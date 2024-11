ORเปิดร้าน found & found เปิดสาขาที่ 5 ที่ระยอง

OR เสริมความแกร่งธุรกิจไลฟ์สไตล์ เปิดร้าน found & found สาขาที่ 5 ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง ตั้งเป้าเปิดครบ 500สาขาในปี73นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) ร่วมเปิดตัวร้าน found & found สาขาที่ 5 ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ นายคิงก้วย หวง กรรมการผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงความยินดีร้านfound & found สาขาแพชชั่น ระยอง นับเป็นสาขาแรกในภูมิภาค สะท้อนกลยุทธ์การขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาค โดยเริ่มด้วยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออก โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดให้บริการแล้ว 4 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขา EnCo ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์, สาขา พีทีที สเตชั่น สายไหม 56, สาขา พีทีที สเตชั่น บรมราชชนนี 97, และสาขา OR Space รามคำแหง 129 ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ของ found & found ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและความงามที่ครบครันสำหรับทุกคน พร้อมตั้งเป้าขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม 500 สาขา ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ถึง 5,000 รายการ ภายในปี 2573