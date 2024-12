BCPGตั้ง “รวี บุญสินสุข”ซีอีโอคนใหม่

BCPG แต่งตั้ง “รวี บุญสินสุข” นั่งซีอีโอคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568รายงข่าวจากบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 มีมติแต่งตั้งนายรวี บุญสินสุข ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Chief Executive Officer & President) แทนนายนิวัตน์ อดิเรก ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไปนายรวี บุญสินสุข ปัจจุบันอายุ 49 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-Master of Business Administration, Virginia Polytechnic and State University, Blacksburg, U.S.A.-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า-หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน และหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประสบการณ์การทำงาน2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2564-2566 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่และนวัตกรรม2564-2564 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร , 2561-2563 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จํากัด ,บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จํากัด ,บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จํากัด ,บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จํากัด ,บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จํากัด ,บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จํากัด ,บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ จำกัด ,บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จำกัด ,บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จำกัด ,บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ปราจีนบุรี) จำกัด ,บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด ฯลฯ