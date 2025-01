กรมพัฒน์-ก.ล.ต.-ตลท.ถกรูปแบบส่งรายงานประจำปีบริษัทมหาชนแบบ e-One Report

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมได้หารือกับนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและโครงการกลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงรูปแบบการนำส่งรายงานประจำปี (56-1 one report) ที่บริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์ ต้องนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.ล.ต. และ ตลท.เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-One Report เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ภาคธุรกิจ ทั้งกระบวนการทางกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดเก็บเอกสารของทั้ง 3 หน่วยงานเบื้องต้น กรม ก.ล.ต. และ ตลท.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกันศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนเสนอรูปแบบการนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-One Report ให้ทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานของภาคธุรกิจและของทั้ง 3 หน่วยงานอีกด้วย“การหารือครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่กรม ก.ล.ต. และ ตลท.จะได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อทำธุรกรรม และเข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่การเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืน สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นรัฐบาลดิจิทัล” นางอรมนกล่าวสำหรับแบบ 56-1 One Report คือรายงานประจำปีที่ ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมและทิศทางการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องลักษณะการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัท สะท้อนถึงการทำธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อความสามารถในการเติบโตในระยะยาว