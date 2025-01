“พิชัย”ถกหอการค้าอเมริกันในประเทศ ชวนลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายชาทิตย์ ห้วยหงส์ทอง ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce: AMCHAM) พร้อมคณะ ได้เข้าพบหารือแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยได้ใช้โอกาสนี้เล่าถึงนโยบายการค้าที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ คือ การเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ การผลักดันการผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้นวัตกรรม (Thailand Next Level) เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ และยังได้เชิญชวนนักลงทุนจากสหรัฐฯ ขยายการค้าการลงทุนกับไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ สินค้าที่ใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board : PCB) เซมิคอนดักเตอร์ และการสร้าง Data Centerทั้งนี้ ยังได้ชี้แจงว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเปิดตลาดการค้า การผลักดันการส่งออก การเป็นครัวและคลังอาหารของโลก การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการใช้นวัตกรรม“สหรัฐฯ ถือเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย และภาคเอกชนสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนที่จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต”นายพิชัยกล่าวนายพิชัยกล่าวว่า ตนมีแผนเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือน ก.พ.2568 เพื่อเจรจาไม่ให้มีการขึ้นภาษีกับสินค้าส่งออกจากไทย โดยจะมีการพบปะและประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานของสหรัฐฯ อาทิ คณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ของสภาผู้แทนราษฎร (House Ways and Means Committee) , คณะกรรมาธิการด้านการเงินของวุฒิสภา (Senate Finance Committee) , คณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภา (Senate Committee on Foreign Relations) รวมทั้งหอการค้าสหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce) และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) ซึ่ง AMCHAM ยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลและประสานงานร่วมกับฝ่ายไทย ทั้งเห็นด้วยว่า นโยบายทรัมป์ 2.0 จะเป็นประโยชน์กับไทยในการดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นนอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยินดีสนับสนุนการจัดงาน Thailand–U.S. Trade & Investment Conference 2025 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.2568 ซึ่งเป็นงานประจำปีสำคัญของ AMCHAM ที่จะช่วยเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ และนำเสนอโอกาสการทางการค้าการลงทุน รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อความร่วมมือในอนาคตระหว่างกันขณะเดียวกัน AMCHAM ได้ยื่นข้อเสนอ Five to Thrive 2025 เพื่อเป็นแนวทางให้ภาครัฐไทยดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก สร้างระบบนิเวศธุรกิจที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนให้มากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยินดีที่ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนสหรัฐฯ เพราะเป็นข้อเสนอที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งเป้าหมายจะเป็นพาณิชย์ยุค 80 : 20 คือ 80% เป็นผู้สนับสนุนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ และ 20% ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ดูแลผลประโยชน์ผู้บริโภค และความเป็นธรรมในการทำธุรกิจพร้อมกันนี้ AMCHAM ยังสนับสนุนไทยในการเจรจา FTA กับประเทศต่าง ๆ และสนับสนุนให้ไทยได้ต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของสหรัฐฯ เพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทานและขีดความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าของทั้งสองประเทศ ส่วนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้สหรัฐฯ ปลดไทยออกจากบัญชีประเทศที่ถูกจับตามอง (Watch List) ต่อไป