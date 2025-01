SGPเปิดคลังแก๊สLPGแห่งใหม่ที่จูไห่

SGP เปิดคลังแก๊ส LPG ยักษ์ใหญ่ ณ เมืองจูไห่อย่างเป็นทางการ ขยายศักยภาพธุรกิจพลังงานในระดับสากล คลังแก๊สดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในคลังก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจีนตอนใต้นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดคลังแก๊ส LPG ขนาดใหญ่ของบริษัท Sino Siam Gas and Petrochemicals Co., Ltd (ZSS) ณ เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ด้วยความจุขนาด 200,000 ตัน ถือเป็นหนึ่งในคลังก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจีนตอนใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดคลังแก๊สLPGสำหรับคลังแก๊ส LPG เมืองจูไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายขนส่งและการจัดเก็บก๊าซในภูมิภาคจีนตอนใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บที่ทันสมัย รองรับปริมาณก๊าซได้สูงและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการขนส่งและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซ LPG ระดับโลกนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายของบริษัทในตลาดต่างประเทศ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพลังงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสยามแก๊สในการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน