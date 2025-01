CPN-ห้างเซ็นทรัลจัดหนักตรุษจีน ป๊อปมาร์ทชููคาแรคเตอร์ฮิตฉลอง

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลัง ห้างเซ็นทรัล ทุ่ม 500 ล้าน พร้อมพันธมิตรต้อนรับปีมะเส็งเปิดแคมเปญใหญ่รับศักราชใหม่ของปี “The Great Chinese New Year 2025” ย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด “จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียว” วันที่ 7 มกราคม -6 กุมภาพันธ์ 2568 #มะเส็งมาเฮง ที่ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และ เอสพละนาด รัชดาดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในโอกาสเฉลิมฉลอง 3 วาระมหามงคลระดับโลก ได้แก่ 1) UNESCO ขึ้นทะเบียนตรุษจีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 2) ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน, และ 3) ฉลองครบรอบ 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา สร้างไฮไลต์มหามงคลทั่วประเทศ อาทิ ฉลองตรุษจีนด้วยธีม ‘The Red Lantern Festival’ เทศกาลโคมไฟสัญลักษณ์ความโชคดีและการเปิดรับชีวิตใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง, การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนสุดอลังการหาชมยาก, หนึ่งเดียว แลนด์มาร์กการรวมการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในไทย โดยร่วมกับ “หมอช้าง แนะทริคเสริมมงคลปีมะเส็ง”, จับจ่ายของไหว้ อาหารมงคลในตลาดตรุษจีน 38 สาขา ทั่วประเทศ และอัดโปรโมชั่นใหญ่ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวไทยไตรมาสแรกของปี ปลุกกำลังซื้อทั่วประเทศ ขานรับโครงการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt 2.0 ของภาครัฐ คาดสร้างเงินสะพัดตลอดแคมเปญกว่า 15,000 ล้านบาททั่วประเทศ และเพิ่ม ทราฟฟิกในศูนย์ฯ ทั่วประเทศกว่า 25-30%นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “แคมเปญ ‘The Great Chinese New Year 2025’ ในปีนี้ของห้างเซ็นทรัล มาในคอนเซ็ปต์ โอบความสุข รับความมั่งคั่ง รับตรุษจีน เราได้เตรียมความพิเศษมาให้เหมือนทุกปี อยากเชิญชวนลูกค้ามาเริ่มต้นปีใหม่ ผ่านสินค้าและบริการที่ห้างเซ็นทรัล สร้างประสบการณ์การช้อป ดังนี้1) “ Showcase” โชว์เคสสุดตระการตาถ่ายทอดเรื่องราวของปีมะเส็งมหามงคล ร่วมชมการตกแต่งภายในห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ซึ่งใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชมผลงานการคอลลาบอเรชั่นกับศิลปินระดับโลก “จาฮาน โลห์” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย 2) “Shopping Experience” มอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม และของขวัญดีไซน์ลิมิเต็ด เอดิชั่น ช้อปเพลินฉลองตรุษจีนที่ “Chinese Market” บนทุกแพลตฟอร์ม และคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดสำหรับเทศกาลตรุษจีนมาไว้ในทีเดียว พร้อมบริการ One Stop Omni Shopping Assistant ที่เหนือระดับกับฟีเจอร์ใหม่ “Can’t find? Ask us” อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าช้อปสินค้าได้ทุกแบรนด์ ทุกรุ่น จากทุกสาขา3) “Customer Activations” การแสดงโชว์เชิดสิงโตที่ยิ่งใหญ่ คอนเสิร์ตและ Meet and Greet กับศิลปินดัง อาหารฉลองตรุษจีนรส 4) “Privileges for Tourists” ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวให้มาสนุกกับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วไทย พร้อมแคมเปญพิเศษร่วมกับแอปพลิเคชั่น Xiao Hong Shu (เสี่ยวหงชู)“ นอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัลยังร่วมขานรับโครงการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt 2.0 ภาครัฐ ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเพิ่ม traffic ของลูกค้าได้อีก 20% และเพิ่มยอดขายได้ 10% จากแคมเปญปี 67” นางสาวรวิศรา กล่าวการผนึกกำลังยิ่งใหญ่ของวงการค้าปลีกไทย ทั้งศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตอกย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด ตอบโจทย์กลุ่ม Quality shopper อาทิ Chinese Family, Millennials และนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง นำเทรนด์โลก "Cultural Immersion" ที่ผู้บริโภคมองหาประสบการณ์เชื่อมโยงกับเทศกาลและวัฒนธรรม มีกิจกรรมและโปรโมชั่นหลักๆเช่น ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ถ่ายทอดศิลปะ ผสาน Journey ของลูกค้าในศูนย์ฯ โดยเล่าเรื่องราวผ่านธีม The Red Lantern Festival จำลอง “เทศกาลโคมไฟหยวนเซียว” ลวดลายมะเส็งและคำมงคล กว่า 20,000 ดวง สื่อถึงความมั่งมี ศรีสุข และแลนมาร์กโคมไฟเต็งลั้งยักษ์ ทั่วประเทศ และมอบประสบการณ์ Immersive ในเส้นทางสู่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ ผ่านโซนมหามงคล ชู ไฮไลต์ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ กับจุดรวมพลังมงคล The Love of Peony ดอกเหมย มหามงคลยักษ์ที่จะค่อยๆ ผลิบาน เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความยิ่งใหญ่ และอายุยืน ประดับโคมมงคล LED ยักษ์ แบบ Interactive ที่ส่งคำอวยพรขึ้นบนโคมได้ที่โซน Central court และ The Miracle World Of Lanterns อุโมงค์โคมมงคล 4 ประการ (โซน Balcony on 3rd ) เป็นต้นโคมไฟหัตถศิลป์ สนับสนุน Soft Power สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่ 10 สาขาทั่วประเทศได้แก่ เซ็นทรัล นครสวรรค์, นครปฐม, เวสต์เกต, ชลบุรี, พัทยาบีช, ศรีราชา, โคราช, ขอนแก่น, ลำปาง, นครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และกระจายรายได้ท้องถิ่นพร้อมจับมือ POP MART ทำจุด Art Installation คาแรกเตอร์ฮิต ในธีม Wealthy Snake’s New Year Celebration ที่เซ็นทรัล 8 สาขา คือ เซ็นทรัลเวิลด์, เวสต์เกต, ปิ่นเกล้า, ภูเก็ต, พัทยา, ขอนแก่น, สมุย และ ลาดพร้าว ห้ามพลาด หนึ่งเดียวในโลก Pop-up Store By the Sea ที่ เซ็นทรัล พัทยา ตั้งแต่ 10 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2568เทรนด์ Muketing ยังคงมีอิทธิพลกับคนไทยและคนรุ่นใหม่ โดย 88% เชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้ได้อัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เซ็นทรัลทั่วไทย อาทิ ไฉ่ซิงเอี๊ย เสริมความร่ำรวย โชคลาภ: ไฉ่ซิงเอี๊ย หน้าแดงนั่งบนเสือ ที่เซ็นทรัลเวิลด์, ไฉ่ซิงเอี๊ย ปางบุ๋น จากไต้หวัน ที่เซ็นทรัล นครศรี, ไฉ่ซิงเอี้ย จากฮกเกี้ยน องค์เท่าตัวคนที่เซ็นทรัล พระราม 2 เป็นต้น และ ยิ่งใหญ่ที่สุด เซ็นทรัล เวสต์เกต อัญเชิญ “องค์แชกง” และกังหันนำโชค พร้อมด้วยเทียบแดง และวัตถุมงคล จากวัดแชกง โฮชง ฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดแชกงดั้งเดิมแห่งแรก อายุ 460 ปี นำพิธีโดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ค่ำคืนวันที่ 28 มกราคม นี้อีกทั้งยังเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เสริมมงคลแบบ Personalize ตามราศี อาทิ ตารางสีมงคลปี 2568, ฟังคำทำนาย 12 ราศี, โดย ‘หมอช้าง, Wallpaper เสริมมงคล’:, 'เซียมซีออนไลน์' บนแอป Central X ผ่าน AR Filter รับ 68 คำทำนายปีมะเส็ง จากอาจารย์เอ บุณฑริกา ศรีตุลาจับจ่ายของไหว้ ของมงคลที่ตลาดตรุษจีน 38 สาขา ทั่วประเทศ นำโดย เซ็นทรัลเวิลด์ งาน Chinese Taste of Tea งานรวมชาจีนที่ยิ่งใหญ่ของคนรักชา และจับมือการท่องเที่ยวจีน จัด Nihao! China Travel Fair 2025 มหกรรมท่องเที่ยวจีนที่ครบที่สุด เริ่ม 22-30 ม.ค. นี้ รับเทรนด์คนไทยนิยมเที่ยวจีน เป็นต้นด้านการท่องเที่ยว ปี 2568 ข้อมูลจากททท. ตั้งเป้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยกว่า 40 ล้านคน โดยปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนติดอันดับ 1 เข้าไทยสูงสุด จำนวน 6.7 ล้านคน โดย Top 5 จังหวัดที่คนจีนนิยมเที่ยวมากที่สุด คือ กรุงเทพ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, พัทยา และ สมุย ตามลำดับ โดยเซ็นทรัล มีศูนย์ฯ Tourist Malls รองรับใน 10 สาขา เมืองท่องเที่ยว ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล วิลเลจ, ภูเก็ต, พระราม 9, พัทยา, มารีน่า, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, สมุย และ หาดใหญ่ สร้าง Tourist Hub มอบบริการพิเศษ ที่เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงใหม่, พัทยา และ Tourist promotions