแบบ Digital Media ทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, สายโซเชียลห้ามพลาดกับจุดถ่ายรูป “Love Hand Sign Pop Art” ชวนทุกคนมาสื่อความรักด้วยภาษากาย อบอวลไปด้วยของความรักหลากหลายทุกรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 68• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ: ชวนทุกคนเปิดโหมดรักพร้อมเช็กอินกับจุดถ่ายรูป ‘Giant Heart Attraction’ ไซส์ยักษ์ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ อีสต์วิลล์ และจุดถ่ายภาพกับคาแรกเตอร์หัวใจสุดคิวท์อย่าง ‘miniPow’ และ ‘miniMight’ ได้ทั่วประเทศ, พร้อมเปิดโหมดรักกุ๊กกิ๊กกับการเขียนและแชร์ความรักผ่านจุด ‘I LOVE YOU’ WALL ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต, อีสต์วิลล์, ปิ่นเกล้า, ศาลายา, อยุธยา และจันทบุรี, แลนด์มาร์ก ‘Love Playground’ ควงคู่มาออกเดทสร้าง Memorable Love Experience ที่บูทคาเฟ่ เครื่องดื่ม-ขนมหวาน และเวิร์กชอป พร้อมบริการช่อดอกไม้หลากหลายสไตล์ อาทิ คาเฟ่ไอศกรีมจาก Häagen-Dazs ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต และพระราม3, บูทคาเฟ่จากร้านดังย่านพระราม 2 “ดอกไม้ประตูแจกัน” ที่เซ็นทรัล พระราม2, LOVE MARKET เปิดโหมดช้อป ยกตลาดดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส จากร้านดังของเชียงใหม่ AGA Flowers, I Love Flower Farm มาไว้ที่งานนี้มาไว้ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่, กิจกรรมอ้อมกอดแห่งรัก บอกรักให้โลกรู้ กับกิจกรรมสื่อรักผ่านอ้อมกอด สำหรับคู่รักทุกเพศ ทุกวัย ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว, พร้อมเวิร์กชอปจัดดอกไม้สด, การ์ดดอกไม้, เทียนหอม และ Valentine’s Chocolate Box ให้กับคู่รัก, ถ่ายภาพชิคๆ กับ Photo Booth พร้อมเฟรมสุดเก๋ และ ‘Love Marche’ มาร์เก็ตที่รวมไอเทมของขวัญและขนมหวานจากร้านค้าแบรนด์ชั้นนำกับ STAR MARKET : SHARING THE LOVE​ “แบ่งปันน้ำใจ ในวันแห่งความรัก” (รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธินาถะ​) พบกับดาราและศิลปินชื่อดังมากมายกว่า 30 ชีวิต ที่เซ็นทรัล พระราม3, มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง พบกับ ส้ม มารี (13 ก.พ. 68) ที่เซ็นทรัล พระราม9, The Parkinson (14 ก.พ.68) ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต, Mirr (14 ก.พ.68) ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดแคมเปญ ที่เซ็นทรัลทั่วประเทศLove Treats: ช้อปไอเทมสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำช้อปไอเทมจากร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ อาทิ Anello, Beyond The Vines, CC double O, Charles & Keith, H&M, Innisfree, Jubilee, Levi's, Lyn, Lyn around, Michael Kors, MUJI, NIKE, Pandora, POMELO, Ravipa, Uniqlo และ Victoria’s Secret พบกับดีลพิเศษสำหรับร้านอาหารในช่วงวาเลนไทน์ปีนี้ อาทิ Bonchon, Dairy Queen, Greyhound Café, Guss Damn Good, Häagen-Dazs, KOI Thé, Naixue, Pacamara, Potato Corner, Sizzler, Spaghetti Factory, The Pizza Company และเขียวไข่กา สนุกกับ LEGO Pop-Up Display ภายใต้คอนเซปต์ Valentine's BLOOMS for ALL จากเลโก้, Popcorn Pop-Up จาก Major Cineplex และ SF Cinema พิเศษ! กับ POPCORN รสชาติที่มีเฉพาะช่วงวาเลนไทน์ เท่านั้นLove Privileges & Rewards: ดีลเลิฟๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เริ่ม 7-16 ก.พ.68สมาชิก The1 เมื่อรับประทานอาหารภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ* รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex (มูลค่า 280 บาทต่อที่นั่ง) จำกัดสิทธิ์รวม 7,500 ที่นั่ง หรือ บัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema (มูลค่า 380 บาทต่อที่นั่ง) จำกัดสิทธิ์รวม 1,800 ที่นั่ง พิเศษ! เฉพาะวันที่ 14 ก.พ. 68 รับฟรี! 2 ที่นั่ง* (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) สิทธิ์มีจำนวนจำกัดและแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา และเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล! เพียงถ่ายรูปคู่ที่จุดตกแต่งภายในศูนย์ฯ พร้อมติดแฮชแท็ก #เปิดโหมดรักที่เซ็นทรัล #CentralPattanaxAnanta #CentralPattana #AnantaJewelry และโพสต์ลง Facebook เปิดสาธารณะมีสิทธิ์รับฟรี! แหวนเพชรแท้จากอนันทา มูลค่ารวม 210,400 บาท* (รางวัลละ 52,600 บาท จำนวน 4 รางวัล) รายละเอียดกติกาการร่วมกิจกรรมและการประกาศผลทาง Facebook Official: Central Pattana