CPN เร่งปรับใหญ่สาขาแจ้งวัฒนะ อัปเกรดสู่ “Rising Star” นนทบุรี

ผู้จัดการรายวัน 360 – ซีพีเอ็น เร่งเครื่องปรับใหญ่สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คาดเปิดบริการได้กลางปีหน้า อัพเกรดร้านค้าบริการ รองรับการเป็น “Rising Star” ของนนทบุรี เผยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 300% ลุ้นทราฟฟิกพุ่งสู่ 60,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 20%ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ภายในปี 2568 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จะถูกพลิกโฉมในคอนเซ็ปต์ The Life Extraordinaire (Affluent | Vibrant | Art) โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการยกระดับทั้ง Brand Mix, ปรับโฉมคอนเซ็ปต์ใหม่ทั้งหมดของ Central Group, ออกแบบ Customer Journey & Experience ใหม่ และ Total Redesign ใหม่ทั้งหมดโดยแจ้งวัฒนะ เรียกได้ว่าเป็น “Rising Star” ของนนทบุรี เนื่องจากเป็นย่านที่เติบโตและเปลี่ยนผ่านจากย่านชานเมืองสู่ New CBD ประชากรเติบโตเทียบเท่าย่านพระราม 9 และเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าย่านอื่นๆ ในนนทบุรี โดยเป็นครอบครัวกำลังซื้อสูง และหมู่บ้านชาวต่างชาติ Expat ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่า 300% แวดล้อมด้วยออฟฟิศของภาครัฐและเอกชน คาดว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้าจะมีจำนวน Office Workers เพิ่มขึ้น 300,000 คน “รถไฟฟ้าสายสีชมพู” เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง“เรา Uplift ประสบการณ์เหนือระดับในทุกด้าน เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ มีทราฟฟิกดีทุกวันทั้งวันธรรมดาและวันหยุด จากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ในวันธรรมดาจะมีกลุ่มพนักงานออฟฟิศจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ถือเป็น High Frequency Shoppers และในช่วงวันหยุด จะเป็น Quality Shoppers ทั้งกลุ่มครอบครัวและ Expat ซึ่งเป็น The 1 Exclusive หรือกลุ่ม Wealth กว่า 10,000 คน และมียอดใช้จ่ายมากกว่าที่อื่นถึง 25 เท่า ปัจจุบันมีทราฟฟิกประมาณ 40,000 คนต่อวัน และคาดว่าเมื่อการรีโนเวทเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 จะมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 20%” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวการดีไซน์ใหม่เน้นความอบอุ่นด้วย สีส้มเอิร์ธโทน ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรี พร้อมการใช้แสงธรรมชาติผ่านหลังคากระจกเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย สีเขียว ในเฉดต่างๆ เพิ่มความสนุกสนานและชีวิตชีวา ขอบ void ตกแต่งด้วยไฟทรงกลมคล้ายดวงอาทิตย์ที่ช่วยเพิ่มความสว่างและอบอุ่น รวมถึงพื้นที่ติดตั้งประติมากรรมที่สามารถมองเห็นจากระเบียง เปลี่ยนให้เป็นแกลเลอรีในเมือง โดยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ นำเสนอ "น้องปุยเมฆ" (Cloud Santa) ซานต้ายักษ์รูปแบบ Inflatable ผลงานศิลปินไทยดาวรุ่ง ม่อน-สิทธิชัย ยอดชมภู พร้อมไฟประดับระยิบระยับนับหมื่นดวงนอกจากนี้ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะยังปรับ "Mood & Tone" ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ New Gen โดยเพิ่มพื้นที่คอมมูนิตี้และไลฟ์สไตล์ เช่น การอัปเกรด "Tops" เป็น "Tops Food Hall" ในปีหน้า พร้อมเพิ่มแบรนด์แฟชั่นและกีฬาอินเตอร์เนชันแนล รวมทั้ง New Anchor จากต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของย่านและเมือง ตอบโจทย์ Sophisticated Lifestyle ที่มีความหลากหลาย โดยมี “แจ้งวัฒนะ ฮอลล์” พร้อมรองรับอีเวนต์ตลอด 365 วัน• Best Dining Destination รวมที่สุดความอร่อยจากร้านดังมากกว่า 100 ร้านอิ่มอร่อยร้านอาหารชั้นนำตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ Momo Paradise, Kingkong Buffet, ฮั่วเซ่งฮง, AKA, Ootoya, ZEN, Sushi Express, แหลมเจริญ ซีฟู๊ด, แม่ศรีเรือน, ลาวญวณ เร็วๆ นี้พบกับ Karun, Nose tea, Eat am are Food Patio โฉมใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “Sustainable Design” ครั้งแรกในย่านแจ้งวัฒนะ รวมร้านดีกรีมิชลิน อย่าง สุกี้เมาเวอริค และสตรีทฟู้ดเจ้าดังอย่าง เชียงการีล่า, ขาหมูเซนต์หลุยส์, ราดหน้าเฮียอ้วน, เซ็งซิมอี๊, ข้าวหมกไก่มหานคร, หอคำอาหารเหนือ, Rose's Kitchen, เต้าหู้ทอดสวัสดี ฯลฯ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต บนพื้นที่กว่า 1,225 ตร.ม. พร้อมโฉมใหม่ของตลาดจริงใจ ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรแบบส่งตรงถึงผู้บริโภค และ Food market ตอบทุกไลฟ์ไตล์ทุกวัน บนพื้นที่กว่า 500 ตรม.• Best Family Destination: พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์สำหรับทุกคนในครอบครัวโซนครอบครัวและเด็ก New Family Magnet ที่ชั้น 7 พื้นที่มากกว่า 3,000 ตรม. เพิ่มแบรนด์ “Magnet” เพื่อให้เป็นพื้นที่ Sportainment สำหรับทุกคนในครอบครัว อย่าง “Bounce Thailand” แทรมโพลีน อารีน่า ความสนุกไร้ขีดจำกัด,“Joyliday” โซนเครื่องเล่นและเกม เตรียมเปิด “HarborLand” เดือนมกราคม 68 และ Little Campus ศูนย์การเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านกว่า 50 โรงเรียน• Best Holiday​ Experience: ที่สุดแห่งประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งครบครัน ไม่ว่าจะเป็น• Tech Space: ชั้น 4 รวมไอเทมเทคโนโลยีจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป และเก็ตเจ็ตต่างๆ• Showcase: อัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่ชั้น G รวมแบรนด์ดัง เช่น Kim & Co, Angel Bra, Avocado, Chubbers, Fabboz, Osportwear เป็นต้น• Complete & Sophisticated Lifestyle: ครบครันด้วยแบรนด์ระดับสากลและ Street & Sport Fashion เช่น Uniqlo, H&M, Muji, Adidas, Sketchers พร้อมบริการ Beauty & Wellness จาก 20 สถาบันความงาม เช่น Beautrium, SLC, Gangnam Clinic และ APEX พร้อมเปิดโฉมใหม่ในปี 2568 ด้วยห้างฯ เซ็นทรัลดีไซน์โมเดิร์น, Supersport, Powerbuy และ Tops Food Halพบโปรโมชั่น “I LOVE NEIGHBORHOODS” เมือซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Voucher มูลค่า 100 บาท เพียงแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา และบัตรพนักงาน ได้แก่ NICHADA THANI, CP ALL, SAMART, 3BB, MONO, ปัญญาภิวัฒน์, ISB, MYIS, Harrow และหน่วยงานราชการจากศูนย์ราชการ, Office Tower สำหรับใช้กับร้านเครื่องดื่มโคอิเตะ วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2567