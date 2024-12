GISTDA ชวนท่องอวกาศยามค่ำคืน Space Night Festival 2024

งาน Space Night Festival จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเปิดให้ประชาชนที่หลงใหลในสีสันแห่งอวกาศยามค่ำคืนได้สัมผัสมุมมองประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ GISTDA ได้รังสรรค์ให้ผู้มาเยือนครั้งนี้ได้พบกับ Highlight การจัดงานภายใต้ธีม “Path to Artemis: Igniting the Next Era of Exploration” โดยมี 3 ฐานกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ 1) Lunar Gateway ซึ่งเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกในวงโคจรรอบดวงจันทร์และเป็นโครงสร้างสำคัญสำหรับภารกิจส่งนักบินอวกาศกลับไปดวงจันทร์ รวมถึงการมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารและเป้าหมายอื่นในระบบสุริยะ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญภายใต้โครงการ Artemis 2) Evolution เป็นครั้งแรกที่ Space Inspirium นำโมเดลจำลองดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยมาจัดแสดงแบบเรียงต่อกัน จะได้เห็นถึงความแตกต่างในขนาดของดาวเทียม แต่ละฟังชันก์การทำงานและศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 3) GISTDA Gateway จะเป็นการเข้าร่วมในโครงการ Artemis ซึ่งเป็นโครงการสำรวจอวกาศที่หลายประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วม ปัจจุบันมีทั้งหมด 51 ประเทศ และไทยเราก็เป็น 1 ในนั้น เป็นนิทรรศการใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้Space Night Festival 2024 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17:00 – 20:00 น. เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยได้ก้าวสู่อวกาศไปด้วยกัน และตอกย้ำจุดยืนด้านกิจการอวกาศของ GISTDA เพื่อนำคุณค่าจากอวกาศพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศต่อไป โดย Space Inspirium ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศฯ ที่มีผู้สนใจมากกว่า 100,000 คน ต่อปี และขยายผลเชื่อมโยงไปสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 20 แห่ง ทั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศกว่า 52 แห่งร่วมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ประจำปี 2567 หรือ Night at the Museum Festival 2024 ภายใต้แนวคิด “Mass Thai : มองไทยในมิวเซียม” ส่งเสริมจุดเด่นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่นำเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศอีกด้วย ผู้อำนวยการ GISTDA